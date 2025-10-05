6 de octubre de 2025
{}
Sitio Andino
Qué dijo

Javier Milei reveló detalles de sus reuniones con Mauricio Macri y anticipó cambios en el gabinete

El presidente Javier Milei contó cómo se gestó su reencuentro con Mauricio Macri y lo que hablaron tras un año de distanciamiento. La recomendación del exmandatario que tomará.

Milei destacó la figura del ex presidente y sostuvo que “Macri tiene un enorme prestigio internacional

Milei destacó la figura del ex presidente y sostuvo que “Macri tiene un enorme prestigio internacional"

Lo llamé porque tuvo comentarios positivos sobre mí y empezamos a trabajar en un reencuentro”, explicó Milei al relatar cómo retomaron el contacto. Según contó, en el primer encuentro participaron también Guillermo Francos, jefe de Gabinete, y la charla se extendió durante casi tres horas.

Lee además
El Jefe de Estado habló en una entrevista con Luis Majul
Entrevista

Milei defendió a Espert tras su renuncia: "No tengo dudas de su honorabilidad"
Milei aceptó la renuncia a la candidatura del actual diputado nacional de LLA.
Presión interna y externa

José Luis Espert renunció a su candidatura como diputado nacional
Embed

Durante dos horas y media coincidimos, y en la otra media hora tuvimos nuestras diferencias, pero las pudimos hablar, ponernos de acuerdo y entender”, dijo el mandatario. En una segunda reunión, a la que se sumó su hermana, Karina Milei, ambos dirigentes dialogaron sobre “la agenda para adelante” y sobre “lugares donde las cosas podrían funcionar mejor”.

Milei destacó la figura del expresidente y sostuvo que “Macri tiene un enorme prestigio internacional y podría ser un gran mecanismo para atraer inversiones”. En ese sentido, agregó: “Le daría el bronce que él merece y sería productivo para el país”.

javier milei, mauricio macri
“Lo llamé porque tuvo comentarios positivos sobre mí y empezamos a trabajar en un reencuentro”, explicó Milei

“Lo llamé porque tuvo comentarios positivos sobre mí y empezamos a trabajar en un reencuentro”, explicó Milei

Milei anticipó cambios en su gabinete tras las elecciones legislativas

El jefe de Estado también adelantó que al finalizar diciembre realizará cambios en su gabinete cuando algunos ministros asuman sus bancas legislativas. “Voy a hacer los cambios que necesito para hacer las reformas estructurales porque quiero que Argentina sea el país más próspero del mundo”, afirmó.

Finalmente, reconoció que “hay áreas que no están funcionando como deberían” y que tomará en cuenta las sugerencias del líder del PRO para mejorar la gestión.

Temas
Seguí leyendo

José Luis Espert, entre lágrimas y bronca: "Nos quieren entregar a los orcos"

Mauricio Macri: "Después del 26 de octubre, el Gobierno iniciará una etapa de cambios"

Golpes y huevazos en la presentación de Javier Milei en Santa Fe

Luis Caputo se reúne con el Tesoro de EE.UU. por el respaldo financiero impulsado por Trump

Pese a los rumores, José Luis Espert confirmó que no baja su candidatura

Milei y Macri sellaron un nuevo acercamiento en Olivos en medio de la crisis política

José Luis Espert confirmó el vínculo con Machado y el cobro de U$S200.000 pero negó que haya sido por la campaña

Milei en tierras peronistas: Correa Llano aclaró que el sur mendocino pidió su presencia

LO QUE SE LEE AHORA
voy a dejar el alma para defender el rumbo, la palabra del reemplazante de espert en la lista libertaria
Elecciones 2025

"Voy a dejar el alma para defender el rumbo", la palabra del reemplazante de Espert en la lista libertaria

Las Más Leídas

Resultados del Brinco hoy: los números ganadores del sorteo 1322 del domingo 5 de octubre
Lotería de Santa Fe

Resultados del Brinco hoy: los números ganadores del sorteo 1322 del domingo 5 de octubre

Telekino: resultados y números ganadores del sorteo 2396 del domingo 5 de octubre
Juegos de azar

Telekino: resultados y números ganadores del sorteo 2396 del domingo 5 de octubre

Minería en Argentina: ¿Qué son las tierras raras que pretende Estados Unidos a cambio de apoyo?
Geopolitica y economía

Minería en Argentina: ¿Qué son las tierras raras que pretende Estados Unidos a cambio de apoyo?

Quini 6: resultados y ganadores del sorteo 3310 del domingo 5 de octubre
Lotería de Santa Fe

Quini 6: resultados y ganadores del sorteo 3310 del domingo 5 de octubre

Paso Internacional Los Libertadores. Conocé cómo se encuentra este domingo 5 de octubre.
Alta Montaña

Paso Los Libertadores hoy: estado, horario y demoras para este domingo 5 de octubre

Te Puede Interesar

El Jefe de Estado habló en una entrevista con Luis Majul
Entrevista

Milei defendió a Espert tras su renuncia: "No tengo dudas de su honorabilidad"

Por Sitio Andino Política
Voy a dejar el alma para defender el rumbo, la palabra del reemplazante de Espert en la lista libertaria
Elecciones 2025

"Voy a dejar el alma para defender el rumbo", la palabra del reemplazante de Espert en la lista libertaria

Por Sitio Andino Política
El Lobo quiere dar otro paso en su historia.
Dale Lobo

Gimnasia y Esgrima a la final por el ascenso ¿Cuándo y dónde se juega?

Por Martín Sebastián Colucci