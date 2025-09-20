Popularidad en alza

El robot cocina que es sensación en el país y ya está en Mendoza: conoce dónde lo podes comprar

Enterate como podes acceder a este robot que una cadena de supermercado puso a la venta con rebaja y todos sus detalles.

El robot cocina es sensación en el país.

El robot cocina es sensación en el país.

Por Sitio Andino Sociedad

El robot de cocina es un electrodoméstico que empezó a cobrar mucha popularidad en los últimos años. Debido a eso, ahora el supermercado COTO se suma a esta tendencia con un modelo propio bajo su marca Top House y está disponible tanto en sus sucursales como en su tienda online. En la provincia de Mendoza ya se encuentra a disposición tanto en las dos modalidades mencionadas.

Este nuevo artefacto no solo incorpora tecnología pensada para simplificar la preparación de alimentos, sino que también se encuentra con un gran descuento para quienes forman parte del programa Comunidad Coto.

¿Cuánto sale el robot de cocina?

El nuevo robot de cocina Top House se ofrece en dos modalidades de pago. Su precio regular es de $649.999, pero con Comunidad Coto baja a $487.499 en un pago, lo que implica un descuento del 25%. Pero también puede adquirirse en 12 cuotas de $54.166,58.

Entre sus características técnicas se destacan sus 18 programas automáticos, 10 velocidades, además de su capacidad para 3 litros, potencia de 550 W para el mezclador y 1.200 W para calentar. La idea de este robot es que pueda servir para preparar recetas complejas en menos tiempo. Entre sus principales funciones están:

  • Cocción y mezclado simultáneo.
  • Control de temperatura y potencia ajustable.
  • Amplia capacidad para comidas familiares.
  • Programas automáticos para diferentes tipos de recetas.
image

Robot de cocina: ¿qué son?

Los robots de cocina son electrodomésticos multifunción que llevan a cabo distintas tareas como cortar, amasar, batir, cocer o pesar alimentos. El objetivo de estos es que la cocina se vuelva mucho más ordenada y rápida.

En Argentina, esta categoría está creciendo cada vez más. Según datos del sector, en los primeros 6 meses del 2025 se vendieron 5.800 unidades, mucho más que en 2024 que se vendieron 3.200 en el mismo período. Las principales marcas son Thermomix, Rein, Heybez y Telefunken que siguen compitiendo en distintos segmentos.

