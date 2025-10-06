Ascenso de la temperatura, el pronóstico del tiempo para este lunes 6 de octubre en Mendoza

El pronóstico del tiempo de la Dirección de Contingencias Climáticas de la provincia de Mendoza anticipa un arranque de semana con ascenso de la temperatura y heladas parciales. La jornada se presentará con poca nubosidad y vientos leves del noreste.
En cordillera, el cielo estará poco nuboso. Desde el mediodía hasta la noche una brisa leve soplará de norte a sur en toda la provincia.
El cielo se mantendrá despejado en general y también en alta montaña.
La temperatura máxima en el llano será de 19°C, mientras que las mínimas oscilarán entre -2°C y -3°C en Malargüe y Valle de Uco, 2°C a 3°C en el Sur y 3°C a 4°C en el Norte y Este.
El pronóstico del tiempo extendido en la provincia de Mendoza
Martes 7 de octubre: se espera tiempo bueno con ascenso de la temperatura y vientos moderados del noreste. La cordillera se mantendrá poco nubosa. Desde media mañana y hasta la noche habrá circulación de viento de norte a sur en toda la provincia. El cielo amanecerá despejado, aunque en Malargüe se registrará nubosidad parcial desde las 11 y durante la tarde el Sur también presentará algunas nubes. En alta montaña, el sector Sur amanecerá con nubosidad y por la tarde se extenderá al Valle de Uco. La máxima alcanzará los 24°C y las mínimas serán de 3°C en Valle de Uco y Malargüe, y entre 6°C y 7°C en el Sur, Norte y Este.
Miércoles 8 de octubre: el pronóstico indica tiempo bueno con ascenso de la temperatura y vientos moderados del noreste. En cordillera se espera cielo poco nuboso. La máxima trepará a 29°C y la mínima se ubicará en 9°C.
Jueves 9 de octubre: la tendencia se mantendrá con tiempo bueno y ascenso de la temperatura. Los vientos serán moderados del noreste y el cielo estará poco nuboso en cordillera. Se espera una máxima de 31°C y una mínima de 10°C.