En el Movistar Arena

Con show musical, feria liberal y fuerte despliegue político, Javier Milei presenta hoy su nuevo libro

El Presidente encabeza este lunes la presentación de “La construcción del milagro”. Además, tocará con su banda de música y brindará un discurso electoral. Los detalles.

Por Sitio Andino Política

El presidente Javier Milei presenta este lunes por la tarde su nuevo libro, “La construcción del milagro”, con un evento en el Movistar Arena, de la Ciudad de Buenos Aires, con el objetivo de levantar el perfil en la campaña electoral de cara al 26 de octubre, donde el oficialismo viene sumando traspieses.

La actividad, que comenzará a las 18, reunirá a miles de simpatizantes y combinará un show musical, intervenciones de invitados especiales y el discurso central del mandatario.

Javier Milei presenta su libro y encabeza el show musical de la “Banda Presidencial”

La jornada abrirá con la actuación de la denominada “Banda Presidencial”, integrada por allegados al jefe de Estado: el diputado Alberto “Bertie” Benegas Lynch en batería, su hermano Joaquín (candidato a senador en octubre) en guitarra, y el periodista y biógrafo Marcelo Duclós en bajo.

También participará la legisladora Lilia Lemoine en voces y se prevé que el propio Milei interprete varios temas de rock, como ya ocurrió en el Luna Park en 2024. El domingo, el mandatario compartió un posteo en redes del ministro Federico Sturzenegger, en el que se aprecia a Milei ensayando con el grupo.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/JMilei/status/1974843345231860033&partner=&hide_thread=false

El repertorio fue definido por el Presidente, que seleccionó canciones con “mensaje político”, y se espera que cierre el mini recital acompañado por funcionarios de su Gabinete.

El libro de Javier Milei y sus ejes

La obra, publicada por la editorial Hojas del Sur, tiene más de 570 páginas y expone, según sus editores, “las bases y fundamentos” de las decisiones adoptadas desde su asunción el 10 de diciembre de 2023.

El texto recopila discursos, ensayos y reflexiones en los que Milei explica el rumbo económico que califica como “el milagro argentino”, con el que reivindica el ajuste fiscal y la baja de la inflación mayorista.

El libro tiene un valor de 32.000 pesos, con un precio promocional en preventa de 25.600 pesos, y se venderá también durante el evento.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/hojasdelsur/status/1974839430637625647&partner=&hide_thread=false

Un megaevento político y cultural

El acto en el Movistar Arena contará con 15 mil lugares y la entrada es gratuita, mediante reserva online. La organización anticipó que las puertas se abrirán a las 18, con la proyección de un video que recorrerá la campaña presidencial de Milei. Luego está prevista la interpretación del Himno Nacional por la Orquesta de Granaderos.

En paralelo, funcionará en los pasillos del estadio una feria con más de 3.500 títulos vinculados al liberalismo, a precios de entre 10.000 y 15.000 pesos. Además, otros autores ligados al espacio, como Agustín Laje y Marcelo Duclós, presentarán sus propias obras.

image.png
Tras el segmento musical y académico, Milei protagonizará el tramo final con la exposición de los ejes de La construcción del milagro. Lo acompañarán en el escenario dirigentes de su espacio como los ministros Luis Caputo (Economía) y Federico Sturzenegger (Desregulación). El vocero presidencial, Manuel Adorni, será el presentador oficial de la noche.

Con este acto, Milei buscará reeditar el estilo de la presentación de su libro anterior en el Luna Park, que combinó música, literatura y política. A tres semanas de los comicios, el objetivo es recuperar la agenda pública, en el último tiempo rodeada de algunos escandaletes vinculados a miembros de La Libertad Avanza, como la renuncia de la candidatura de José Luis Espert.

