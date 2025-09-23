Un recuerdo eterno en el fútbol mendocino a Medardo "Tanque Puntano" Sosa, máximo goleador histórico

El 3 de octubre de 2008 falleció Medardo “Tanque Puntano” Sosa , un delantero que escribió páginas doradas en el fútbol mendocino . Nacido en San Luis en 1929 , se convirtió en el máximo goleador histórico de la Liga Mendocina , con 270 tantos en 421 partidos, dejando una marca que parece imposible de igualar.

Medardo Sosa comenzó su carrera en Juventud Unida de La Paz , pero en febrero de 1948 fue tentado por Alfredo Porte para sumarse al Club Atlético Huracán Las Heras , donde iniciaría una etapa gloriosa.

Su primer gol en primera división llegó el 13 de junio de 1948 , en la cancha de Arizu, ante Leonardo Murialdo. Ese día marcó el tanto de la igualdad en un partido que terminó 4-4.

En 1950 , Sosa se consagró como máximo goleador del Torneo Oficial de la Liga Mendocina con 18 goles. Ese mismo año fue convocado al histórico Combinado de la Liga Mendocina que venció 2-1 al de Córdoba y se coronó campeón el 26 de noviembre.

Allí compartió delantera con nombres como Juan Bautista Rivas, Domingo Godoy, “el Mona” García y Luis Amaya, marcando además el gol de la victoria.

Medardo Sosa

De Huracán Las Heras a Lanús: el pase que construyó un estadio

A fines de 1951, Huracán vendió el pase de Sosa a Lanús por 97.000 pesos, dinero que fue utilizado para la construcción del estadio General San Martín en Las Heras.

Aunque su paso por el “Granate” estuvo marcado por las lesiones, regresaría pronto a Mendoza para volver a brillar en la Liga Mendocina de Fútbol.

El secuestro en Desaguadero y la llegada a Argentino

En 1954, tras un breve intento en Belgrano de Córdoba, dirigentes de Argentino de San José lo interceptaron en Desaguadero y lo convencieron de sumarse al club. Con la camiseta celeste y blanca integró un ataque recordado junto a Héctor “Peto” Flamant y Juan de Dios Fernández.

El 31 de octubre de 1954, Sosa anotó seis de los ocho goles en la victoria de Argentino sobre Guaymallén, récord absoluto de la Liga Mendocina en un mismo partido.

Medardo Sosa (2)

La Academia de San José y nuevos títulos en el fútbol liguero

En 1959, Sosa fue figura del equipo conocido como “La Academia de San José”, que se consagró campeón de la Liga Mendocina. Ese año volvió a ser goleador del torneo con 31 tantos.

En 1964, Argentino le entregó el pase en blanco en agradecimiento por su trayectoria, y Sosa pasó a Luján Sport Club, donde continuó aportando goles y jerarquía.

Regreso a Huracán Las Heras y retiro goleador

En 1966, Huracán Las Heras volvió a convocarlo y Sosa integró una delantera histórica con Carlos Lumbía, Domingo Salvatierra, Rufino Alcaraz y Osvaldo García. Ese ataque anotó 86 goles en 33 partidos, y Sosa, con 37 años, fue nuevamente el máximo artillero del torneo con 29 goles.

Su despedida llegó el 1 de noviembre de 1967 ante el duro Atlético Club San Martín, y como no podía ser de otra forma, convirtió un gol. En total, cerró su carrera con 270 goles en 421 partidos, cifra que lo consagra como el máximo artillero de la Liga Mendocina de todos los tiempos.

El legado del Tanque Puntano en el fútbol

Tras su retiro, Sosa inició una etapa como director técnico en primera división, donde hizo debutar a futbolistas que marcaron época en Huracán Las Heras, como Rafael Giardini, Carlos y Oscar Gómez, y Alberto Sixto Oviedo.

Su huella permanece viva: cada gol, cada campeonato y cada equipo que integró forman parte de la historia grande del fútbol mendocino. El “Tanque Puntano” no solo fue un goleador implacable, sino un símbolo de pasión, entrega y talento.

Medardo Sosa (3)

Los momentos más importantes de Sosa en el fútbol

1929 – Nacimiento en San Luis : el 26 de agosto llegó al mundo en Beazley, San Luis.

1948 – Llegada a Huracán Las Heras : Alfredo Porte lo convence de jugar en Mendoza. Debuta en primera y el 13 de junio marca su primer gol oficial ante Leonardo Murialdo.

1950 – Primer título como goleador : se consagra máximo artillero del Torneo Oficial de la Liga Mendocina con 18 goles. Ese mismo año marca el gol de la victoria del Combinado Mendocino campeón ante Córdoba.

1951 – Pase histórico a Lanús : Huracán vende su ficha en $97.000, dinero utilizado para construir el estadio General San Martín de Las Heras.

1954 – Llegada a Atlético Argentino : tras un breve paso por Belgrano de Córdoba, dirigentes lo llevan a San José. Ese 31 de octubre convierte 6 goles en un mismo partido ante Guaymallén, récord vigente en la Liga Mendocina.

1959 – Campeón con la Academia de San José : Argentino se consagra campeón y Sosa vuelve a ser goleador con 31 tantos.

1964 – Pases en blanco y nuevo rumbo : Argentino le reconoce la trayectoria y le da el pase libre; juega en Luján Sport Club.

1966 – Regreso a Huracán : con 37 años, integra una delantera histórica que anota 86 goles en 33 partidos. Ese año es goleador otra vez, con 29 tantos.

1967 – El adiós con gol : se despide oficialmente el 1 de noviembre contra San Martín y, fiel a su estilo, convierte un gol en su último partido.

Cifras de leyenda : 421 partidos y 270 goles (algunas fuentes marcan 256) que lo consagran como el máximo artillero de la historia de la Liga Mendocina.

Etapa como técnico : tras colgar los botines, dirige en primera y hace debutar a jugadores históricos de Huracán, como Rafael Giardini, los hermanos Gómez y Alberto Sixto Oviedo.

2008 – Fallecimiento: muere el 3 de octubre, dejando un legado imborrable en el fútbol de Mendoza y de San Luis.

Fuente: agradecimiento datos históricos, Rubén Lloveras.