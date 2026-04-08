8 de abril de 2026
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¿Cuándo reciben sus premios la reina y virreina Nacional de la Vendimia?

Tras la histórica coronación en el Teatro Griego Frank Romero Day, la reina y virreina Nacional se preparan para recibir importantes obsequios.

¿Cuándo reciben sus premios la reina y virreina Nacional de la Vendimia?

¿Cuándo reciben sus premios la reina y virreina Nacional de la Vendimia?

 Por Natalia Mantineo

Tras la emocionante elección de la reina y virreina Nacional, en la Fiesta de la Vendimia 2026, la atención se traslada ahora a la entrega de premios, un evento que genera gran expectativa tanto en el entorno de las soberanas como en el público mendocino.

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En este evento, las soberanas recibirán importantes regalos que van desde 0KM hasta lujosas joyas:

  • La reina (Azul Antolínez): recibirá un Chevrolet Onix 0 km, valuado en más de 30 millones de pesos. Este obsequio es posible gracias a la gestión de la empresa Telekino, coordinada a través del Instituto de Juegos y Casinos de la Provincia.

  • La Virreina (Agustina Giacomelli): será agasajada con una moto de última generación, pensada para facilitar su movilidad diaria y el cumplimiento de sus actividades oficiales.

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Reinas de Vendimia: el cara a cara que revela complicidad, emoción y compromiso.

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Un "ajuar" real: joyas y beneficios exclusivos

Más allá de los vehículos, el protocolo vendimial incluye una serie de obsequios que forman parte de la tradición y el prestigio de la corona. Ambas soberanas serán distinguidas con:

  • Joyería de alta gama: se les entregarán anillos y pulseras de oro, piezas exclusivas diseñadas para conmemorar este hito en sus vidas.

  • Vouchers de servicios: incluyen tratamientos de estética y bienestar para asegurar su imagen durante las múltiples apariciones públicas del año.

  • Indumentaria y marcas locales: diversas empresas mendocinas se suman con regalos de indumentaria y calzado, reforzando el rol de las reinas como embajadoras del diseño local.

Con la confirmación del 21 de abril como el día del gran evento, Azul y Agustina comienzan a cerrar la etapa de festejos para dar inicio formal a un año de gestión que, sin duda, estará marcado por el compromiso y la distinción.

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