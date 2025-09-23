Ingreso a las escuelas de la UNCuyo: fechas y sedes clave para los aspirantes.

La Universidad Nacional de Cuyo (UNCUYO) informó a los aspirantes a primer año las sedes y fechas clave para la etapa final del proceso de ingreso. Los exámenes se rendirán en distintas escuelas de la provincia y la institución ya detalló el cronograma completo.
Ingreso UNCuyo: todos los aspirantes deberán presentarse a las 8.30 en la sede designada.
Escuela Mart
El cronograma de actividades es el siguiente:
Sábado, 27 de septiembre: jornada presencial obligatoria. Se darán detalles sobre el formato de los exámenes y se despejarán dudas.
Sábado, 4 de octubre: examen de Lengua.
Sábado, 11 de octubre: examen de Matemática.
Resultados y asignación de vacantes:
La publicación de los resultados y la posterior asignación de vacantes se realizará de forma online en las fechas establecidas.
Martes, 21 de octubre (12): se publicará el promedio de las evaluaciones y el orden de mérito en los sitios web de la UNCUYO y de cada una de las escuelas.
Lunes, 27 de octubre (12): se dará a conocer la asignación de vacantes para el Liceo Agrícola y la Escuela de Agricultura de General Alvear.
Miércoles, 5 de noviembre (12): publicación de la asignación de vacantes para el DAD, Magisterio, Martín Zapata y CUC.
Es fundamental que los aspirantes y sus familias estén atentos a las fechas y horarios confirmados por la UNCUYO y las escuelas, así como a las vías de comunicación oficiales, para no perderse ninguna instancia de este importante proceso de ingreso.