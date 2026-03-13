Vendimia 2026: aún quedan entradas para ver a Abel Pintos y Ángela Leiva en el Teatro Griego. Imagen creada con IA

La provincia de Mendoza culmina su calendario de Vendimia con un broche de oro musical, en el Teatro Griego Frank Romero Day . Este domingo, desde las 18 la edición 2026 llega a su fin con un show de envergadura nacional encabezado por Abel Pintos y Ángela Leiva .

Pese a la masiva concurrencia registrada en las noches previas, desde la organización confirmaron a Sitio Andino que aún existe disponibilidad de localidades para quienes deseen asistir a la última jornada.

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Para aquellos rezagados que aún no cuentan con su ubicación, el sistema de Entrada Web continúa habilitado. Los valores de las localidades se han fijado en un rango que va desde los 35.000 hasta los 65.000 pesos , dependiendo del sector del anfiteatro.

Fin de la Vendimia 2026: el show musical arrancará a las 18 y no incluirá la Repetición.

Es importante recordar que los mendocinos que adquirieron entradas para la Repetición que debió ser reprogramada por factores meteorológicos, podrán canjearlas para asistir al show.

2.500 personas que tenían sus tickets para la Repetición original original de la Fiesta de la Vendimia ya realizaron el canje para asegurar su lugar este domingo. Cabe aclarar que esa noche estaba agotada, es decir, se habían vendido 20 mil localidades.

Los puntos de canje habilitados siguen operativos para facilitar el trámite a los usuarios y garantizar que nadie se pierda la oportunidad de ver a sus ídolos. Los mismos son:

Teatro Independencia. (Chile y Espejo. Ciudad).

Espacio Julio Le Parc. (Mitre y Godoy Cruz).

Auditorio Ángel Bustelo (Virgen del Carmen de cuyo 610).

Subsecretaría de Cultura (Gutiérrez 204).

Teatro Roma (Av. Hipólito Yrigoyen 280. San Rafael).

Casa de la Cultura San Martín (9 de Julio y Sarmiento).

Auditorio Municipal de Tunuyán (Leandro Alem 750).

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Una grilla de lujo

El espectáculo comenzará puntualmente a las 18 en el Frank Romero Day. Además de los platos fuertes que representan Pintos y Leiva, el escenario contará con las actuaciones de:

Campedrinos

Maggie Cullen

Con una capacidad que aún permite el ingreso de nuevos espectadores, se espera que el ambiente en el teatro griego sea de una verdadera fiesta popular, cerrando un ciclo vendimial con broche de oro.

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Detalles sobre el show musical en el Frank Romero Day

¿Todavía se pueden comprar entradas para el show del domingo?

Sí. A pesar de que ya se vendieron más de 10.000 localidades, la organización confirmó a Sitio Andino que aún hay disponibilidad. Los interesados pueden adquirirlas a través de la plataforma Entrada Web.

¿Cuáles son los precios y qué artistas se presentan?

Los tickets tienen un valor que oscila entre los 35.000 y los 65.000 pesos. En cuanto a la grilla artística, además del cierre estelar de Abel Pintos y Ángela Leiva, el escenario contará con las actuaciones de Campedrinos y Maggie Cullen.

¿Qué pasa con quienes aún tienen entradas para la Repetición?

Aquellas personas que compraron sus tickets para la noche de repetición original pueden asistir al show de este domingo. El sistema de canje continúa habilitado en los puntos oficiales para que los mendocinos puedan asegurar su lugar en el teatro griego.