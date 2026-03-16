17 de marzo de 2026
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Sitio Andino
Fiesta de la Vendimia

En imágenes: una multitud recibió a la virreina Agustina Giacomelli en Tunuyán

La joven fue homenajeada en su departamento tras la Vendimia. La acompañó la reina Azul Antolínez. Hubo caravana, música, acto en la plaza. Qué dijo Agustina.

La virreina (derecha) fue recibida por su pueblo en la plaza departamental.

La virreina (derecha) fue recibida por su pueblo en la plaza departamental.

Foto: Medios Andinos
Por Sitio Andino Departamentales

Tunuyán vivió una noche cargada de emoción con el regreso de la virreina nacional de la Vendimia 2026, Agustina Giacomelli, quien fue recibida por vecinos, autoridades y artistas tras su consagración. La joven recorrió las calles del departamento en caravana y luego participó de un acto central en la plaza departamental.

Embed - Diario Digital Sitio Andino on Instagram: "#Vendimia2026 | Tunuyán recibió a la Virreina Nacional de la Vendimia La Plaza Departamental de Tunuyán fue una verdadera fiesta para recibir a Agustina Giacomelli (@agustinagiacomelli). Una multitud de vecinos, familiares y amigos se concentró para darle una cálida bienvenida a la joven que representó a los tunuyaninos en el Teatro Griego Frank Romero Day. Agustina arribó a la plaza departamental acompañada por Azul Antolínez (@azul.antolinez), la Reina Nacional de la Vendimia, quien también fue recibida con la alegría por los tunuyaninos. Entre abrazos, banderas y mucha emoción, Agustina agradeció el apoyo incondicional de su comunidad durante todo este camino. Tunuyán vuelve a vibrar con la alegría de tener a una de las máximas representantes de nuestra fiesta mayor en casa. #Virreina #Reina #Tunuyán"
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El evento contó además con la presencia de la reina nacional, Azul Antolínez, quien días atrás ya había tenido su propio recibimiento en San Rafael; y de autoridades municipales y provinciales, entre ellas el intendente Emir Andraos y el subsecretario de Cultura, Diego Gareca.

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Caravana y recibimiento cargado de emoción para Agustina Giacomelli

El recorrido comenzó en la intersección de Emilio Civit y San Martín, desde donde partió la caravana que acompañó a la virreina hasta la plaza departamental. Allí, una multitud se reunió para darle la bienvenida en un clima festivo que incluyó espectáculos artísticos.

Agustina Giacomelli y Azul Antolinez, recibimiento en Tunuyán (02)
Una multitud recibi&oacute; a Agustina Giacomelli, virreina de la Vendimia, en su Tunuy&aacute;n natal.

Una multitud recibió a Agustina Giacomelli, virreina de la Vendimia, en su Tunuyán natal.

En ese contexto, Giacomelli no ocultó su emoción por el recibimiento: “Hermoso, increíble. No me esperaba menos. La Municipalidad de Tunuyán me ha acompañado en todo este camino y me alegra volver a ver a mi gente”, expresó.

La joven también reconoció el respaldo popular durante todo el proceso vendimial: “La ilusión no era solo mía, era la ilusión de todo un pueblo. Estoy muy agradecida por el resultado”, señaló.

Los proyectos que impulsará Agustina Giacomelli durante su año como virreina

Durante su paso por el escenario, la virreina adelantó algunos de los ejes que marcarán su gestión. Su principal iniciativa está vinculada a la salud mental, en línea con su formación en psicología. “ Mi proyecto departamental es sobre salud mental y es desde donde siento que mejor puedo aportar”, explicó.

Además, confirmó que trabajará junto a la reina nacional en una agenda conjunta:

  • Impulsarán iniciativas vinculadas a salud mental y turismo

  • Desarrollarán proyectos en conjunto durante todo el año

  • Buscarán posicionar a Mendoza a nivel nacional e internacional

Tenemos todo un año para trabajar y muchas ganas de concretar los proyectos”, afirmó.

Agustina Giacomelli y Azul Antolinez, recibimiento en Tunuyán, Emir Andraos (02)
Reina y virreina de la Vendimia 2026 compartieron acto en Tunuy&aacute;n.

Reina y virreina de la Vendimia 2026 compartieron acto en Tunuyán.

El vínculo con Azul Antolínez y el orgullo de representar a Mendoza

Giacomelli también destacó la relación que mantiene con la reina nacional. “Nos llevábamos muy bien antes de la elección y en la convivencia. Estoy feliz de compartir esto con Azul y vamos a ser muy buenas amigas”, aseguró.

Finalmente, la virreina agradeció el acompañamiento de su entorno más cercano y de la comunidad: “Muy feliz de volver a mi casa, con mi gente, que me apoyó desde el primer momento”, expresó.

Agustina Giacomelli y Azul Antolinez, recibimiento en Tunuyán (03)
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