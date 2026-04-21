La Reina Nacional de la Vendimia 2026, Azul Antolínez, recibió su premio millonario

La Vendimia volvió a regalar una postal inolvidable. Entre aplausos, emoción y expectativas cumplidas, Azul Antolínez recibió uno de lospremios más esperados tras su coronación. La Reina Nacional de la Vendimia 2026 celebró un reconocimiento que no solo simboliza su reinado, sino también el inicio de un año cargado de desafíos y representaciones.
Se acabó la espera: así recibió Azul Antolínez el obsequio
El esperado obsequio llegó este martes, en un acto encabezado por autoridades provinciales y representantes del sector privado. La joven sanrafaelina recibió un vehículo 0 km como parte de los premios establecidos tras su consagración en la fiesta mayor de Mendoza, en el marco de las “90 Cosechas de una Misma Cepa”.
El auto, un Chevrolet Onix 1.0 Y MT, valuado en alrededor de 30 millones de pesos, fue entregado en las instalaciones de Territorio Yacopini. El beneficio fue posible gracias a la articulación entre el Gobierno de Mendoza, Telekino y el Instituto Provincial de Juegos y Casinos.
Del acto participaron el subsecretario de Cultura, Diego Gareca; la presidenta del Instituto Provincial de Juegos y Casinos, Ida López; y representantes de las firmas involucradas en la entrega.
Visiblemente emocionada, Azul Antolínez expresó su gratitud por el reconocimiento recibido. “Son muchos los sentimientos, pero el primero es gratitud. Es una herramienta que me va a servir mucho para desempeñar mi trabajo como reina durante este año ”, señaló.
Además, destacó el vínculo cercano con la gente desde el inicio de su camino vendimial: “Han sido días maravillosos. El cariño de la gente es impresionante y muy significativo ”. También subrayó el valor simbólico del premio: “Para muchas reinas, este es su primer vehículo. Es un sueño cumplido y una muestra de lo que se puede lograr con el trabajo conjunto ”.
Aún faltan más: qué otros regalos recibirán las soberanas vendimiales
Más allá del vehículo, el protocolo vendimial contempla otros obsequios para la Reina Nacional y la Virreina. Entre ellos, se incluyen piezas de joyería de alta gama con anillos y pulseras de oro, vouchers para tratamientos de estética, así como indumentaria y calzado de diseñadores y marcas locales.
Estos beneficios forman parte de una tradición que busca acompañar y potenciar el rol institucional de las soberanas durante su año de mandato.
Con la entrega de los premios aún en curso, Azul Antolínez y la virreina Agustina Giacomelli comienzan a cerrar la etapa de celebraciones para dar paso a un período de intensa actividad. Ambas deberán asumir una agenda que incluye representación turística, participación en eventos culturales y el impulso de proyectos solidarios.