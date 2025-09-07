Cristina Kirchner festejó el triunfo de Fuerza Patria y le advirtió a Milei que "se está poniendo heavy"

Embed - Diario Digital Sitio Andino on Instagram: "#ELECCIONES | Tras el inesperado batacazo de Fuerza Patria en las elecciones legislativas en la provincia de Buenos Aires, la dos veces presidenta Cristina Fernández de Kirchner (@cristinafkirchner ) apuntó contra el mandatario Javier Milei en redes sociales. Por medio de un posteo en X, la política le recriminó que banalizar y vandalizar “no es gratis” “¿Viste Milei?... Banalizar y vandalizar el “Nunca Más”, que representa el período más negro y trágico de la historia argentina, no es gratis. Reírte de la muerte y el dolor de tus oponentes, tampoco”, comienza el posteo de Fernández, publicado a las 21 horas, momento en que se dio a conocer oficialmente que el justicialismo bonaerense se impuso con un 46,93% frente a un 33,85% de La Libertad Avanza. Luego, vino la chicana por las polémicas que envuelven a la secretaria de la Presidencia, Karina Milei, por presuntas coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS): “Señalar con el dedo y estigmatizar a los discapacitados, mientras tu hermana cobra el 3% de coima de sus medicamentos, es letal. Y mejor ni te cuento cómo está el resto (de los que todavía tienen laburo)… Endeudados por comida, alquileres, expensas o medicamentos, y encima con las tarjetas reventadas…”. “Salí de la burbuja, hermano… que se está poniendo heavy”, sentenció la exvicepresidenta, antes de enviarle “saludos cordiales desde San José 1111”. @funesceleste_ Más información en sitioandino.com"

