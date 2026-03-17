Un mendocino brilló en Chile: ganó una carrera internacional y clasificó al Mundial de carrera de aventura

El deporte mendocino sumó una noticia de alto impacto internacional. El sanrafaelino Martín Sabio fue parte del equipo argentino que se consagró ganador de una carrera de aventura en Chile y logró la clasificación al Mundial de la disciplina.
El atleta mendocino Martín Sabio integró el equipo argentino que ganó una exigente carrera de aventura en el vecino país de Chile. Repasá lo sucedido.
El deporte mendocino sumó una noticia de alto impacto internacional. El sanrafaelino Martín Sabio fue parte del equipo argentino que se consagró ganador de una carrera de aventura en Chile y logró la clasificación al Mundial de la disciplina.
El equipo, denominado Team Outdoor, estuvo integrado por:
Martín Sabio (San Rafael)
Tania Díaz Slater (Córdoba)
Facundo Romera (San Martín de los Andes)
Facundo Herrera (San Martín de los Andes)
La competencia se disputó desde el domingo 8 de marzo en Curacautín, Chile, y tuvo un recorrido aproximado de 500 kilómetros, atravesando distintos terrenos y condiciones.
Las carreras de aventura combinan múltiples disciplinas, entre ellas:
Kayak
Running
Mountain Bike
Orientación
Uno de los aspectos más exigentes es que no hay un recorrido marcado, ya que los equipos reciben puntos de control y deben decidir su propio camino, lo que agrega un componente estratégico clave.
El logro del equipo argentino cobra aún más valor al considerar el nivel de competencia.
Participaron 15 equipos de 12 países, entre ellos varios de los mejores del mundo:
Estonia (Top 2 mundial)
España (Top 4)
Brasil (Top 7)
Francia (Top 10)
Uruguay (Top 12)
El dato más impactante:
El Team Outdoor no estaba rankeado a nivel mundial.
Aun así, logró imponerse y quedarse con la victoria, obteniendo además la clasificación al Mundial de carreras de aventura.
Las carreras de aventura son una disciplina en expansión, que combina resistencia física, navegación y trabajo en equipo.
En Argentina, suelen desarrollarse en zonas como:
Cordillera de los Andes
Patagonia
Regiones de montaña y trekking
El crecimiento de este tipo de competencias abre la puerta a nuevos talentos, como el caso de Martín Sabio, que ahora representará al país en el máximo nivel.
El sanrafaelino Martín Sabio, integrante del Team Outdoor.
Es una competencia multidisciplinaria que combina kayak, running, MTB y orientación, sin recorrido marcado.
Aproximadamente 500 kilómetros en terrenos naturales de Chile.
Ganó la competencia y obtuvo la clasificación al Mundial de carreras de aventura.