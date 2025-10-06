6 de octubre, Día Mundial de la Parálisis Cerebral: origen y significado

Cada 6 de octubre, se conmemora el Día Mundial de la Parálisis Cerebral. Esta efeméride, fue establecida con el objetivo de visibilizar y reivindicar sus necesidades y darles el apoyo que necesitan. A continuación, te contamos todo lo que debés saber.

paralisis cerebral (2) Hoy, 6 de octubre, se celebra el Día Mundial de la Parálisis Cerebral Día Mundial de la Parálisis Cerebral: por qué se celebra hoy, 6 de octubre Según diversas fuentes, el Día Mundial de la Parálisis Cerebral fue impulsado en 2012 por Cerebral Palsy Alliance (Australia) y United Cerebral Palsy (Estados Unidos). Actualmente, cuenta con el apoyo de más de 500 organizaciones en 65 países.

La primera campaña se llamó "Cambiar mi mundo en 1 minuto" y consistía en proponer ideas innovadoras para mejorar la calidad de vida de las personas con parálisis cerebral. Se publicaron 470 propuestas en el sitio web de la organización, de las cuales se preseleccionaron tres. Una de ellas fue desarrollada: un prototipo de silla de ruedas impulsada por energía solar. / diainternacionalde

