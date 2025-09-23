Ascenso de la temperatura, el pronóstico del tiempo para este martes 23 de septiembre en Mendoza. Foto: Yemel Fil

Por Sitio Andino Sociedad







El pronóstico del tiempo de la Dirección de Contingencias Climáticas de la provincia de Mendoza y el Servicio Meteorológico Nacional indica que para este martes 23 de septiembre la jornada estará con el cielo generalmente despejado en toda la provincia.

Asimismo, afirmaron circulación leve desde el este hacia el oeste desde las 16 hasta la medianoche en zonas Sur, Este y Valle de Uco. También habrá Viento Zonda muy débil en cordillera Sur y cordillera Norte y Valle de Uspallata entre las 14 y las 18.

Se estima que la temperatura máxima llegaría a los 22 grados y la mínima a los 3 grados.

Pronóstico del tiempo extendido para la provincia de Mendoza Para este miércoles 24 de septiembre, el tiempo estará bueno con ascenso de la temperatura. Los vientos serán leves a moderados del noreste En cordillera estará poco nuboso. La temperatura máxima llegaría a los 26 grados y la mínima a los 9 grados.