Un amplio operativo policial dejó detenidos y droga secuestrada en el Gran Mendoza

La Policía de Mendoza, a través de la Unidad de Acción Preventiva (UAP), llevó adelante un importante operativo en los departamentos de Las Heras, Guaymallén y Godoy Cruz. Se concretó la detención de varios ciudadanos por distintos hechos delictivos, recuperaron vehículos robados y secuestraron elementos sustraídos.
La Policía de Mendoza detuvo a dos jóvenes por robo en Las Heras
En la intersección de Independencia y 25 de Mayo, un joven de 22 años fue detenido luego de robar una bicicleta. El sospechoso fue interceptado a diez cuadras del lugar y el rodado fue recuperado.
Foto: Prensa Gobierno de Mendoza
En otro procedimiento, en Paso Hondo y Algarrobo, un joven de 18 años fue sorprendido mientras circulaba en una motocicleta Keller 110 cc sin casco, sin documentación y sin licencia de conducir. El rodado fue retenido.
Guaymallén: persecución y recuperación de motocicletas y objetos robados
En el barrio Congreso y Progreso, un menor de 17 años fue aprehendido tras una persecución policial que permitió recuperar tres motocicletas: una Zanella ZB, una Honda Wave y una Gilera Smash 110 cc.
Además, en Fader y Lugones, cuatro menores de entre 13 y 15 años fueron sorprendidos mientras trasladaban elementos robados. Entre lo secuestrado había una notebook, una netbook, parlantes de computadora, un teclado, una pala de camping, un cable de alimentación, dos cargadores y dos abrochadoras.
Godoy Cruz: intentos de robo frustrados y secuestro de cannabis
En Rafael Obligado, un hombre de 37 años fue detenido dentro de un Fiat Strada cuando intentaba sustraerlo, tras la alerta de vecinos. La Policía le incautó un cuchillo y una llave cruz.
Foto: Prensa Gobierno de Mendoza
Por otra parte, en J. A. Roca y Piedra Buena, un motociclista de 25 años que intentó fugarse fue reducido y entre sus pertenencias se halló un estuche de lentes con envoltorios de cannabis sativa.
Finalmente, en la intersección de 20 de Junio y O’Higgins, dos hombres de 41 y 38 años fueron sorprendidos arrastrando una columna de hierro de siete metros. Al no poder justificar su procedencia, fueron detenidos y el material quedó secuestrado.