Un mendocino brilló en Chile: ganó una carrera internacional y clasificó al Mundial de carrera de aventura

Martín Sabio, el mendocino que hizo historia en una carrera internacional de aventura.

El deporte mendocino sumó una noticia de alto impacto internacional. El sanrafaelino Martín Sabio fue parte del equipo argentino que se consagró ganador de una carrera de aventura en Chile y logró la clasificación al Mundial de la disciplina .

El equipo, denominado Team Outdoor , estuvo integrado por:

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La competencia se disputó desde el domingo 8 de marzo en Curacautín, Chile , y tuvo un recorrido aproximado de 500 kilómetros , atravesando distintos terrenos y condiciones.

Las carreras de aventura combinan múltiples disciplinas , entre ellas:

‍ Kayak

‍ Running

‍ Mountain Bike

Orientación

Uno de los aspectos más exigentes es que no hay un recorrido marcado, ya que los equipos reciben puntos de control y deben decidir su propio camino, lo que agrega un componente estratégico clave.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/MSColucci/status/2033906857794834785&partner=&hide_thread=false ¡Batacazo argentino en Chile! El mendocino Martín Sabio integró el Team Outdoor que ganó una durísima carrera de aventura de 500 km (kayak running MTB y orientación ) ante la élite mundial y se metió en el Mundial #Mendoza #DeporteAventura pic.twitter.com/tHkLFdLhAj — Sebastián Colucci (@MSColucci) March 17, 2026

Un triunfo ante la élite mundial

El logro del equipo argentino cobra aún más valor al considerar el nivel de competencia.

Participaron 15 equipos de 12 países, entre ellos varios de los mejores del mundo:

Estonia (Top 2 mundial)

España (Top 4)

Brasil (Top 7)

Francia (Top 10)

Uruguay (Top 12)

El dato más impactante:

El Team Outdoor no estaba rankeado a nivel mundial.

Aun así, logró imponerse y quedarse con la victoria, obteniendo además la clasificación al Mundial de carreras de aventura.

deporte aventura (2)

Un deporte en crecimiento

Las carreras de aventura son una disciplina en expansión, que combina resistencia física, navegación y trabajo en equipo.

En Argentina, suelen desarrollarse en zonas como:

Cordillera de los Andes

Patagonia

Regiones de montaña y trekking

El crecimiento de este tipo de competencias abre la puerta a nuevos talentos, como el caso de Martín Sabio, que ahora representará al país en el máximo nivel.

Preguntas clave sobre la carrera de aventura

Quién es el mendocino que ganó en Chile

El sanrafaelino Martín Sabio, integrante del Team Outdoor.

Qué es una carrera de aventura

Es una competencia multidisciplinaria que combina kayak, running, MTB y orientación, sin recorrido marcado.

Cuántos kilómetros tuvo la carrera

Aproximadamente 500 kilómetros en terrenos naturales de Chile.

Qué logró el equipo argentino

Ganó la competencia y obtuvo la clasificación al Mundial de carreras de aventura.