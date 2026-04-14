14 de abril de 2026
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El impactante cambio de look de una reina de la Vendimia que revoluciona las redes

La reina de la Vendimia, Agostina Saua, sorprendió a sus seguidores con una drástica transformación estética. Ella misma realizó el proceso de coloración.

El impactante cambio de look de una reina de la Vendimia que revoluciona las redes.

El impactante cambio de look de una reina de la Vendimia que revoluciona las redes.

Foto: Yemel Fil
 Por Natalia Mantineo

La corona nacional de la Vendimia siempre viene acompañada de una exposición mediática importante, pero Agostina Saua ha sabido manejarla con una frescura y cercanía envidiables. En las últimas horas, la reina de la Vendimia fue tendencia por un jugado cambio de look.

La reina que en el 2024 hizo historia al convertirse en la primera representante de la Ciudad de Mendoza en portar los atributos nacionales, abandonó su rubio histórico y a su castaño claro que realza aún más su bella imagen.

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Agostina Saua, botella de la reina.jpg
Reina, renovada: Agostina Saua apostó a un sorprendente cambio de look.

Reina, renovada: Agostina Saua apostó a un sorprendente cambio de look.

Reina de la Vendimia, renovada: adiós al rubio, hola al castaño

Durante años, el cabello rubio fue el sello distintivo de Agostina. Sin embargo, la joven decidió que era momento de una renovación total y apostó por su color natural: un castaño claro cálido.

La elección no fue azarosa: este tono genera un contraste perfecto con su piel y, fundamentalmente, logra resaltar de manera impactante sus ojos celestes, dándole una profundidad nueva a su mirada.

Lo más llamativo de la transformación no fue solo el color, sino el "detrás de escena". Lejos de los flashes de una peluquería de lujo, la Reina Nacional compartió en sus cuentas de TikTok e Instagram que ella misma se encargó del proceso de coloración.

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@agostina.saua Todo culpa de ellas dos @sofiaperfumo3 @Alejandrina Funes sonido original - Agostina Saua

Con un video que muestra el paso a paso de su transformación casera, Agostina culpó a Alejandrina Funes y a Sofía Perfumo de la renovación y acompañó las imágenes con una frase sugerente: "I’m sorry ", jugando con la idea de dejar atrás su versión anterior.

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Un reinado histórico

Cabe recordar que Agostina Saua grabó su nombre en las páginas de la fiesta máxima de los mendocinos: logró llevar la corona Nacional a la Ciudad de Mendoza por primera vez en la historia.

Hoy, con una imagen renovada y la misma simpatía de siempre, Agostina demuestra que no solo tiene el porte para representar a una provincia, sino también la personalidad para imponer su propio estilo y conectar de forma genuina con su público.

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