Dura crítica de Cristina Fernández de Kirchner a la política económica del Gobierno

Cristina Fernández de Kirchner desde el balcón en su casa, donde se encuentra detenida.

La expresidenta Cristina Fernández de Kirchner publicó este sábado una fuerte crítica dirigida a Javier Milei , y al ministro de Economía, Luis Caputo . Al mencionar la venta de reservas del Banco Central y la solicitud reiterada de préstamos internacionales, aseguró “¡Qué olor a default!“.

En el texto, que difundió en sus redes sociales y al cumplirse 100 días de su detención domiciliaria, CFK afirmó que el gobierno libertario gastó más de mil millones de dólares en solo dos días, situación que -según su visión- evidencia una gestión económica orientada a favorecer el denominado “carry trade” antes que la defensa del peso argentino.

La exvicepresidenta durante la gestión de Alberto Fernández , comenzó su publicación con el clásico “¡Che Milei", y agregó: “Te fumaste más de mil millones de dólares en apenas dos días (...) Córtenla con el verso ese de ‘vamos a vender hasta el último dólar en el techo de la banda’, que acá la única banda es la “banda del carry trade” del ‘Toto’ Caputo que, por segunda vez, se están llevando puesto el país como hicieron primero con (Mauricio) Macri ”.

A su vez, acusó a la administración actual de financiar la “fuga a dólar barato” con fondos obtenidos de préstamos del Fondo Monetario Internacional (FMI) , el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) . Y advirtió sobre la posibilidad de un nuevo pedido de crédito al gobierno de Estados Unidos, calificando esa posibilidad de “riesgo de explosión económica”.

CFK contextualizó sus afirmaciones al recordar que durante los gobiernos de Néstor Kirchner y bajo su propia presidencia, Argentina saldó completamente su deuda con el FMI en 2005 y nunca solicitó nuevos préstamos a ese organismo. Además, destacó que entre 2005 y 2012 se devolvieron los depósitos en dólares a los ahorristas afectados por el corralito de 2001.

La expresidenta señaló, además, que en lo que va del siglo XXI, (el ministro de Desregulación, Federico) Sturzenegger participó en tres procesos de endeudamiento y vaciamiento, y se refirió a las denuncias sobre supuesta corrupción en la administración de la Agencia Nacional de Discapacidad.

“¿Che Milei, es cierto que ayer, en Córdoba, dijiste que las confesiones grabadas de tu ¿ex amigo? ¿ex abogado?, son audios de peluquería e inteligencia artificial? Daaaaaale!“, planteó

El mensaje de Cristina Fernández de Kirchner en las redes sociales