Deporte inclusivo en Mendoza: la UNCUYO será sede de la 3ª Feria de Actividades Adaptadas

El evento es organizado por la Red de Deporte y Actividades Adaptadas de Mendoza

El deporte como motor de la inclusión Durante la jornada, los asistentes podrán probar diferentes deportes y actividades adaptadas, recibir orientación profesional y conectarse con profesores de diversas disciplinas. La iniciativa apunta a generar un espacio de encuentro donde todos puedan experimentar, aprender y sumarse a la comunidad deportiva adaptada.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Red de Deporte y Actividades Adaptadas (@redadap.mendoza) “El objetivo principal de estas ferias es facilitar y promover la inserción en el deporte y la recreación, para que más personas con discapacidad puedan disfrutar de los beneficios físicos, emocionales y sociales que brindan estas actividades”, destacaron desde la organización.

La Red invita a toda la comunidad mendocina a participar de esta experiencia única que promueve la inclusión, la integración y el disfrute compartido a través del deporte.