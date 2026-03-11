La Municipalidad de Mendoza lanzó las actividades deportivas 2026 en el Playón Sanidad

La Municipalidad de Mendoza informa que ya se encuentran abiertas las inscripciones para las actividades deportivas que se desarrollarán durante la temporada 2026 en el Playón del barrio Sanidad. El lugar está ubicado en calle Dr. Metraux 3101.
La Municipalidad de Mendoza ofrece propuestas para niñas, niños, adolescentes y adultos con diferentes disciplinas de deporte.
La Municipalidad de Mendoza informa que ya se encuentran abiertas las inscripciones para las actividades deportivas que se desarrollarán durante la temporada 2026 en el Playón del barrio Sanidad. El lugar está ubicado en calle Dr. Metraux 3101.
Cabe puntualizar, que las actividades son aranceladas, cuentan con cupos limitados y requieren inscripción previa, la cual debe realizarse de manera presencial en el mismo establecimiento.
El espacio ofrece una propuesta deportiva integral destinada a niñas, niños, adolescentes y personas adultas. En el nivel infantil se brindarán actividades orientadas al aprendizaje y al desarrollo de habilidades motrices en un entorno acompañado y cuidado. Entre las opciones disponibles se encuentran Desarrollo Motor, Iniciación Deportiva y Multideporte, además de disciplinas específicas como básquet, hockey, vóley y ritmos.
En fútbol, el Playón contará con diferentes categorías formativas, desde C5 hasta Primera División; contemplando el crecimiento progresivo de cada grupo etario y su participación en la actividad deportiva.
Asimismo, la propuesta incluye alternativas para adolescentes y personas adultas, entre ellas entrenamiento funcional y postural (para personas mayores), vóley, básquet, ritmos, pilates y stretching.
El establecimiento también contará con gimnasio de musculación, con horarios disponibles tanto por la mañana como por la tarde.
Infantiles
Fútbol
Adolescentes y adultos
Gimnasio de musculación
Con toda la información detallada, las personas interesadas pueden acercarse al Playón del barrio Sanidad para realizar la inscripción y obtener más detalles sobre la actividad que deseen.