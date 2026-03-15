15 de marzo de 2026
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Tunuyán

Tunuyán recibirá la primera fecha del Campeonato Mendocino de Motocross

La primera fecha se disputará el 29 de marzo en la Pista MX Daniele de Tunuyán con un cronograma de carreras durante toda la jornada.

El Motocross pone primera en Tunuyán.

El Motocross pone primera en Tunuyán.

La actividad se desarrollará entre las 8 y las 18 horas, con un intenso cronograma de competencias en distintas categorías, donde los mejores exponentes del motocross provincial buscarán sumar sus primeros puntos en el campeonato.

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Tunuyán y una nueva prueba deportiva de alto nivel

El evento es organizado con el acompañamiento de la Federación Mendocina de Motociclismo Deportivo, junto a CAMOD y Asociación Argentina Mutual del Motociclismo, instituciones que trabajan en la promoción y el desarrollo de esta disciplina en toda la provincia.

La jornada promete espectáculo, adrenalina y un gran marco de público, consolidando a Tunuyán como uno de los escenarios elegidos para el desarrollo de competencias deportivas de alto nivel en Mendoza.

Desde el Municipio de Tunuyán, se invita a vecinos y visitantes a acercarse y disfrutar de esta propuesta deportiva que combina velocidad, destreza y pasión por el motocross, en un entorno natural que se ha convertido en un punto de encuentro para los amantes del deporte motor.

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