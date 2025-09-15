Elecciones 2025

La Justicia electoral eliminó a Cristina Férnández del padrón y no podrá votar en octubre

Los jueces dejaron sin efecto la decisión de una magistrada de Santa Cruz de mantener a Cristina Fernández de Kirchner en el padrón electoral.

La Cámara Nacional Electoral revocó la habilitación de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner para votar en las elecciones legislativas de octubre. La resolución se fundamenta en los precedentes “Procuración Penitenciaria” y “Orazi”, que establecen que una medida de este tipo requiere una ley específica del Congreso.

Los jueces Santiago Corcuera, Alberto Dalla Vía y Daniel Bejas dejó sin efecto la decisión de la jueza Mariel Borruto que ordenó mantenerla en el padrón electoral de Santa Cruz a pesar de la condena en la causa Vialidad.

“Resulta factible que en ciertos casos el legislador pueda considerar justificada la aplicación de la pena accesoria de inhabilitación”, como en delitos de corrupción, crimen organizado, lavado de activos, malversación de fondos públicos, defraudación contra la administración pública, entre otros, sostuvieron los camaristas.

