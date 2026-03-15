Regatas Vuela 2026 brilló en el Lago del Parque General San Martín

El festival Regatas Vuela 2026 volvió a convocar a miles de mendocinos en el Lago del Parque General San Martín.

El Club Mendoza de Regatas llevó adelante una nueva edición de Regatas Vuela – Festival Aéreo y Acuático Vendimia 2026 , uno de los eventos más atractivos del calendario vendimial, que se desarrolló en el Lago del Parque General San Martín con una gran convocatoria de público.

El espectáculo combinó exhibiciones aéreas, demostraciones acuáticas y actividades deportivas , en una jornada que reunió a instituciones civiles, fuerzas de seguridad y organizaciones vinculadas al rescate y la actividad aeronáutica.

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La jornada comenzó con el acto protocolar de apertura , que incluyó el izamiento de la Bandera Argentina , a cargo del presidente del Club Mendoza de Regatas, Jorge Aguirre Toum , junto al jefe del área de natación de la institución, Claudio Capezzone .

Posteriormente se entonaron las estrofas del Himno Nacional Argentino , interpretado por la Banda de Música de la Policía de Mendoza “Cabo Primero Gustavo Ramet” , dirigida por el Oficial Principal Mauricio Zalazar , quienes además brindaron un repertorio musical con marchas militares y temas populares.

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Presencia vendimial en el lago

El festival también contó con la presencia de las máximas representantes de la Vendimia 2026, la Reina Nacional Azul Micaela Antolínez y la Virreina Nacional Agustina Giacomelli, coronadas el pasado 8 de marzo en el Teatro Griego Frank Romero Day.

Además participaron las representantes del club, Reina Zoe Gatica y Virreina Martina Contreras Giorgio, quienes formaron parte de las actividades protocolares y del tradicional paseo por el lago. Durante la apertura, el presidente del club Jorge Aguirre Toum, creador e impulsor del evento, destacó la importancia de esta propuesta para Mendoza.“Regatas Vuela es una propuesta que une deporte, tradición vendimial y el trabajo conjunto de muchas instituciones. Para nuestro club es un orgullo abrir el lago del Parque General San Martín para que mendocinos y turistas puedan disfrutar de un espectáculo único”, expresó.

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Un festival con participación de fuerzas e instituciones

El evento contó con la participación de diversas instituciones que realizaron exhibiciones operativas en el aire y en el agua. Entre ellas se destacaron la Fuerza Aérea Argentina – IV Brigada Aérea, la Sección de Aviación de Ejército de Montaña 8, el Cuerpo de Aviación de la Policía de Mendoza, el Comando de Brigada de Montaña VIII, la Dirección de Bomberos de la Policía de Mendoza, el Liceo Militar General Espejo y los Bomberos Voluntarios de la Ciudad de Mendoza.

También participaron organizaciones vinculadas al rescate acuático como la Asociación Civil Brigada Rescate Mendoza, la Escuela de Buceo Aconcagua, la Formación Profesional de Guardavidas del IEF y A.R.Ö. Aquatic Rescue Organization. A ellas se sumaron empresas y organizaciones vinculadas a la actividad aérea como Helifly MDZ, HelicopTour, West Line y Grupo Dibiagi.

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Deporte y espectáculo sobre el lago

Las demostraciones en el lago estuvieron acompañadas por distintas disciplinas deportivas del club, entre ellas Stand Up Paddle, Remo, Natación y Triatlón, que formaron parte del espectáculo junto a equipos de rescate acuático. Desde la institución también se agradeció la colaboración de la Dirección de Biodiversidad y Ecoparque, por permitir el desarrollo del evento en el entorno natural del parque, y al Secretario de Cultura de Mendoza, Diego Gareca, por el acompañamiento institucional y la presencia de las soberanas vendimiales.

Asimismo, se destacó la participación del Suboficial Mayor Carlos Ariel Kirilinko, del Regimiento de Granaderos a Caballo – Destacamento Militar “Ejército de los Andes”. El club también reconoció el trabajo de los organizadores del evento, entre ellos Claudio Capezzone, Roberto Delpodio, Eduardo López, Pablo Scuri y Gabriel Bornett, además de todos los equipos y colaboradores que hicieron posible el festival.

Con miles de espectadores disfrutando desde las orillas del lago, Regatas Vuela 2026 volvió a consolidarse como uno de los eventos más convocantes de la Vendimia mendocina, combinando espectáculo, deporte y el trabajo conjunto de instituciones al servicio de la comunidad.

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Preguntas clave sobre Regatas Vuela 2026

Qué es Regatas Vuela

Es un festival aéreo y acuático organizado por el Club Mendoza de Regatas que forma parte del calendario de actividades de la Vendimia mendocina.

Dónde se realizó Regatas Vuela 2026

El evento se llevó a cabo en el Lago del Parque General San Martín, en la ciudad de Mendoza.

Quién organiza el evento

El festival es organizado por el Club Mendoza de Regatas, con la participación de diversas instituciones civiles y fuerzas de seguridad.

Qué actividades se realizaron en Regatas Vuela 2026

El público pudo disfrutar de exhibiciones aéreas, demostraciones de rescate acuático, shows deportivos y actividades vendimiales.

Quién impulsó la creación de Regatas Vuela

El evento fue creado e impulsado por el presidente del club, Jorge Aguirre Toum.