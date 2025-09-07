"Salí de la burbuja"

Cristina Kirchner festejó el triunfo de Fuerza Patria y le advirtió a Milei que "se está poniendo heavy"

La expresidenta compartió un contundente posteo en redes sociales tras conocerse el batacazo de Fuerza Patria. Para octubre, llamó a votar al justicialismo.

Cristina Kirchner festejó junto a la militancia el triunfo de Fuerza Patria. Foto: Archivo / Gentileza.

 Por Celeste Funes

Tras el inesperado batacazo de Fuerza Patria en las elecciones legislativas en la provincia de Buenos Aires, la dos veces presidenta Cristina Fernández de Kirchner apuntó contra el mandatario Javier Milei en redes sociales. Por medio de un posteo en X, la política le recriminó que banalizar y vandalizar "no es gratis".

El picante posteo de Cristina Fernández de Kirchner

"¿Viste Milei?... Banalizar y vandalizar el “Nunca Más”, que representa el período más negro y trágico de la historia argentina, no es gratis. Reírte de la muerte y el dolor de tus oponentes, tampoco", comienza el posteo de Fernández, publicado a las 21 horas, momento en que se dio a conocer oficialmente que el justicialismo bonaerense se impuso con un 46,93% frente a un 33,85% de La Libertad Avanza.

Luego, vino la chicana por las polémicas que envuelven a la secretaria de la Presidencia, Karina Milei, por presuntas coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS): "Señalar con el dedo y estigmatizar a los discapacitados, mientras tu hermana cobra el 3% de coima de sus medicamentos, es letal. Y mejor ni te cuento cómo está el resto (de los que todavía tienen laburo)… Endeudados por comida, alquileres, expensas o medicamentos, y encima con las tarjetas reventadas…". "Salí de la burbuja, hermano… que se está poniendo heavy", sentenció la exvicepresidenta, antes de enviarle "saludos cordiales desde San José 1111".

Tras confirmarse que Fuerza Patria se impuso de forma contundente en la provincia de Buenos Aires, Fernández salió al balcón de su domicilio y festejó junto a la militancia presente. Por último, completó su posteo con dos posdatas, en la primera, llamó a votar al "Kirchnerismo y Peronismo" en octubre, para concluir con un último mensaje para Javier Milei.

"Ah, Milei… casi me olvidaba: dejá de echarnos la culpa del desastre que hicieron con la economía vos y el (Luis) "Toto" Caputo, que si mañana un rayo nos partiera al medio a todos los kirchneristas y de nosotros solo quedaran las cenizas, te van a seguir faltando dólares y sobrando endeudamiento, 'economista experto en crecimiento con o sin dinero'.

