Guaymallén: la policía reprimió a vecinos en el lugar donde volcó un camión con carne

La policía lanzó balas de gomas y gases lacrimógenos a cientos de personas que querían sustraer la carne que cayó de un camión volcado, en Guaymallén.

Foto: Yemel Fil
Por Pablo Segura

La policía reprimió a cientos de personas que se habían agolpado en el lugar donde un camión protagonizó un grave accidente vial en Guaymallén, generando momentos de máxima tensión.

Los incidentes se originaron cuando efectivos de Infantería reprimieron a cientos de personas, entre ellas muchos menores de edad, quienes intentaban alzarse con la carne que había quedado desparramada en la calzada.

Producto del accidente vial, la carga quedó desparramada en la calzada, por lo que con el correr de los minutos fueron varios los vecinos de la zona que se agolparon en el lugar para intentar robar la mercadería.

Camión Carne, Guaymallén

Sin embargo, la policía diagramó un rápido operativo para proteger la carga. Así la tensión fue subiendo de tono hasta que Infantería atacó a todos los manifestantes.

Camión Carne, Guaymallén

Nota en desarrollo.

