El clima

Ascenso de la temperatura, el pronóstico del tiempo para este martes 23 de septiembre en Mendoza

La jornada en la provincia de Mendoza se presentará con aumento de la temperatura. Conocé el pronóstico del tiempo extendido.

Ascenso de la temperatura, el pronóstico del tiempo para este martes 23 de septiembre en Mendoza.

Ascenso de la temperatura, el pronóstico del tiempo para este martes 23 de septiembre en Mendoza.

Foto: Yemel Fil
Por Sitio Andino Sociedad

El pronóstico del tiempo de la Dirección de Contingencias Climáticas de la provincia de Mendoza y el Servicio Meteorológico Nacional indica que para este martes 23 de septiembre la jornada estará con el cielo generalmente despejado en toda la provincia.

Asimismo, afirmaron circulación leve desde el este hacia el oeste desde las 16 hasta la medianoche en zonas Sur, Este y Valle de Uco. También habrá Viento Zonda muy débil en cordillera Sur y cordillera Norte y Valle de Uspallata entre las 14 y las 18.

Lee además
Cómo estará el pronóstico del tiempo en Mendoza.
El clima

Así estará el pronóstico del tiempo este lunes 22 de septiembre en Mendoza
Precipitaciones aisladas, el pronóstico del tiempo para este miércoles 25 de septiembre.
El clima

Así estará el pronóstico del tiempo este 21 de septiembre en Mendoza

Se estima que la temperatura máxima llegaría a los 22 grados y la mínima a los 3 grados.

Pronóstico del tiempo extendido para la provincia de Mendoza

  • Para este miércoles 24 de septiembre, el tiempo estará bueno con ascenso de la temperatura. Los vientos serán leves a moderados del noreste En cordillera estará poco nuboso. La temperatura máxima llegaría a los 26 grados y la mínima a los 9 grados.
Temas
Seguí leyendo

Alerta por viento Zonda, el pronóstico para este sábado 20 de septiembre en Mendoza

Tormentas, el pronóstico del tiempo este viernes 19 de septiembre en Mendoza

Caluroso, el pronóstico del tiempo este jueves 18 de septiembre en Mendoza

Tormentas aisladas, el pronóstico del tiempo para este miércoles 17 de septiembre en Mendoza

Así estará el pronóstico del tiempo este martes 16 de septiembre en Mendoza

Ascenso de temperatura, el pronóstico del tiempo para este 15 de septiembre en Mendoza

Descenso de la temperatura, el pronóstico para este domingo 14 de septiembre en Mendoza

Alerta por viento Zonda, el pronóstico del tiempo para este sábado 13 de septiembre en Mendoza

LO QUE SE LEE AHORA
INTA Mendoza se prepara para una nueva jornada de puertas abiertas
Para toda la familia

INTA Mendoza se prepara para una nueva jornada de puertas abiertas en Luján de Cuyo

Las Más Leídas

Terrible accidente vial en Guaymallén. 
demoras en el tránsito

Caos en el Acceso Este por un accidente vial

La Escuela Técnicos Argentinos, en Guaymallén. 
operativo policial en el lugar

Otro menor llevó un arma a una escuela en Guaymallén

La agresión ocurrió en Rodeo de la Cruz, Guaymallén. 
buscan al "pachi"

Lo balearon en Guaymallén y está internado en grave estado

Terrible tiroteo terminó con la vida de un hombre en Godoy Cruz.
No hay detenidos

Un muerto y un herido tras un terrible tiroteo en Godoy Cruz

Guaymallén: la policía reprimió a vecinos en el lugar donde volcó un camión con carne
serios incidentes

Guaymallén: la policía reprimió a vecinos en el lugar donde volcó un camión con carne

Te Puede Interesar

El presidente se encontrará con Donald Trump durante su viaje
Misión a EEUU

Un mendocino acompaña a Milei en su viaje a Estados Unidos

Por Sitio Andino Política
Ascenso de la temperatura, el pronóstico del tiempo para este martes 23 de septiembre en Mendoza.
El clima

Ascenso de la temperatura, el pronóstico del tiempo para este martes 23 de septiembre en Mendoza

Por Sitio Andino Sociedad
Unas 80 mil personas se congregaron en el Parque Yrigoyen video
Festival a pleno

Una multitud disfrutó de "Primavera en el Parque" en el Parque Yrigoyen de Rafael

Por Sitio Andino Departamentales