11 de abril de 2026
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La ambiciosa agenda de la reina Nacional para posicionar a Mendoza en grandes escenarios

La reina y virreina Nacional viajarán por distintos lugares del país y el exterior con la idea de promocionar la marca Mendoza.

La ambiciosa agenda de la reina Nacional para posicionar a Mendoza en grandes escenarios.

La ambiciosa agenda de la reina Nacional para posicionar a Mendoza en grandes escenarios.

 Por Natalia Mantineo

Tras la Fiesta de la Vendimia y, luego de un breve periodo de descanso para organizar sus vidas personales y compartir con sus familias, la reina y virreina Nacional se preparan para afrontar un año cargado de compromisos nacionales e internacionales. La agenda incluye actividades culturales y turísticas.

En diálogo con Sitio Andino, Diego Gareca, subsecretario de Cultura de la provincia de Mendoza, brindó detalles sobre las actividades oficiales que las soberanas llevarán adelante bajo la coordinación del Emetur y el área de Cultura.

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Azul Antolínez, reina nacional de la Vendimia 2026, recorrido San Rafael, carro 12-03-26 (04)
Reina y virreina Nacional, detalles de una agenda cargada de actividades.

Reina y virreina Nacional, detalles de una agenda cargada de actividades.

Un inicio con sello exportador: el World Peanut Meeting

Este año, la primera actividad oficial de la reina y su virreina fue gestionada por ProMendoza, incluso antes de que Azul Antolínez y Agustina Giacomelli fueran electas.

Lo cierto es que las soberanas participaron en la segunda edición del World Peanut Meeting (WPM), un evento de relevancia global que convirtió a Mendoza en la capital de la industria manicera.

En el Hotel Hilton, ante más de 300 referentes del sector convocados por la Cámara Argentina del Maní (CAM), las jóvenes actuaron como embajadoras de la hospitalidad mendocina, marcando el inicio de su rol como promotoras de la producción regional.

Un clásico mendocino

Luego, llegó el turno de uno de los encuentros musicales más importantes de Mendoza. Las soberanas fueron parte del tradicional Música Clásica por los Caminos del Vino que este año celebró su XXVI edición.

Las representantes nacionales de la Vendimia tuvieron una participación activa asistiendo a diversos conciertos en bodegas y espacios culturales de Mendoza.

Los próximos destinos: libros, turismo y Brasil

La agenda de la reina Nacional no da respiro y los próximos meses estarán marcados por los viajes y la promoción estratégica de la provincia en grandes vidrieras.

  • 50.ª Feria Internacional del Libro de Buenos Aires:

La cita cultural más importante del país contará con la presencia de Azul y Agustina. El encuentro se realizará entre el 23 de abril al 11 de mayo, y las soberanas representarán en algunas de esas fechas a Mendoza en La Rural de Palermo, acompañando las presentaciones literarias y las propuestas artísticas del stand provincial.

Reinas de la vendimia, Fiesta Nacional de la Vendimia, Vendimia 2026

Mendoza busca consolidarse como destino líder y, para ello, la reina de la Vendimia es una figura fundamental. Entre el 26 y el 29 de septiembre, nuevamente en La Rural, las jóvenes participarán en:

Como parte de la estrategia de captación de mercados regionales, el subsecretario confirmó que la reina Nacional y la virreina integrará una delegación oficial con destino a Brasil.

Reinas de la vendimia, Fiesta Nacional de la Vendimia, Vendimia 2026
Feria del Libro, FIT y Brasil, algunas de las actividades que incluyen la presencia Real.

Feria del Libro, FIT y Brasil, algunas de las actividades que incluyen la presencia Real.

  • Misión internacional a Brasil

Como parte de la estrategia de captación de mercados regionales, el subsecretario confirmó que la reina Nacional y la virreina integrará una delegación oficial con destino a Brasil.

El objetivo es fortalecer el vínculo con el principal emisor de turistas internacionales hacia Mendoza, llevando la esencia de nuestra tierra al país vecino.

Tras un inicio pausado destinado a la organización de sus agendas personales, las soberanas entran ahora en una fase de "agenda ajustada", donde cada aparición busca posicionar la marca Mendoza en el mapa global.

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