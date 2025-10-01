1 de octubre de 2025
{}
Sitio Andino
Salud y educación

Formación inédita: el Hospital Lagomaggiore suma especialización en Clínica Médica

El Hospital Lagomaggiore será sede de la nueva Carrera de Especialización en Clínica Médica, que inicia este miércoles con apoyo de la UNCuyo.

Nueva carrera en Mendoza: Hospital Lagomaggiore abre un camino único en formación médica

Nueva carrera en Mendoza: Hospital Lagomaggiore abre un camino único en formación médica

Por Sitio Andino Sociedad

En un hecho histórico para la formación médica de posgrado en Mendoza, el Hospital Luis Lagomaggiore será una de las sedes de la nueva Carrera de Especialización Universitaria en Clínica Médica, que comenzará este 1° de octubre. La iniciativa surge de la articulación entre el Ministerio de Salud y Deportes y la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de Cuyo (UNCuyo).

La propuesta busca integrar la residencia médica hospitalaria con el marco académico universitario, ofreciendo un trayecto formativo que combina práctica intensiva con respaldo científico.

Lee además
Desde la DGE, precisan que la medida busca generar transparencia. video
La explicación de la DGE

Padres podrán informar ausencias docentes y el SUTE reclama la anulación del sistema
El ministro Víctor Fayad explicó las correcciones que proponen para el avalúo de algunas propiedades. 
ACTUALIZACIÓN

Impuesto Inmobiliario: la "corrección" en el valor de las propiedades que plantea el Gobierno

Mendoza suma una especialización inédita: así será la carrera en el Lagomaggiore

“La integración de la residencia médica con la carrera universitaria no solo jerarquiza el camino de formación de nuestros profesionales, sino que establece un nuevo paradigma de cooperación entre el sistema de salud y el sistema educativo”, afirmó la profesora Dra. Salomón, directora de la carrera.

Fachada ciencias médicas
La UNCuyo y el Ministerio de Salud articulan para brindar una especialización en Clínica Médica.

La UNCuyo y el Ministerio de Salud articulan para brindar una especialización en Clínica Médica.

El plan de estudios contará con un Comité Académico conformado por referentes de la medicina, entre ellos el Dr. Salvatore, y un plantel docente integrado por especialistas de Clínica Médica y otros servicios del hospital. Este equipo abordará materias específicas con un enfoque crítico, humanista e interdisciplinario.

Educación y salud: la alianza que da vida a una nueva carrera en Mendoza

La puesta en marcha de esta carrera representa un hito estratégico para el sistema de salud público, ya que permitirá formar especialistas con competencias sólidas, pensamiento crítico y compromiso social, en un contexto de alta complejidad hospitalaria.

La articulación entre la UNCuyo y el Ministerio de Salud reafirma la importancia de fortalecer los lazos entre instituciones del Estado para garantizar una formación médica de calidad y mejorar la atención sanitaria en Mendoza.

Con este paso, la provincia se posiciona como referente en educación médica, ofreciendo una alternativa innovadora que jerarquiza la profesión y asegura la preparación de los futuros clínicos frente a los desafíos del sistema de salud. Fuente: Gobierno de Mendoza.

Temas
Seguí leyendo

El Hospital Notti, renovado: Mendoza puso en marcha la licitación para el nuevo Centro Ambulatorio

Paso Pehuenche: cómo se encuentra hoy, miércoles 1 de octubre

Cuándo terminan las clases 2025 en Mendoza

Una deuda silenciosa, ¿por qué es clave que empecemos a hablar de inteligencia híbrida?

Familias temporarias: el Valle de Uco busca hogares que quieran contener a niños vulnerables

Quini 6: resultados y ganadores del sorteo 3309 del miércoles 1 de octubre

1 de octubre: por qué se celebra el Día Mundial del Vegetarianismo

Día Internacional del Café: cómo nació y por qué se festeja el 1 de octubre

LO QUE SE LEE AHORA
Día Internacional del Café: cómo nació y por qué se festeja el 1 de octubre
Efemérides

Día Internacional del Café: cómo nació y por qué se festeja el 1 de octubre

Las Más Leídas

La víctima fue identificada como Franco Patricio Aracena de 31 años.
Conmoción

Horror en Guaymallén: desapareció el viernes y lo hallaron hoy sin vida y maniatado en su casa

Los vecinos de la localidad de El Algarrobal reclaman semáforos y mayor seguridad 
Manifestación

Vecinos de El Algarrobal reclaman soluciones urgentes tras la muerte de dos niñas

Día del Vendedor y del Vendedor Viajante: por qué se celebra este 1 de octubre
Efemérides

Día del Vendedor y del Vendedor Viajante: por qué se celebra este 1 de octubre

Conmoción en Guaymallén por el brutal homicidio de un hombre de 31 años. 
buscan a dos sujetos

Las claves del homicidio en Guaymallén: una bicicleta, el celular de la víctima y su entorno

El presidente Xeneize, Juan Román Riquelme, reveló un plan que emocionó a todo el mundo Boca.
buena noticia

Juan Román Riquelme sacudió a Boca: el anuncio que enloqueció a los hinchas y revoluciona La Bombonera

Te Puede Interesar

Para qué obras el Gobierno de Mendoza prevé tomar deuda en el Presupuesto 2026
Financiamiento

Para qué obras el Gobierno de Mendoza prevé tomar deuda en el Presupuesto 2026

Por Florencia Martinez del Rio
El ministro Víctor Fayad explicó las correcciones que proponen para el avalúo de algunas propiedades. 
ACTUALIZACIÓN

Impuesto Inmobiliario: la "corrección" en el valor de las propiedades que plantea el Gobierno

Por Cecilia Zabala
Los trabajos avanzan según un cronograma de distintas etapas.
Plan de trabajo

Socavón en Acceso Sur: avanzan las obras y ya tiene fecha la habilitación

Por Sitio Andino Policiales