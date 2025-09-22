Fue a bailar y desvalijaron su casa de Guaymallén: robaron una fortuna

Un hombre de 31 años denunció un robo millonario de su casa de Guaymallén mientras había ido a bailar con sus amigos, por lo que ahora la policía intenta dar con los autores del atraco a través de las huellas encontradas en la vivienda.

El robo ocurrió en horas de la madrugada del domingo en una vivienda de calle Cobos de Guaymallén, a metros del cruce con Juan B. Justo.

La víctima, de quien se reserva su identidad por protección, denunció el faltante de 10.000 dólares, más de un millón de pesos, unos 200 reales, 200 euros, dos bicicletas, un televisor 58 pulgadas, una Play Station 4 y su auto , entre otros objetos de valor.

De acuerdo a lo que consta en el procedimiento policial, la víctima explicó que, al regresar de bailar, advirtió que la puerta de ingreso a su casa estaba trabada “por dentro”, por lo que no podía abrir.

Acto seguido observó que el portón de la cochera estaba abierto, y finalmente detectó que las rejas de una ventana también estaban dañadas.

Luego encontró un candado roto y al lograr ingresar a la casa confirmó lo que, a esa altura, ya estaba suponiendo: un grupo de ladrones había ingresado a la casa en horas de la madrugada.

Según las primeras pericias, se cree que actuaron varios individuos y una vez en el interior, cargaron todos los objetos mencionados en el Citröen C3 de la víctima, coche en el que finalmente escaparon.

Desde la fiscalía interviniente solicitaron el trabajo de investigaciones y de Policía Científica, aunque el damnificado, en medio del enojo por lo ocurrido, prefirió que los peritos no hicieran las pericias de rigor.

Ahora el caso quedó en manos de la fiscalía de robos y hurtos. En ese lugar esperan por la declaración de la víctima, con el objetivo de tener más datos interesantes para la investigación. Por el momento no hay detenidos.

La semana pasada ocurrió un robo similar en un departamento ubicado sobre Callejón Bejerano, también en Guaymallén, donde el dueño se ausentó del hogar un par de horas y los delincuentes saquearon la vivienda.