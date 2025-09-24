24 de septiembre: el día en que Mendoza reconoció al tomero como profesión

Este 24 de septiembre , Mendoza recuerda el día en que la Legislatura provincial reconoció el trabajo del tomero como una profesión . Aunque existen pocos registros sobre el hecho, ocurrió hace más de 173 años para oficializar la labor de quienes distribuyen el agua y mantienen limpios los canales de riego .

El 24 de septiembre de 1852 , la Legislatura provincial sancionó una ley que creó el empleo del tomero , encargado de distribuir el agua del Canal Principal hacia las hijuelas o tomas particulares .

Si bien su rol fue formalizado por el Estado provincial en esa fecha, la figura del tomero se remonta a la fundación de Mendoza en 1566 , cuando el control de los cauces de riego estaba a cargo de las autoridades locales bajo el dominio español , que designaban a personas para el mantenimiento .

En 1606 se creó el cargo de Alcalde de Aguas , autoridad responsable del riego y la distribución , antecedente directo de los distintos funcionarios que fueron surgiendo con los años .

Además de la ley de 1852, en 1884 se sancionó la Ley General de Aguas, que estableció que cada propietario de campos, viñedos o fincas debía administrar su derecho al uso del recurso según la superficie cultivada. Allí cobra relevancia el tomero, responsable de abrir o cerrar las compuertas para garantizar el riego de las zonas que lo necesitaban.

Cuándo y por qué se celebra el Día del Tomero en Mendoza

Aunque el 24 de septiembre recuerda su oficialización, cada 28 de noviembre Mendoza y la región de Cuyo celebran el Día del Tomero, en homenaje a quienes aseguran la correcta distribución del agua en un territorio desértico.

El “repartidor de aguas” cumple funciones clave: abrir compuertas, limpiar acequias y coordinar turnos de riego, convirtiéndose en un verdadero guardián del recurso hídrico, fundamental para los productores y la economía agrícola local.

Si bien no existen cifras exactas, se estima que más de 250 tomeros trabajan en Mendoza de manera ininterrumpida, las 24 horas del día y los 7 días de la semana, a lo largo de las seis cuencas hídricas de la provincia. Fuente: Aquabook y Gobierno de Mendoza.