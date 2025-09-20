Impresionante tormenta en La Pampa: granizo de gran tamaño y destrozos

Durante la madrugada de este sábado, una fuerte tormenta sorprendió a la provincia de La Pampa . En Santa Rosa, la caída de granizo provocó importantes daños materiales. En esta nota, te contamos qué ocurrió y cómo afectó a la población local.

El fenómeno meteorológico golpeó con mayor intensidad alrededor de las 5:30 de la madrugada , cuando un fuerte chaparrón dio paso a la caída repentina de granizo de gran tamaño , generando temor entre los vecinos y dejando múltiples daños a su paso (techos dañados, árboles caídos, entre otras cosas).

Desde el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) ya se había advertido sobre la situación, al emitir alertas naranja y amarilla que cubrían una amplia franja del territorio pampeano. La advertencia más severa (nivel naranja) alcanzaba a los departamentos de Chapaleufú, Maracó, Rancul, Realicó, Trenel, Atreucó, Capital, Catriló, Conhelo, Guatraché, Quemú Quemú, Toay y Utracán .

Según el comunicado oficial del organismo, las zonas bajo esta categoría podrían experimentar tormentas "acompañadas por lluvias intensas , granizo , actividad eléctrica frecuente y ráfagas de viento de hasta 90 km/h ". Además, se estimaba una precipitación acumulada entre 40 y 80 mm , aunque se advertía que "los valores podrían ser superados de forma localizada" .

Por su parte, el resto de los departamentos (con alerta amarilla) tampoco quedaron exentos de los efectos del temporal. Las zonas de Chalileo, Limay Mahuida, Loventué, Caleu Caleu, Hucal, Curacó y Lihuel Calel estuvieron bajo tormentas de variada intensidad, que también incluyeron "abundantes lluvias, actividad eléctrica frecuente, granizo y ráfagas de hasta 70 km/h", indicó el SMN. En estos casos, se esperaba una acumulación de "entre 20 y 60 mm, también con posibilidad de superarse puntualmente".

En Santa Rosa, la capital provincial, la jornada comenzó con el cielo totalmente cubierto y una humedad del 97%. A las 7:00, el termómetro marcaba 13,8°C, la presión atmosférica se ubicaba en 987,6 hPa, y los vientos del este a 19 km/h redujeron la visibilidad a apenas 4 kilómetros. / NA

