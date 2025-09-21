CHOQUE

Cuatro heridos tras un accidente vial en el Acceso Este: el conductor dio positivo en alcoholemia

Cuatro personas resultaron heridas tras un accidente vial en el Acceso Este de Guaymallén. La policía intervino y realizó controles de alcoholemia.

Por Sitio Andino Policiales

Un hombre de 34 años perdió el control de su vehículo y chocó contra un guardarraíl en Guaymallén durante la madrugada de este domingo. El accidente vial ocurrió a las 4:03 en calle Tirasso y Lateral Norte del Acceso Este, y fue atendido por personal de la Subcomisaría Conde.

El conductor tenía alcohol en sangre

El siniestro fue protagonizado por una camioneta Ford EcoSport conducida por un hombre de 34 años, quien circulaba de oeste a este por el Acceso Este. Al llegar al carril de ingreso a la rotonda de calle Tirasso, por motivos que se investigan, perdió el dominio del rodado e impactó contra el guardarraíl.

accidente vial acceso este

En el vehículo viajaban también tres acompañantes: dos mujeres (31 y 39 años) y un hombre (31). Todos fueron asistidos por ambulancias del SEC y trasladados con politraumatismos. El conductor fue derivado al Hospital Del Carmen y los acompañantes al Hospital Central.

Personal de Policía Vial le realizó el test de alcoholemia al conductor, que arrojó resultado positivo: 0,75 gramos por litro de alcohol en sangre.

