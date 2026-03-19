Tunuyán homenajeará a reinas y virreinas nacionales de mandato cumplido

En el marco del 90º aniversario de la Fiesta de la Vendimia , el departamento de Tunuyán realizará un acto de reconocimiento a reinas y virreinas nacionales de mandato cumplido que representaron históricamente al departamento.

La actividad se llevará a cabo el viernes 20 de marzo a las 11 en el Parque La Lombardía , donde se inaugurará además un nuevo espacio denominado “Paseo de Vendimia” . La iniciativa es organizada por la Municipalidad de Tunuyán junto a la Subsecretaría de Cultura de Mendoza y forma parte de las 90 acciones vendimiales impulsadas para conmemorar las nueve décadas de la fiesta.

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Durante la jornada se entregarán placas recordatorias y diplomas institucionales , y también quedará inaugurada una exposición fotográfica con imágenes de todas las soberanas que representaron al departamento.

“Este reconocimiento busca destacar el rol que cumplieron las reinas y virreinas como representantes de la identidad cultural mendocina a lo largo de nueve décadas”, explicó Sebastián Garay, director de Cultura del municipio.

El homenaje estará dirigido a las reinas nacionales Nélida Morsucci (1947), Mirta Eva Acordino (1967), Noemí Sebastianelli (1973), Nora Stocco (1984) y Marcela Gaua (1988).

También serán reconocidas las virreinas nacionales Paola Jimena Bressan (1997), María Eugenia Serrani (2020) y Agustina Giacomelli (2026), quienes representaron al departamento en distintas ediciones de la fiesta mayor de los mendocinos.

Desde la organización destacaron que la actividad será abierta a toda la comunidad y busca convertirse en un espacio de encuentro entre generaciones, donde se ponga en valor la memoria vendimial y la historia del departamento dentro de la celebración más emblemática de la provincia.