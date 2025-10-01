Formación inédita: el Hospital Lagomaggiore suma especialización en Clínica Médica

En un hecho histórico para la formación médica de posgrado en Mendoza, el Hospital Luis Lagomaggiore será una de las sedes de la nueva Carrera de Especialización Universitaria en Clínica Médica , que comenzará este 1° de octubre . La iniciativa surge de la articulación entre el Ministerio de Salud y Deportes y la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de Cuyo (UNCuyo) .

La propuesta busca integrar la residencia médica hospitalaria con el marco académico universitario , ofreciendo un trayecto formativo que combina práctica intensiva con respaldo científico.

“La integración de la residencia médica con la carrera universitaria no solo jerarquiza el camino de formación de nuestros profesionales, sino que establece un nuevo paradigma de cooperación entre el sistema de salud y el sistema educativo”, afirmó la profesora Dra. Salomón , directora de la carrera.

El plan de estudios contará con un Comité Académico conformado por referentes de la medicina, entre ellos el Dr. Salvatore , y un plantel docente integrado por especialistas de Clínica Médica y otros servicios del hospital. Este equipo abordará materias específicas con un enfoque crítico, humanista e interdisciplinario .

Educación y salud: la alianza que da vida a una nueva carrera en Mendoza

La puesta en marcha de esta carrera representa un hito estratégico para el sistema de salud público, ya que permitirá formar especialistas con competencias sólidas, pensamiento crítico y compromiso social, en un contexto de alta complejidad hospitalaria.

La articulación entre la UNCuyo y el Ministerio de Salud reafirma la importancia de fortalecer los lazos entre instituciones del Estado para garantizar una formación médica de calidad y mejorar la atención sanitaria en Mendoza.

Con este paso, la provincia se posiciona como referente en educación médica, ofreciendo una alternativa innovadora que jerarquiza la profesión y asegura la preparación de los futuros clínicos frente a los desafíos del sistema de salud. Fuente: Gobierno de Mendoza.