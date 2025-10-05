Javier Milei reveló detalles de sus reuniones con Mauricio Macri y anticipó cambios en el gabinete

Tras la baja de José Luis Espert de su candidatura antes de las elecciones legislativas, el presidente Javier Milei brindó una entrevista en La Nación+ en la que habló sobre su vínculo con Mauricio Macri y reveló detalles de las reuniones que mantuvieron recientemente en la Quinta de Olivos.
“Lo llamé porque tuvo comentarios positivos sobre mí y empezamos a trabajar en un reencuentro”, explicó Milei al relatar cómo retomaron el contacto. Según contó, en el primer encuentro participaron también Guillermo Francos, jefe de Gabinete, y la charla se extendió durante casi tres horas.
“Durante dos horas y media coincidimos, y en la otra media hora tuvimos nuestras diferencias, pero las pudimos hablar, ponernos de acuerdo y entender”, dijo el mandatario. En una segunda reunión, a la que se sumó su hermana, Karina Milei, ambos dirigentes dialogaron sobre “la agenda para adelante” y sobre “lugares donde las cosas podrían funcionar mejor”.
Milei destacó la figura del expresidente y sostuvo que “Macri tiene un enorme prestigio internacional y podría ser un gran mecanismo para atraer inversiones”. En ese sentido, agregó: “Le daría el bronce que él merece y sería productivo para el país”.
javier milei, mauricio macri
“Lo llamé porque tuvo comentarios positivos sobre mí y empezamos a trabajar en un reencuentro”, explicó Milei
Foto: NA
Milei anticipó cambios en su gabinete tras las elecciones legislativas
El jefe de Estado también adelantó que al finalizar diciembrerealizará cambios en su gabinete cuando algunos ministros asuman sus bancas legislativas. “Voy a hacer los cambios que necesito para hacer las reformas estructurales porque quiero que Argentina sea el país más próspero del mundo”, afirmó.
Finalmente, reconoció que “hay áreas que no están funcionando como deberían” y que tomará en cuenta las sugerencias del líder del PRO para mejorar la gestión.