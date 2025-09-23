Una experiencia única

Mendoza esconde un lugar que parece del Caribe y es digno de película

Descubrí un destino en la provincia de Mendoza con aguas turquesa caribeñas, ideal para el turismo y la aventura en medio de la naturaleza.

 Por Juan Pablo Strappazzon

En el departamento de San Rafael se encuentran las majestuosas Playas de Valle Grande, un destino que combina belleza natural y aventura, ideal para el turismo y para quienes recorren la provincia de Mendoza en busca de experiencias únicas que sorprendan.

Valle Grande San Rafael
Playas de Valle Grande: una opción imperdible en la provincia de Mendoza

Playa paradisíaca en Mendoza que parece sacada del Caribe

Las Playas de Valle Grande se encuentran al sur de Mendoza, en el departamento de San Rafael, a 268 km de la Ciudad de Mendoza, aproximadamente tres horas y media en auto.

Valle Grande San Rafael
Así es la Playa de Valle Grande en San Rafael

Este rincón natural, rodeado de majestuosas formaciones rocosas y barrancos que se elevan hasta los 100 metros, ofrece un paisaje que cautiva a todos sus visitantes. En el lugar es posible alquilar sombrillas, aunque también se puede llevar la propia, junto con reposeras, comida y agua.

Cómo llegar al embalse Valle Grande

El río que atraviesa la zona, alimentado por el deshielo, presenta un tono turquesa intenso, casi caribeño, que contrasta armoniosamente con las sierras circundantes y brinda un paisaje agradable y visualmente atractivo.

Además de su belleza natural, este lugar se ha convertido en un destino ideal para los amantes de los deportes acuáticos, con opciones para todos los niveles. Entre ellas, el rafting se destaca como la actividad más popular.

Valle Grande en San Rafael
El catamarán llegando a la playa de Valle Grande

Y si después de disfrutar de las aguas turquesa de Mendoza soñás con un verdadero paraíso caribeño, conocé cómo la provincia ahora incorpora un vuelo directo a un destino hermoso del Caribe haciendo clic aquí.

