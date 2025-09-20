Un conductor perdió la vida en Maipú tras siniestro vial en solitario

Por Juan Pablo Strappazzon







Durante la madrugada de este sábado, alrededor de las 6:20, un hombre falleció tras chocar contra un muro y un poste en la calle Juan José Paso, al sur, frente al barrio Pinar del Sol, en el departamento de Maipú.

Según fuentes oficiales, todo comenzó cuando automovilistas y vecinos de la zona alertaron al 911 sobre un siniestro vial en solitario ocurrido en la zona mencionada. Al llegar, personal policial, bomberos y del Servicio de Emergencias Coordinadas (SEC) constataron que el conductor del Chevrolet Corsa, Tomás Amico, de 25 años, yacía sin vida dentro del vehículo.

Las investigaciones preliminares indicaron que la víctima circulaba por calle Paso al Este cuando, por motivos que aún se están esclareciendo, colisionó contra el muro separador de carriles y luego impactó contra un poste de alumbrado público.

En el lugar trabajaron efectivos de la policía científica y de la policía vial, mientras que las actuaciones quedaron a cargo de la Oficina Fiscal de jurisdicción.

