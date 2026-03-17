Cristina Fernández de Kirchner declaró en la causa Cuadernos y apuntó contra el Poder Judicial

La expresidenta Cristina Fernández de Kirchner asistió este martes a Comodoro Py para declarar en el juicio por la "causa cuadernos" en condición de imputada , acusada de liderar un asociación ilícita que cobraba coimas a empresas ligadas a la obra pública durante su gobierno.

Se trata del caso en el que se investiga a la exjefe de Estado, y a otros imputados, por presuntos hechos ocurridos entre 2003 y 2015 . El Tribunal Oral en lo Criminal Federal (TOF) N°7 de la Capital Federal juzgará el rol de la exmandataria. La investigación recae en la supuesta recaudación de dinero de distintas empresas de los sectores de la construcción, energía y transporte a cambio de la adjudicación de contratos estatales.

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La exjefa de Estado no aceptó preguntas, pero criticó a jueces y fiscales, especialmente a Carlos Stornelli , titular del Ministerio Público Fiscal que estuvo a cargo de la etapa de instrucción, y al exjuez Claudio Bonadio . Además, calificó como “mafiosa” el proceso de investigación.

. La investigación recae en la supuesta recaudación de dinero de distintas empresas de los sectores de la construcción.

“La causa vialidad es emblemática en materia de persecución judicial . Hay un estadio superior en orden a la ideología. Ahora estamos inmersos en prácticas mafiosas de jueces y fiscales ”, dijo la exmandataria ante el TOF 7. Para Cristina Fernández, Bonadio y Stornelli “tuvieron una manejo criminal de la figura del arrepentido” y siguió: “ Hay jueces que responden a directivas políticas y económicas ”, informó Noticias Argentinas.

“Estamos ante un estadio superior porque fraguan las pruebas que son no lo son para detener una persona. Uno ya fallecido, Bonadio, pero Stornelli sigue siendo fiscal en este edificio”, continuó.

Embed - TOCF N°7 - Causa Fernández

Qué dijo sobre Javier Milei

Durante su declaración, la expresidenta apuntó contra el presidente Javier Milei. “El 1 de marzo, en la Asamblea Legislativa, el presidente de la República anuncia que voy a seguir presa por esta causa y por el Memorándum con Irán. Yo invito a cualquiera de ustedes a que me traigan alguna manifestación de algún Presidente que haya anunciado en una Asamblea Legislativa que un ciudadano argentino iba a ir preso por causas judiciales en trámite”, aseguró, según informó Infobae.

Al final de su declaración, calificó a la "causa cuadernos" como un “gran disparate” y dijo que responderá preguntas el día en que se juzgue a muchos de los mencionados por ella como responsables de delitos en la Justicia.

“Quiero decir señores jueces, y a todos los que están escuchando, que me parece sinceramente un gran disparate esta causa”, concluyó antes de retirarse de la sala de audiencias para volver a su domicilio, donde cumple arresto domiciliario. Antes, los jueces hicieron una exposición sobre las garantías de imparcialidad que tendrá el juicio.

Cristina Fernández Kirchner, Comodoro Py, causa cuadernos, casa, foto rsfotos La expresidenta Cristina Fernández de Kirchner salió de su domicilio donde se encuentra detenida. Foto: RSFotos.

Operativo de seguridad

Desde esta mañana, militantes de La Cámpora y seguidores de Cristina Fernández se concentraron en la puerta de su casa, donde se encuentra detenida por la causa Vialidad, situada en el barrio porteño de Constitución. La seguridad personal de la expresidenta está a cargo de la Policía Federal, mientras que la Policía de la Ciudad mantiene presencia en el perímetro para el ordenamiento del tránsito y el espacio público.

La normativa vigente prohíbe la instalación de gazebos, parrillas o puestos de comida en la vía pública, por lo que la presencia de fuerzas de seguridad en las inmediaciones del domicilio estarán destinadas a realizar operativos para evitar posibles desalojo como ha pasado con anterioridad.

La causa

La citación de la exmandataria se activó luego de que se comunicara el rechazo del pedido de nulidad que había presentado su defensa y la de otros imputados, como el exministro de Planificación Julio De Vido, quienes argumentaron irregularidades en la instrucción y cuestionaron la veracidad de los testimonios de los “arrepentidos”.

Particularmente, el abogado de Cristina Fernández, Carlos Beraldi, sostuvo que los cuadernos presentados como prueba “fueron manipulados”, por lo que no deberían formar parte de las supuestas evidencias que se toman en el caso. Asimismo, señaló que las declaraciones de los 31 imputados calificados como colaboradores fueron realizadas bajo extorsión.

El TOF 7, integrado por Fernando Canero, Enrique Méndez Signori y Germán Castelli, debe decidir sobre los planteos preliminares que se realizaron hasta ahora y serán los responsables de investigar la presunta red de sobornos y cartelización de la obra pública entre los años 2003 y 2015.

Aunque el cronograma inició con la expresidenta, también están citados para esta fase del proceso otros imputados de alto perfil, como De Vido y otros exfuncionarios y empresarios vinculados a la causa.