Ingreso a las escuelas de la UNCuyo: fechas y sedes clave para los aspirantes

Los alumnos que quieran ingresar a las escuelas de la UNCuyo, el próximo sábado tendrán una jornada presencial y obligatoria.

Por Sitio Andino Sociedad

La Universidad Nacional de Cuyo (UNCUYO) informó a los aspirantes a primer año las sedes y fechas clave para la etapa final del proceso de ingreso. Los exámenes se rendirán en distintas escuelas de la provincia y la institución ya detalló el cronograma completo.

escuelas UNCUYO.jpg
Ingreso a la UNC: cronograma y sedes para los aspirantes

Todos los aspirantes deberán asistir a las 8.30 a la escuela que les fue asignada. Las sedes son las siguientes:

Martin Zapata robotica 13 - 344312
El cronograma de actividades es el siguiente:

  • Sábado, 27 de septiembre: jornada presencial obligatoria. Se darán detalles sobre el formato de los exámenes y se despejarán dudas.

  • Sábado, 4 de octubre: examen de Lengua.

  • Sábado, 11 de octubre: examen de Matemática.

Resultados y asignación de vacantes:

La publicación de los resultados y la posterior asignación de vacantes se realizará de forma online en las fechas establecidas.

  • Martes, 21 de octubre (12): se publicará el promedio de las evaluaciones y el orden de mérito en los sitios web de la UNCUYO y de cada una de las escuelas.

  • Lunes, 27 de octubre (12): se dará a conocer la asignación de vacantes para el Liceo Agrícola y la Escuela de Agricultura de General Alvear.

  • Miércoles, 5 de noviembre (12): publicación de la asignación de vacantes para el DAD, Magisterio, Martín Zapata y CUC.

Es fundamental que los aspirantes y sus familias estén atentos a las fechas y horarios confirmados por la UNCUYO y las escuelas, así como a las vías de comunicación oficiales, para no perderse ninguna instancia de este importante proceso de ingreso.

