La Fiesta Nacional de la Vendimia 2026 ya tiene sus fechas confirmadas.

Mendoza ya palpita la Fiesta de la Vendimia 2026 , una celebración que este año será particularmente especial, ya que conmemora sus 90 años de historia. Esta fiesta, la más importante de la provincia de Mendoza, ya tiene su calendario confirmado para el deleite de locales, turistas y visitantes de todo el mundo.

Según lo informado por la Subsecretaría de Cultura, los actos oficiales comenzarán el sábado 28 de febrero con la tradicional Bendición de los Frutos . Esta emotiva ceremonia, que aún no tiene lugar confirmado, da inicio a los festejos vendimiales, agradeciendo la cosecha y marcando el primer paso de un fin de semana lleno de actividades.

Evaluación Arrancan las Pruebas PISA en Mendoza: el examen será rendido por unos 2500 alumnos

El sábado 7 de marzo será el día más importante, con dos eventos imperdibles: por la mañana, el colorido Carrusel recorre las calles de la Ciudad, y por la noche, el majestuoso Acto Central en el Teatro Griego Frank Romero Day, un espectáculo que deslumbra con su música, danza y puesta en escena que incluye a mil artistas.

El viernes 6 de marzo se iluminarán las calles de la capital con la mágica Vía Blanca de las Reinas , un desfile inolvidable.

La Bendición de los Frutos se realizará el 28 de febrero, en lugar a confirmar.

Finalmente, el domingo 8 de marzo tendrá lugar la primera y única Repetición del Acto Central, para quienes no pudieron asistir la noche anterior o desean revivir la emoción de la fiesta. Tal como ocurrió este año, el festejo solo contará con una sola nochede repetición.

Vendimia 2026: Concurso para la nueva identidad visual

En el marco de la gran celebración de los 90 años, la provincia lanzó un Concurso público para elegir la nueva identidad visual de la Vendimia 2026. Este certamen busca una propuesta que capture la esencia cultural y social de la fiesta, y que se utilizará en el afiche oficial y en todas las piezas de comunicación.

El trabajo ganador recibirá un premio de $6 millones. Podrán participar egresados de carreras de Diseño Gráfico y Comunicación Visual, de forma individual o grupal, siempre y cuando al menos un integrante cumpla con los requisitos académicos.

imagen Vendimia 2025 (01).jpg Gráfica de la Fiesta Nacional de la Vendimia 2025. Foto: Prensa Cultura Mendoza

Las propuestas deberán presentarse el jueves 2 de octubre de 2025, de 9 a 13 horas, en la sede de Cultura, ubicada en avenida España y Gutiérrez de Ciudad.

Para resolver dudas antes de la inscripción, se realizará una reunión informativa este miércoles 10 de septiembre a las 12 en la sala Elina Alba.