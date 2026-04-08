¿Cuándo reciben sus premios la reina y virreina Nacional de la Vendimia?

Por Natalia Mantineo







Tras la emocionante elección de la reina y virreina Nacional, en la Fiesta de la Vendimia 2026, la atención se traslada ahora a la entrega de premios, un evento que genera gran expectativa tanto en el entorno de las soberanas como en el público mendocino.

reina y virreina 2026 Reina y virreina Nacional, muy cerca de recibir sus premios. Reina y virreina Nacional, honradas A comienzos de marzo, Sitio Andino confirmó los premios que la reina y virreina nacional recibirán este año y, según confirmó el Subsecretario de Cultura, Diego Gareca, la fecha oficial para la ceremonia de entrega de premios está prevista para el próximo martes 21 de abril.

En este evento, las soberanas recibirán importantes regalos que van desde 0KM hasta lujosas joyas:

La reina (Azul Antolínez): recibirá un Chevrolet Onix 0 km , valuado en más de 30 millones de pesos . Este obsequio es posible gracias a la gestión de la empresa Telekino , coordinada a través del Instituto de Juegos y Casinos de la Provincia.

La Virreina (Agustina Giacomelli): será agasajada con una moto de última generación, pensada para facilitar su movilidad diaria y el cumplimiento de sus actividades oficiales. 2673 reina y virreina vendimia 2026 back Reinas de Vendimia: el cara a cara que revela complicidad, emoción y compromiso. Un "ajuar" real: joyas y beneficios exclusivos Más allá de los vehículos, el protocolo vendimial incluye una serie de obsequios que forman parte de la tradición y el prestigio de la corona. Ambas soberanas serán distinguidas con:

Joyería de alta gama: se les entregarán anillos y pulseras de oro , piezas exclusivas diseñadas para conmemorar este hito en sus vidas.

Vouchers de servicios: incluyen tratamientos de estética y bienestar para asegurar su imagen durante las múltiples apariciones públicas del año.

Indumentaria y marcas locales: diversas empresas mendocinas se suman con regalos de indumentaria y calzado, reforzando el rol de las reinas como embajadoras del diseño local. Con la confirmación del 21 de abril como el día del gran evento, Azul y Agustina comienzan a cerrar la etapa de festejos para dar inicio formal a un año de gestión que, sin duda, estará marcado por el compromiso y la distinción.