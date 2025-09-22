Guaymallén: la policía reprimió a vecinos en el lugar donde volcó un camión con carne Foto: Yemel Fil Guaymallén: la policía reprimió a vecinos en el lugar donde volcó un camión con carne Foto: Yemel Fil

Por Pablo Segura







La policía reprimió a cientos de personas que se habían agolpado en el lugar donde un camión protagonizó un grave accidente vial en Guaymallén, generando momentos de máxima tensión.

Los incidentes se originaron cuando efectivos de Infantería reprimieron a cientos de personas, entre ellas muchos menores de edad, quienes intentaban alzarse con la carne que había quedado desparramada en la calzada.

Todo ocurrió desde el momento en el que un camión que transportaba miles de kilos de carne volcó en Acceso Este y Cañadita Alegre, en Guaymallén.

Producto del accidente vial, la carga quedó desparramada en la calzada, por lo que con el correr de los minutos fueron varios los vecinos de la zona que se agolparon en el lugar para intentar robar la mercadería.

Sin embargo, la policía diagramó un rápido operativo para proteger la carga. Así la tensión fue subiendo de tono hasta que Infantería atacó a todos los manifestantes. Nota en desarrollo.