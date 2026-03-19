Tunuyán homenajeará a reinas y virreinas nacionales de mandato cumplido

En el marco del 90º aniversario de la Fiesta de la Vendimia, el departamento de Tunuyán realizará un acto de reconocimiento a reinas y virreinas nacionales de mandato cumplido que representaron históricamente al departamento.
El reconocimiento se realizará en el Parque La Lombardía de Tunuyán como parte de las acciones por el 90º aniversario de la Fiesta Nacional de la Vendimia.
En el marco del 90º aniversario de la Fiesta de la Vendimia, el departamento de Tunuyán realizará un acto de reconocimiento a reinas y virreinas nacionales de mandato cumplido que representaron históricamente al departamento.
La actividad se llevará a cabo el viernes 20 de marzo a las 11 en el Parque La Lombardía, donde se inaugurará además un nuevo espacio denominado “Paseo de Vendimia”. La iniciativa es organizada por la Municipalidad de Tunuyán junto a la Subsecretaría de Cultura de Mendoza y forma parte de las 90 acciones vendimiales impulsadas para conmemorar las nueve décadas de la fiesta.
Durante la jornada se entregarán placas recordatorias y diplomas institucionales, y también quedará inaugurada una exposición fotográfica con imágenes de todas las soberanas que representaron al departamento.
“Este reconocimiento busca destacar el rol que cumplieron las reinas y virreinas como representantes de la identidad cultural mendocina a lo largo de nueve décadas”, explicó Sebastián Garay, director de Cultura del municipio.
El homenaje estará dirigido a las reinas nacionales Nélida Morsucci (1947), Mirta Eva Acordino (1967), Noemí Sebastianelli (1973), Nora Stocco (1984) y Marcela Gaua (1988).
También serán reconocidas las virreinas nacionales Paola Jimena Bressan (1997), María Eugenia Serrani (2020) y Agustina Giacomelli (2026), quienes representaron al departamento en distintas ediciones de la fiesta mayor de los mendocinos.
Desde la organización destacaron que la actividad será abierta a toda la comunidad y busca convertirse en un espacio de encuentro entre generaciones, donde se ponga en valor la memoria vendimial y la historia del departamento dentro de la celebración más emblemática de la provincia.