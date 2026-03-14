Azul Antolínez: "Quiero aprovechar este lugar para ayudar a Mendoza"

Foto: Prensa Municipalidad de San Rafael

La caravana organizada por el Municipio de San Rafael para recibir a Azul Antolínez se llenó de público que no se cansó de aplaudir, ovacionar y vitorear a “su majestad”. Todo comenzó pasadas las 20 en la Rotonda de la Copa. Allí familiares, amigos y vecinos se reunieron para recibir a la Reina Nacional de la Vendimia con carteles, pancartas y globos.

atributos, cetro y corona vendimial, desayuno Hyatt, reinas 2026 Desayuno Real: Azul y Agustina protagonistas de un nuevo capítulo en la historia vendimial. Foto: Cristian Lozano Azul visitó los estudios de Noticiero Andino y habló de su presente, los proyectos, su visión y mensaje a los jóvenes mendocinos, a los agricultores y en general.

La reina comenzó contando el inicio de este sueño que terminó por hacerse realidad: "Desde antes de empezar todo este proceso, desde el día que salí reina departamental, la energía brotaba sola por el simple hecho de estar tan orgullosa de representar al departamento y ni te digo ahora que estoy representando una provincia. Las ganas de hacer y de aprovechar el tiempo son inmensas, así que con mucha energía".

Azul Antolinez, Reina de la Vendimia ¿Cuándo regresa la reina de la Vendimia 2026 a San Rafael? Foto: Cristian Lozano Ser Reina Nacional de la Vendimia Sigo siendo la misma que era el día anterior a ser coronada, por supuesto, pero sí es verdad que en Vendimia tenemos un foco de atención distinto, pero me parece una muy buena herramienta a su vez. Azul Antolínez, reina nacional de la Vendimia 2026, recorrido San Rafael, carro 12-03-26 (03) Foto: Prensa Municipalidad de San Rafael El recibimiento en San Rafael, con su gente La verdad que sí, que ese calor lo he sentido durante todo este proceso; nunca me faltó apoyo, aliento de los sanrafaelinos, siempre con un mensaje diciéndome: "Azul, lo estás haciendo muy bien, sigue así". "Ayer en la mañana me preguntaban, "¿Te imaginás lo que va a hacer esta noche?'; yo le decía, "No, la verdad que no me lo imagino." Y superó cualquier expectativa o idea que yo haya tenido. serenata de las reinas 2026 Vendimia 2026: qué importantes premios recibirán la reina y virreina. Sus aspiraciones a concretar como embajadora del vino a nivel mundial La idea es trabajar en cada rincón de la provincia. Sí es verdad que yo tengo un proyecto ambientado al turismo, que era departamental y ahora tranquilamente podría ser provincial porque la idea es mostrar lo mejor de cada departamento, tratando de cautivar al turista y que vengan a conocer Mendoza, ¿no?. Me gustaría en el lugar que estoy no encasillarme en un solo propósito. Mendoza es muy amplia y en cada lugar hay necesidades distintas, una realidad. Así que lo que a mí me gustaría es estar a disposición y a donde se me requiera, poder, desde mi lugar, desde los medios que yo tengo, ayudar. Ese sería el proyecto del año: tener una participación activa en la sociedad y, por supuesto, que también vamos a tener un proyecto en conjunto con la Virreina, Agustina. Azul Antolínez, FIesta de la Vendimia, Vendimia 2026, galería Foto: Cristian Lozano Su mensaje al viñatero El trabajo que ellos hacen es trabajo silencioso que hace grandes cambios en realidad porque nuestra identidad nace de la vitivinicultura y es algo muy lindo siempre tenerlo presente como mendocinos. Es una realidad realidad que sí, que lo han pasado mal, es una realidad que vivimos en una provincia granicera de climas extremos y ellos han sabido siempre, como lo dije también en mi discurso cuando salí de San Rafael, levantar la cabeza y seguir trabajando y hoy que siguen apostando por este trabajo de la tierra es la verdad un milagro y es digno de admirar y de enaltecer, siempre hay que enaltecerlos porque es muy sacrificado el trabajo de la viña y siempre lo lo he sabido porque mi abuelo se ha dedicado toda la vida a eso y siempre siempre, siempre me encanta darles el lugar a ellos que se merecen. La entrevista de Noticiero Andino con la reina de la Vendimia Azul Antolínez Embed - AZUL ANTOLINEZ EN VIVO - TRAS LA BIENVENIDA COMIENZA UN CAMINO DE PROYECTOS Y DESAFÍOS