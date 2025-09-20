Madrugada fatal

Un conductor perdió la vida en Maipú tras siniestro vial en solitario

Maipú fue escenario de un siniestro fatal este sábado por la madrugada. Conocé los detalles de lo ocurrido en esta nota.

Un conductor perdió la vida en Maipú tras siniestro vial en solitario

Un conductor perdió la vida en Maipú tras siniestro vial en solitario

 Por Juan Pablo Strappazzon

Durante la madrugada de este sábado, alrededor de las 6:20, un hombre falleció tras chocar contra un muro y un poste en la calle Juan José Paso, al sur, frente al barrio Pinar del Sol, en el departamento de Maipú.

Sin título (2)
Un hombre perdió la vida en un accidente ocurrido en Maipú

Un hombre perdió la vida en un accidente ocurrido en Maipú

Los detalles del siniestro vial en Maipú

Según fuentes oficiales, todo comenzó cuando automovilistas y vecinos de la zona alertaron al 911 sobre un siniestro vial en solitario ocurrido en la zona mencionada. Al llegar, personal policial, bomberos y del Servicio de Emergencias Coordinadas (SEC) constataron que el conductor del Chevrolet Corsa, Tomás Amico, de 25 años, yacía sin vida dentro del vehículo.

Lee además
Maipú se prepara para conmemorar a Nuestra Señora de la Merced: cómo será el evento
DESFILE

Maipú se prepara para conmemorar a Nuestra Señora de la Merced: cómo será el evento
Terrible accidente vial en Maipú se cobró una víctima fatal.
Tenía 47 años

Falleció un hombre que estaba grave tras un accidente vial en Maipú

Las investigaciones preliminares indicaron que la víctima circulaba por calle Paso al Este cuando, por motivos que aún se están esclareciendo, colisionó contra el muro separador de carriles y luego impactó contra un poste de alumbrado público.

En el lugar trabajaron efectivos de la policía científica y de la policía vial, mientras que las actuaciones quedaron a cargo de la Oficina Fiscal de jurisdicción.

Temas
Seguí leyendo

Terrible accidente vial en una rotonda de Maipú

El Centro Empleados de Comercio inauguró obras en su complejo de El Bermejo

Vóley Maipú gritó campeón: las Sub 16 se consagraron en el Regional de Cuyo

Robos frustrados en el Gran Mendoza: detienen a cuatro personas y recuperan vehículos

Accidente fatal en Maipú: un motociclista falleció tras chocar contra un colectivo

Balearon una casa en Maipú: vecinos persiguieron y golperon a los autores

Accidente fatal en Lavalle: un ciclista falleció tras ser embestido por una camioneta

Horror en Las Heras: un hombre fue encontrado muerto en una camioneta

LO QUE SE LEE AHORA
Horror en Las Heras: un hombre fue encontrado muerto en una camioneta
Grave

Horror en Las Heras: un hombre fue encontrado muerto en una camioneta

Las Más Leídas

Fiestas Patrias de Chile en Mendoza: los motivos por lo que cruzaron menos chilenos de lo previsto.
Deserción

Fiestas Patrias de Chile en Mendoza: los motivos por lo que cruzaron menos chilenos de lo previsto

Cierra el Paso Internacional Los Libertadores: cuándo y por qué no se podrá cruzar a Chile
Alta Montaña

Cierra el Paso Internacional Los Libertadores: cuándo y por qué no se podrá cruzar a Chile

Horror en Las Heras: un hombre fue encontrado muerto en una camioneta
Grave

Horror en Las Heras: un hombre fue encontrado muerto en una camioneta

Choque brutal en Potrerillos: dos vehículos impactaron de frente y quedaron destrozados
Solo hubo heridos

Choque frontal en Potrerillos: dos vehículos quedaron destrozados tras impactar de frente

En el Presupuesto 2026 de Javier Milei, aparecen obras para la provincia de Mendoza. 
inversión pública

Presupuesto 2026: las obras que Javier Milei promete financiarle a la provincia de Mendoza

Te Puede Interesar

Llamada a licitación del Gobierno de Mendoza por Obra Pública en Potrerillos.
Obras estratégicas para el turismo en Mendoza

El Gobierno de Mendoza pone en marcha una obra clave para Potrerillos

Por Sitio Andino Política
Un conductor perdió la vida en Maipú tras siniestro vial en solitario
Madrugada fatal

Un conductor perdió la vida en Maipú tras siniestro vial en solitario

Por Juan Pablo Strappazzon
La telemedicina transformó el acceso a la salud en Mendoza. Imagen generada con IA
Avance

La telemedicina transformó el acceso a la salud en Mendoza

Por Natalia Mantineo