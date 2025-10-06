6 de octubre de 2025
{}
Sitio Andino
Efemérides

6 de octubre, Día Mundial de la Parálisis Cerebral: origen y significado

Cada 6 de octubre, se conmemora el Día Mundial de la Parálisis Cerebral. Conocé todos los detalles de esta efeméride.

6 de octubre, Día Mundial de la Parálisis Cerebral: origen y significado

6 de octubre, Día Mundial de la Parálisis Cerebral: origen y significado

Por Sitio Andino Sociedad

Cada 6 de octubre, se conmemora el Día Mundial de la Parálisis Cerebral. Esta efeméride, fue establecida con el objetivo de visibilizar y reivindicar sus necesidades y darles el apoyo que necesitan. A continuación, te contamos todo lo que debés saber.

paralisis cerebral (2)
Hoy, 6 de octubre, se celebra el Día Mundial de la Parálisis Cerebral

Hoy, 6 de octubre, se celebra el Día Mundial de la Parálisis Cerebral

Día Mundial de la Parálisis Cerebral: por qué se celebra hoy, 6 de octubre

Según diversas fuentes, el Día Mundial de la Parálisis Cerebral fue impulsado en 2012 por Cerebral Palsy Alliance (Australia) y United Cerebral Palsy (Estados Unidos). Actualmente, cuenta con el apoyo de más de 500 organizaciones en 65 países.

Lee además
5 de octubre: por qué se recuerda el Día del Camino y de la Educación Vial en Argentina
Efemérides

5 de octubre: por qué se recuerda el Día del Camino y de la Educación Vial en Argentina
Cuándo se cobra el Volver al Trabajo en octubre 2025
De interés

Cuándo se cobra el Volver al Trabajo en octubre 2025

La primera campaña se llamó "Cambiar mi mundo en 1 minuto" y consistía en proponer ideas innovadoras para mejorar la calidad de vida de las personas con parálisis cerebral. Se publicaron 470 propuestas en el sitio web de la organización, de las cuales se preseleccionaron tres. Una de ellas fue desarrollada: un prototipo de silla de ruedas impulsada por energía solar. / diainternacionalde

Temas
Seguí leyendo

ANSES: conocé el calendario de pagos completo para octubre 2025

Por qué se celebra hoy, 3 de octubre, el Día del Odontólogo en Argentina

Nuevo beneficio de Banco Nación: ofertas exclusivas en perfumerías que no podés perder

¿Por qué se conmemora el Día Internacional de la No Violencia el 2 de octubre?

Día del Encargado de Edificio en Argentina: historia y celebración del 2 de octubre

2 de octubre: Día del Escribano en Argentina y su significado

Día Internacional de la Hepatitis C: por qué se recuerda hoy, 1 de octubre

1 de octubre: por qué se celebra el Día Mundial del Vegetarianismo

LO QUE SE LEE AHORA
Habrá corte de luz en varios departamentos de Mendoza este lunes 8 de septiembre.
Obras de mantenimiento

Habrá corte de luz en varios departamentos de Mendoza este lunes 6 de octubre

Las Más Leídas

Resultados del Brinco hoy: los números ganadores del sorteo 1322 del domingo 5 de octubre
Lotería de Santa Fe

Resultados del Brinco hoy: los números ganadores del sorteo 1322 del domingo 5 de octubre

Telekino: resultados y números ganadores del sorteo 2396 del domingo 5 de octubre
Juegos de azar

Telekino: resultados y números ganadores del sorteo 2396 del domingo 5 de octubre

Quini 6: resultados y ganadores del sorteo 3310 del domingo 5 de octubre
Lotería de Santa Fe

Quini 6: resultados y ganadores del sorteo 3310 del domingo 5 de octubre

Cruce de rutas 92 y 94, en Tunuyán, donde ocurrió el accidente vial. 
Investigación

Trágica muerte de un joven de 19 años en Tunuyán

Cómo se combate el narcotráfico en la provincia de Mendoza
informe

Narcotráfico en Mendoza: la lucha contra el crimen organizado

Te Puede Interesar

Productores combaten las heladas en Valle de Uco con quemas. video
Dónde y cómo reclamar

Otra vez, el Valle de Uco fue azotado por las heladas y temperaturas bajo cero

Por Celeste Funes
Importante operativo policial en Luján de Cuyo. 
importante operativo policial

Robo, tiroteo y un presunto ladrón baleado en Luján de Cuyo

Por Pablo Segura
Qué pasará con la boleta única tras la renuncia de Espert y cuánto costaría reimprimirlas
TENSIÓN

Qué pasará con la boleta única tras la renuncia de Espert y cuánto costaría reimprimirlas

Por Sitio Andino Economía