La Reina Nacional de la Vendimia 2026, Azul Antolínez, recibió su premio millonario

La Vendimia volvió a regalar una postal inolvidable . Entre aplausos, emoción y expectativas cumplidas, Azul Antolínez recibió uno de los premios más esperados tras su coronación . La Reina Nacional de la Vendimia 2026 celebró un reconocimiento que no solo simboliza su reinado, sino también el inicio de un año cargado de desafíos y representaciones .

El esperado obsequio llegó este martes, en un acto encabezado por autoridades provinciales y representantes del sector privado . La joven sanrafaelina recibió un vehículo 0 km como parte de los premios establecidos tras su consagración en la fiesta mayor de Mendoza, en el marco de las “ 90 Cosechas de una Misma Cepa ”.

El auto , un Chevrolet Onix 1.0 Y MT , valuado en alrededor de 30 millones de pesos, fue entregado en las instalaciones de Territorio Yacopini . El beneficio fue posible gracias a la articulación entre el Gobierno de Mendoza, Telekino y el Instituto Provincial de Juegos y Casinos .

Del acto participaron el subsecretario de Cultura , Diego Gareca ; la presidenta del Instituto Provincial de Juegos y Casinos , Ida López ; y representantes de las firmas involucradas en la entrega.

Azul Antolínez - Premio Vendimia - 21 abril Foto: Gobierno de Mendoza

Visiblemente emocionada, Azul Antolínez expresó su gratitud por el reconocimiento recibido. “Son muchos los sentimientos, pero el primero es gratitud. Es una herramienta que me va a servir mucho para desempeñar mi trabajo como reina durante este año ”, señaló.

Además, destacó el vínculo cercano con la gente desde el inicio de su camino vendimial: “Han sido días maravillosos. El cariño de la gente es impresionante y muy significativo ”. También subrayó el valor simbólico del premio: “Para muchas reinas, este es su primer vehículo. Es un sueño cumplido y una muestra de lo que se puede lograr con el trabajo conjunto ”.

Azul Antolínez - Premio Vendimia - 21 abril Foto: Gobierno de Mendoza

Aún faltan más: qué otros regalos recibirán las soberanas vendimiales

Más allá del vehículo, el protocolo vendimial contempla otros obsequios para la Reina Nacional y la Virreina. Entre ellos, se incluyen piezas de joyería de alta gama con anillos y pulseras de oro, vouchers para tratamientos de estética, así como indumentaria y calzado de diseñadores y marcas locales.

Estos beneficios forman parte de una tradición que busca acompañar y potenciar el rol institucional de las soberanas durante su año de mandato.

Con la entrega de los premios aún en curso, Azul Antolínez y la virreina Agustina Giacomelli comienzan a cerrar la etapa de celebraciones para dar paso a un período de intensa actividad. Ambas deberán asumir una agenda que incluye representación turística, participación en eventos culturales y el impulso de proyectos solidarios.