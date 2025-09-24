Vendimia 2026: Maipú y Luján de Cuyo, los primeros en abrir inscripciones para reinas distritales.

La Fiesta de la Vendimia transita sus 90 años de historia y la máxima celebración ya se palpita en la provincia de Mendoza . El festejo se realizará entre el 6 al 8 de marzo de 2026 . Las autoridades de Mendoza ya lanzaron los Concursos para la imagen y el guion, y algunos municipios comenzaron a preparar sus festejos distritales.

De acuerdo con la información a la que accedió, Sitio Andino, Maipú y Luján de Cuyo son los únicos departamentos que han abierto oficialmente las inscripciones para sus reinas distritales.

En el resto de los departamentos, se está trabajando en la edición 2026 , pero por el momento, la mayoría no cuenta con calendario definido.

En tanto, desde Tunuyán indicaron que "por el momento no se ha avanzado en la departamental", y aclacaron que el departamento hace años no cuenta con vendimias distritales. "Las candidatas se presentan por distrito o instituciones", refirieron.

Maipú, la convocatoria

El municipio de Maipú fue uno de los primeros en abrir las inscripciones para las jóvenes que quieran postularse para representar a su distrito. El proceso está a cargo de la Coremai (Comisión de Reinas de Maipú). Y según refirieron ha tenido mucha repercusión de jóvenes que sueñan con convertirse en embajadoras vendimiales.

Los requisitos para las postulantes son:

Ser mayor de 18 años .

Tener el secundario completo .

Vivir en el departamento de Maipú.

Las inscripciones cierran el sábado 27 de septiembre. Las interesadas pueden registrarse a través del link proporcionado en las redes sociales de Reinas Coremai (@reinascoremai).

Luján de Cuyo, en busca de soberana

Luján de Cuyo también dio inicio al proceso de selección de su próxima reina. A diferencia de Maipú, el único requisito es tener entre 18 y 25 años.

Las inscripciones se realizan de forma presencial, de 9 a 13, en las delegaciones municipales y en la Usina Municipal de Arte. Las aspirantes deben llevar una fotocopia de su DNI. El proceso de inscripción comenzó el 1 de septiembre.

Si bien otros departamentos están trabajando en la planificación, todavía no han definido las fechas de sus eventos.

90 años de Vendimia: un poco de historia

La primera edición de la Fiesta de la Vendimia se celebró en 1936. El evento, que nació para honrar a los cosechadores y a la industria vitivinícola, se ha convertido en una de las celebraciones a cielo abierto más grandes del mundo. En 2011, la revista National Geographic la reconoció como la segunda festividad de la cosecha más importante a nivel mundial.

image.png La Fiesta de la Vendimia celebra 90 años.

A lo largo de su historia, la fiesta se ha realizado anualmente, con solo dos interrupciones: en 1956 por una crisis económica y en 1985 a causa del terremoto que afectó a la provincia.