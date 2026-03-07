7 de marzo de 2026
{}
Sitio Andino
De interés

Todo listo para la 80.ª edición de la Regata Internacional de la Vendimia 2026

El Lago del Parque General San Martín recibe la 80.ª Regata Internacional de la Vendimia con más de 300 remeros de Argentina, Chile y Paraguay. Los detalles.

Todo listo para la 80.ª edición de la Regata Internacional de la Vendimia 2026

Todo listo para la 80.ª edición de la Regata Internacional de la Vendimia 2026

Por Sitio Andino Deportes

El Lago del Parque General San Martín se prepara para recibir la 80.ª Edición de la tradicional “Regata Internacional de la Vendimia”, que se desarrollará los días 7 y 8 de marzo. Más de 300 remeros de Chile, Paraguay y Argentina, representando a 15 clubes, competirán en las embarcaciones Single, Doble Par, Cuatro y el majestuoso Ocho con timonel, en categorías que van desde Menores (14 años) hasta Seniors y Master, tanto en femenino como en masculino.

El programa:

Lee además
Paulo Dybala se pierde la finalissima.
Golpe para la Albiceleste

Paulo Dybala pasó por el quirófano y estará más de un mes fuera de las canchas
México presentó la estrategia de seguridad para el próximo Mundial de Fútbol.
Fútbol y seguridad

Plan Kukulkán asegura la Copa Mundial 2026 en México, Monterrey y Guadalajara
  • Regata Menores y Master: 7 de marzo, de 13 a 19hs.
  • Regata Internacional de la Vendimia
  • 8 de marzo 15.30 desfile de delegaciones, luego pruebas principales de 16 a 19:30h.

La Regata Vendimia es uno de los eventos más representativos del remo en la región y, con el paso de los años, se ha consolidado como una competencia que convoca tanto a deportistas federados como a jóvenes promesas de la disciplina. Además, el evento suele reunir a familias, socios y amantes del deporte que se acercan al lago para acompañar la jornada.

WhatsApp Image 2026-03-07 at 11.40.24 AM

Una tradición que sigue creciendo

El presidente del Club Mendoza de Regatas, Jorge Aguirre Toum, destacó la importancia de continuar impulsando esta competencia que ya forma parte de la identidad deportiva de la provincia. “La Regata Vendimia es una tradición muy importante para nuestro club y para el deporte mendocino. Cada año trabajamos para que sea una gran fiesta del remo y para recibir a deportistas de distintos lugares que llegan a competir y disfrutar de Mendoza”, señaló. El dirigente también subrayó el valor que tiene el evento para el desarrollo de la disciplina y para la vida institucional del club. “Este tipo de competencias permiten seguir fortaleciendo el remo, fomentar la participación de los jóvenes y mantener vivas las tradiciones deportivas que forman parte de la historia del Club Regatas”.

Con una larga trayectoria dentro del calendario de actividades del club, la Regata Vendimia se ha transformado en un evento esperado tanto por los deportistas como por el público que cada año acompaña desde las orillas del lago.

Desde la institución organizadora destacaron que el objetivo es continuar consolidando la competencia, fortaleciendo la participación de clubes invitados y promoviendo el crecimiento del remo en la provincia.

De esta manera, el Club Mendoza de Regatas vuelve a abrir sus puertas para una nueva edición de la Regata Vendimia, un encuentro deportivo que combina tradición, competencia y la pasión por uno de los deportes históricos de la institución.

Temas
Seguí leyendo

En qué posición largará Franco Colapinto en el Gran Premio de Australia de Fórmula 1

Portazo: River dejará de asistir al Comité de la AFA

Franco Colapinto terminó 18° en la segunda práctica libre del Gran Premio de Australia

Videos: Trump recibió al Inter Miami de Messi y nombró a Cristiano Ronaldo

El costo del parate del fútbol argentino: millones que los clubes dejan de ganar

River ajusta el contrato del DT: Coudet cobrará mucho menos que Gallardo

Colapinto llega con confianza al inicio de la temporada de F1

Ajedrez: el prodigio argentino rozó un récord histórico en el Aeroflot Open

LO QUE SE LEE AHORA
Franco Colapinto largará 16° en el Gran Premio de Australia de Fórmula 1 tras la clasificación
A por todo

En qué posición largará Franco Colapinto en el Gran Premio de Australia de Fórmula 1

Las Más Leídas

La vicepresidenta recorrió fincas en el Valle de Uco.
Vendimia 2026

Qué hizo y con quién estuvo Victoria Villarruel en su primer día en Mendoza

Accidente vial en San Rafael: murió una niña de 8 años tras el vuelco de un auto en Ruta 143
Sur mendocino

Conmoción en San Rafael: una niña murió tras el vuelco del auto en el que viajaba con su familia

Triste final para una estrella de la televisión de los 90’s: tiraron a la basura los recuerdos de Raúl Portal
Como a un perro

Encontraron recuerdos personales de Raúl Portal en la basura

Vendimia 2026: todo lo que tenés que saber para no perderte la Vía Blanca de las reinas.
Para tener en cuenta

Vía Blanca 2026: guía completa con horarios, recorridos y el orden de los carros

La lluvia estropeó la agenda vendimial. video
Oficial

La lluvia obligó a postergar el acto central de la Vendimia 2026: cuándo será ahora y cómo sigue el calendario