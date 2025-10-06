Ingreso a las escuelas de la UNCuyo: más de 2.000 estudiantes rindieron Lengua en la carrera por 900 vacantes.

El proceso de ingreso a la escuelas de la Universidad Nacional de Cuyo (UNCuyo) vivió su primera instancia presencial clave. El pasado sábado, más de dos mil alumnos mendocinos rindieron la evaluación de Lengua , la primera de las dos pruebas previstas para concursar por una de las 900 vacantes disponibles para el ciclo lectivo 2026 .

Desde la UNCuyo destacaron que la jornada se desarrolló con total normalidad y que se registró un "buen número de estudiantes" presentes. El dato exacto de la asistencia se encuentra en pleno conteo y será revelado a lo largo de este lunes .

Más de 2 mil estudiantes rindieron el sábado para ingresar a la Universidad Nacional de Cuyo.

Según precisó a Sitio Andino, María Ana Barrozo , directora de Educación Secundaria de la UNCuyo, "el universo total de aspirantes habilitados para presentarse a rendir ascendía a 2.300 estudiantes . Dentro de esta cifra, se incluyen unos 120 jóvenes que buscan ingresar a la Escuela de Agricultura de General Alvear".

Estos alumnos son quienes completaron el trayecto formativo de nivelación que la UNCuyo puso a disposición y cumplieron con todos los requisitos previos para avanzar en el proceso de selección.

800 estudiantes fuera de la carrera

Un dato que no pasó inadvertido en esta edición es la alta tasa de deserción que se registró en la etapa de preparación. Barrozo confirmó que, en total, unos 800 estudiantes abandonaron el cursillo de ingreso de Lengua y Matemática, quedando fuera de la posibilidad de rendir los exámenes presenciales.

Foto exámen Ingreso a la UNCuyo: un dato que no es menor es que 800 estudiantes abandonaron el cursillo de ingreso.

Próxima fecha clave: la prueba de Matemática

La definición para quienes sí rindieron la primera evaluación será el próximo sábado 11 de octubre, cuando se tome el examen de Matemática.

Ambos resultados serán vitales, ya que el puntaje final definirá quiénes ocuparán las 900 vacantes en las seis escuelas secundarias de la UNCuyo: CUC, Magisterio, Martín Zapata, DAD, Liceo Agrícola y Escuela de Agricultura.

estudiantes secundaria examen Ingreso a las escuelas de la UNCuyo: el próximo sábado 11 de octubre los estudiantes rendirán matemática.

Los resultados finales y la lista de ingreso de acuerdo con los promedios se darán a conocer el martes 21 de octubre, poniendo fin a un proceso de alta exigencia académica y gran expectativa para miles de familias mendocinas.

El lunes, 27 de octubre se dará a conocer la asignación de vacantes para el Liceo Agrícola y la Escuela de Agricultura de General Alvear.

En tanto, el miércoles, 5 de noviembre, se realizara la publicación de la asignación de vacantes para el DAD, Magisterio, Martín Zapata y CUC.

Es fundamental que los aspirantes y sus familias estén atentos a las fechas confirmados por la UNCUYO y las escuelas, así como a las vías de comunicación oficiales.