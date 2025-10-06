Deporte inclusivo en Mendoza: la UNCUYO será sede de la 3ª Feria de Actividades Adaptadas

La 3ª Feria de Deporte y Actividades Adaptadas se realizará el viernes 10 de octubre, de 9 a 12.30, en el Campo de Deportes de la Universidad Nacional de Cuyo (UNCUYO). La propuesta, organizada por la Red de Deporte y Actividades Adaptadas de Mendoza, busca promover la inclusión y la participación de personas con discapacidad en el ámbito deportivo y recreativo.
El deporte como motor de la inclusión
Durante la jornada, los asistentes podrán probar diferentes deportes y actividades adaptadas, recibir orientación profesional y conectarse con profesores de diversas disciplinas. La iniciativa apunta a generar un espacio de encuentro donde todos puedan experimentar, aprender y sumarse a la comunidad deportiva adaptada.
“El objetivo principal de estas ferias es facilitar y promover la inserción en el deporte y la recreación, para que más personas con discapacidad puedan disfrutar de los beneficios físicos, emocionales y sociales que brindan estas actividades”, destacaron desde la organización.
La Red invita a toda la comunidad mendocina a participar de esta experiencia única que promueve la inclusión, la integración y el disfrute compartido a través del deporte.