Celebración

La Fiesta Nacional de la Vendimia 2026 ya tiene sus fechas confirmadas

La Fiesta de la Vendimia, la más importante de la provincia de Mendoza, ya tiene su calendario oficial. Además, se lanzó el Concurso para buscar la identidad.

La Fiesta Nacional de la Vendimia 2026 ya tiene sus fechas confirmadas.

La Fiesta Nacional de la Vendimia 2026 ya tiene sus fechas confirmadas.

Yemel Fil
 Por Natalia Mantineo

Mendoza ya palpita la Fiesta de la Vendimia 2026, una celebración que este año será particularmente especial, ya que conmemora sus 90 años de historia. Esta fiesta, la más importante de la provincia de Mendoza, ya tiene su calendario confirmado para el deleite de locales, turistas y visitantes de todo el mundo.

Según lo informado por la Subsecretaría de Cultura, los actos oficiales comenzarán el sábado 28 de febrero con la tradicional Bendición de los Frutos. Esta emotiva ceremonia, que aún no tiene lugar confirmado, da inicio a los festejos vendimiales, agradeciendo la cosecha y marcando el primer paso de un fin de semana lleno de actividades.

Lee además
Paso Pehuenche: cómo se encuentra hoy, lunes 8 de septiembre
Frontera

Paso Pehuenche: cómo se encuentra hoy, lunes 8 de septiembre
Arrancan las Pruebas PISA en Mendoza: el examen será rendido por unos 2500 alumnos.
Evaluación

Arrancan las Pruebas PISA en Mendoza: el examen será rendido por unos 2500 alumnos
Bendición de Frutos
La Bendición de los Frutos se realizará el 28 de febrero, en lugar a confirmar.

La Bendición de los Frutos se realizará el 28 de febrero, en lugar a confirmar.

El calendario continúa de la siguiente manera:

  • El viernes 6 de marzo se iluminarán las calles de la capital con la mágica Vía Blanca de las Reinas, un desfile inolvidable.

  • El sábado 7 de marzo será el día más importante, con dos eventos imperdibles: por la mañana, el colorido Carrusel recorre las calles de la Ciudad, y por la noche, el majestuoso Acto Central en el Teatro Griego Frank Romero Day, un espectáculo que deslumbra con su música, danza y puesta en escena que incluye a mil artistas.

Vendimia 2025, galería
El Acto Central se celebrará el sábado 7 de marzo.

El Acto Central se celebrará el sábado 7 de marzo.

  • Finalmente, el domingo 8 de marzo tendrá lugar la primera y única Repetición del Acto Central, para quienes no pudieron asistir la noche anterior o desean revivir la emoción de la fiesta. Tal como ocurrió este año, el festejo solo contará con una sola nochede repetición.

Vendimia 2026: Concurso para la nueva identidad visual

En el marco de la gran celebración de los 90 años, la provincia lanzó un Concurso público para elegir la nueva identidad visual de la Vendimia 2026. Este certamen busca una propuesta que capture la esencia cultural y social de la fiesta, y que se utilizará en el afiche oficial y en todas las piezas de comunicación.

El trabajo ganador recibirá un premio de $6 millones. Podrán participar egresados de carreras de Diseño Gráfico y Comunicación Visual, de forma individual o grupal, siempre y cuando al menos un integrante cumpla con los requisitos académicos.

imagen Vendimia 2025 (01).jpg
Gráfica de la Fiesta Nacional de la Vendimia 2025.

Gráfica de la Fiesta Nacional de la Vendimia 2025.

Las propuestas deberán presentarse el jueves 2 de octubre de 2025, de 9 a 13 horas, en la sede de Cultura, ubicada en avenida España y Gutiérrez de Ciudad.

Para resolver dudas antes de la inscripción, se realizará una reunión informativa este miércoles 10 de septiembre a las 12 en la sala Elina Alba.

Temas
Seguí leyendo

Habrá corte de luz en varios departamentos de Mendoza este lunes 8 de septiembre

Por qué se recuerda hoy, 8 de septiembre, el Día Mundial de la Fibrosis Quística

Conocé por qué el 8 de septiembre se celebra el Día Mundial de la Fisioterapia

8 de septiembre: Día del Agricultor y del Productor Agropecuario en Argentina

Paso Los Libertadores hoy: estado, horario y demoras para este lunes 8 de septiembre

Zonda en algunas zonas y ascenso de la temperatura: el pronóstico para este lunes en Mendoza

Quini 6: resultados y ganadores del sorteo 3302 del domingo 7 de septiembre

Resultados del Brinco hoy: los números ganadores del sorteo 1318 del domingo 7 de septiembre

LO QUE SE LEE AHORA
Conocé el pronóstico del tiempo para la provincia de Mendoza.
El clima

Zonda en algunas zonas y ascenso de la temperatura: el pronóstico para este lunes en Mendoza

Las Más Leídas

Telekino: resultados y números ganadores del sorteo 2392 del domingo 7 de septiembre
Juegos de azar

Telekino: resultados y números ganadores del sorteo 2392 del domingo 7 de septiembre

Juan Roth lucha por su vida tras sufrir un accidente en bicicleta. 
preocupación

Un conocido referente empresarial sufrió un grave accidente en Tunuyán

Críticas a la gestión Milei, el denominador común en las primeras reacciones en Mendoza
Elecciones 2025

Las reacciones en Mendoza tras el triunfo del peronismo en Buenos Aires

Conocé el pronóstico del tiempo para la provincia de Mendoza.
El clima

Zonda en algunas zonas y ascenso de la temperatura: el pronóstico para este lunes en Mendoza

Patrullajes preventivos en el Gran Mendoza resultaron enonce aprehensiones
Policía de Mendoza

Múltiples detenciones, droga secuestrada y autos robados en patrullajes en el Gran Mendoza

Te Puede Interesar

La Fiesta Nacional de la Vendimia 2026 ya tiene sus fechas confirmadas.
Celebración

La Fiesta Nacional de la Vendimia 2026 ya tiene sus fechas confirmadas

Por Natalia Mantineo
La policía de Mendoza intervino en un caso de robaruedas. 
prevención del delito

Operativos de la Policía de Mendoza: ocho detenidos y secuestro de armas

Por Pablo Segura
Las críticas de Alfredo Cornejo a la estrategia de Milei tras perder en la provincia de Buenos Aires video
Elecciones 2025

Las críticas de Alfredo Cornejo a la estrategia de Milei tras perder en la provincia de Buenos Aires

Por Florencia Martinez del Rio