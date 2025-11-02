2 de noviembre de 2025
{}
Sitio Andino
Avanza la megacausa por corrupción

Cristina Fernández de Kirchner y 86 acusados a juicio por la causa Cuadernos

La expresidenta Cristina Fernández de Kirchner será juzgada como presunta jefa de una asociación ilícita que habría operado durante sus gobiernos.

Cristina Fernández de Kirchner.

Cristina Fernández de Kirchner.

NA

Desde las 9.30, el Tribunal Oral en lo Criminal Federal (TOF) N°7 de la Capital Federal juzgará el rol de la exmandataria, los 19 exfuncionarios, dos de sus choferes y 65 empresarios acusados de conformar una asociación ilícita que habría recaudado dinero de distintas empresas de los sectores de la construcción, energía y transporte a cambio de la adjudicación de contratos estatales.

Lee además
El expresidente volvió a referirse de la relación con quien fuera su vice.
Tras el revés electoral

Reapareció Alberto Fernández, con un mensaje ambiguo para Cristina y en defensa de Kicillof
La lapidaria frase de Cristina Kirchner contra Axel Kicillof tras la derrota en las elecciones.
Duro comunicado

La lapidaria frase de Cristina Fernández contra Axel Kicillof tras la derrota en las elecciones

El tribunal fijó audiencias que se realizarán todos jueves de 9.30 a 13.30, de forma virtual a través de la plataforma Zoom, y algunas serán transmitidas por YouTube desde la cuenta del Poder Judicial de la Nación.

A raíz de la petición del fiscal federal Carlos Stornelli de elevar a juicio la investigación, la justicia busca clarificar los existentes cobros a empresarios que el chofer Oscar Centeno registró, las maniobras ilícitas en la adjudicación de contratos de transporte ferroviario y corredores viales, y la eventual cartelización de la obra pública.

Asimismo, solicitó que la expresidenta Cristina Fernández (72) fuera a juicio en calidad de jefa de la potencial asociación ilícita que tuvo lugar en el Poder Ejecutivo Nacional, entre 2003 y 2015, y la acusa de ser la coautora del delito de cohecho pasivo.

También se investigará la responsabilidad de algunos de funcionarios involucrados en coordinación con el exjefe de Gabinete de Ministros de la Nación, Juan Manuel Abal Medina, entre otros.

Luz verde a la Causa Cuadernos

El pasado martes, la Corte Suprema de Justicia de la Nación dio luz verde al avance de la causa tras rechazar más de veinte recursos interpuestos por la ex presidenta, el ex ministro Julio De Vido y diversos empresarios, que rechazaban la validez de las actuaciones en el expediente que investiga “la Camarita”.

Por su parte, la fiscal general Fabiana León, quien llevará adelante la acusación en el caso Cuadernos, advirtió que se trata de la investigación "de hechos de corrupción más extensa que se ha realizado en la historia judicial argentina".

"Consideramos que esta causa (en realidad un conjunto de causas) demanda una especial necesidad de explicaciones porque, a nuestro entender, es la investigación de hechos de corrupción más extensa que se ha realizado en la historia judicial argentina y solo comparable a unas pocas a nivel mundial", sostuvo.

Temas
Seguí leyendo

La reacción de Cristina Kirchner ante la derrota del peronismo

Rechazan sobreseer a Cristina Fernández en la causa Cuadernos e irá a juicio oral: cuándo comenzará

Cristina Kirchner: "Hay que frenar este modelo de entrega, destrucción y de profunda humillación nacional"

La CGT acepta debatir la reforma laboral, pero lanza una advertencia al Gobierno

Javier Milei viaja a Miami para participar del America Business Forum junto a Trump, Machado y Messi

Argentina Mining 2025: ¿Mendoza se proyecta como nuevo polo minero en el país?

El peronismo cierra un año de derrotas y fracturas internas

Dolor en el Partido Libertario Mendoza: murió José Caviglia

LO QUE SE LEE AHORA
José Caviglia, pionero del liberalismo mendocino, falleció a los 59 años
Dirigente clave

Dolor en el Partido Libertario Mendoza: murió José Caviglia

Las Más Leídas

Dolor en la comunidad educativa del CUC por el fallecimiento de un estudiante este sábado.
Tristeza en la comunidad universitaria

Tres días de duelo en la UNCuyo y suspensión de actividades en el CUC por la tragedia del Parque

La Policía intervino y el agresor depuso su actitud.
Disputa en el Valle de Uco

Tunuyán: fue a cobrar el alquiler, amenazó a los inquilinos con un cuchillo y quedó detenido

El menor, una de las víctimas del accidente en el parque, fue ingresado al Hospital Notti.
Conmocionante hecho

Tragedia en el Parque San Martín: qué se sabe sobre el estado del menor internado

San Rafael: un hombre de 25 años murió tras descompensarse. 
Contaba con antecedentes

San Rafael: un joven de 25 años murió tras irrumpir en una vivienda familiar

Quiniela de Mendoza hoy, en vivo: resultados del 1 de noviembre EN VIVO
Juegos de azar

Quiniela de Mendoza hoy, en vivo: resultados del 1 de noviembre

Te Puede Interesar

La expo minera mostró que la minería se consolida en la agenda de Mendoza.
balance

Argentina Mining 2025: ¿Mendoza se proyecta como nuevo polo minero en el país?

Por Cecilia Zabala
Homicidio en Las Heras: qué hipótesis descartan los investigadores.
Investigación

Homicidio en Las Heras: se entregó una joven y fue imputada por el hecho

Por Sitio Andino Policiales
San Rafael: un hombre de 25 años murió tras descompensarse. 
Contaba con antecedentes

San Rafael: un joven de 25 años murió tras irrumpir en una vivienda familiar

Por Sitio Andino Policiales