Importante despliegue

Un amplio operativo policial dejó detenidos y droga secuestrada en el Gran Mendoza

El despliegue policial se concentró en Las Heras, Guaymallén y Godoy Cruz, con resultados positivos en seguridad.

Se concretó la detención de varios ciudadanos por distintos hechos delictivos

Foto: Prensa Gobierno de Mendoza
 Por Carla Canizzaro

La Policía de Mendoza, a través de la Unidad de Acción Preventiva (UAP), llevó adelante un importante operativo en los departamentos de Las Heras, Guaymallén y Godoy Cruz. Se concretó la detención de varios ciudadanos por distintos hechos delictivos, recuperaron vehículos robados y secuestraron elementos sustraídos.

La Policía de Mendoza detuvo a dos jóvenes por robo en Las Heras

En la intersección de Independencia y 25 de Mayo, un joven de 22 años fue detenido luego de robar una bicicleta. El sospechoso fue interceptado a diez cuadras del lugar y el rodado fue recuperado.

El joven de 21 años fue trasladado al Polo Judicial.
Patrullajes preventivos

La Policía de Mendoza detuvo a un joven con pedido de captura y aprehendió a siete personas más
Parte de las municiones incautadas por la Policía de Mendoza. 
múltiples allanamientos

La Policía de Mendoza desbarató una banda que asaltaba choferes en Godoy Cruz
operativo, policía de mendoza
En otro procedimiento, en Paso Hondo y Algarrobo, un joven de 18 años fue sorprendido mientras circulaba en una motocicleta Keller 110 cc sin casco, sin documentación y sin licencia de conducir. El rodado fue retenido.

Guaymallén: persecución y recuperación de motocicletas y objetos robados

En el barrio Congreso y Progreso, un menor de 17 años fue aprehendido tras una persecución policial que permitió recuperar tres motocicletas: una Zanella ZB, una Honda Wave y una Gilera Smash 110 cc.

Además, en Fader y Lugones, cuatro menores de entre 13 y 15 años fueron sorprendidos mientras trasladaban elementos robados. Entre lo secuestrado había una notebook, una netbook, parlantes de computadora, un teclado, una pala de camping, un cable de alimentación, dos cargadores y dos abrochadoras.

Godoy Cruz: intentos de robo frustrados y secuestro de cannabis

En Rafael Obligado, un hombre de 37 años fue detenido dentro de un Fiat Strada cuando intentaba sustraerlo, tras la alerta de vecinos. La Policía le incautó un cuchillo y una llave cruz.

operativo, policía de mendoza
Un hombre de 37 años fue detenido dentro de un Fiat Strada

Por otra parte, en J. A. Roca y Piedra Buena, un motociclista de 25 años que intentó fugarse fue reducido y entre sus pertenencias se halló un estuche de lentes con envoltorios de cannabis sativa.

Finalmente, en la intersección de 20 de Junio y O’Higgins, dos hombres de 41 y 38 años fueron sorprendidos arrastrando una columna de hierro de siete metros. Al no poder justificar su procedencia, fueron detenidos y el material quedó secuestrado.

