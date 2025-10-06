6 de octubre de 2025
Ascenso de la temperatura, el pronóstico del tiempo para este lunes 6 de octubre en Mendoza

El tiempo arranca la semana con mañanas frías y heladas parciales, pero se prevé ascenso de la temperatura en los próximos días en la provincia de Mendoza.

El tiempo para este lunes 6 de octubre en Mendoza.

Foto: Yemel Fil
Por Sitio Andino Sociedad

El pronóstico del tiempo de la Dirección de Contingencias Climáticas de la provincia de Mendoza anticipa un arranque de semana con ascenso de la temperatura y heladas parciales. La jornada se presentará con poca nubosidad y vientos leves del noreste.

En cordillera, el cielo estará poco nuboso. Desde el mediodía hasta la noche una brisa leve soplará de norte a sur en toda la provincia.

El cielo se mantendrá despejado en general y también en alta montaña.

La temperatura máxima en el llano será de 19°C, mientras que las mínimas oscilarán entre -2°C y -3°C en Malargüe y Valle de Uco, 2°C a 3°C en el Sur y 3°C a 4°C en el Norte y Este.

El pronóstico del tiempo extendido en la provincia de Mendoza

  • Martes 7 de octubre: se espera tiempo bueno con ascenso de la temperatura y vientos moderados del noreste. La cordillera se mantendrá poco nubosa. Desde media mañana y hasta la noche habrá circulación de viento de norte a sur en toda la provincia. El cielo amanecerá despejado, aunque en Malargüe se registrará nubosidad parcial desde las 11 y durante la tarde el Sur también presentará algunas nubes. En alta montaña, el sector Sur amanecerá con nubosidad y por la tarde se extenderá al Valle de Uco. La máxima alcanzará los 24°C y las mínimas serán de 3°C en Valle de Uco y Malargüe, y entre 6°C y 7°C en el Sur, Norte y Este.
  • Miércoles 8 de octubre: el pronóstico indica tiempo bueno con ascenso de la temperatura y vientos moderados del noreste. En cordillera se espera cielo poco nuboso. La máxima trepará a 29°C y la mínima se ubicará en 9°C.
  • Jueves 9 de octubre: la tendencia se mantendrá con tiempo bueno y ascenso de la temperatura. Los vientos serán moderados del noreste y el cielo estará poco nuboso en cordillera. Se espera una máxima de 31°C y una mínima de 10°C.
