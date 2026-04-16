Autonomía municipal en Mendoza: qué opinan los intendentes del Valle de Uco

La discusión por la autonomía municipal en Mendoza sigue sumando voces mientras avanza la discusión en la Legislatura del proyecto de enmienda constitucional impulsado por el Gobierno provincial . En ese contexto, los tres intendentes del Valle de Uco fijaron posición y aportaron miradas propias sobre el alcance de la iniciativa .

Consultados por Noticiero Andino, los jefes comunales Alejandro Morillas (San Carlos), Emir Andraos (Tunuyán) y Gustavo Aguilera (Tupungato) coincidieron en la importancia de avanzar con la autonomía, aunque plantearon matices vinculados a la representación, los recursos y las competencias que deberán asumir los municipios .

Enmienda constitucional: ¿podrán los intendentes reducir la cantidad de concejales o es puro humo?

El áspero cruce en la Legislatura que marcó el inicio del debate por la reforma constitucional

Morillas (Cambia Mendoza) puso el foco en la necesidad de que la autonomía contemple una mirada territorial más equilibrada dentro del departamento .

Embed - Los intendentes del Valle de Uco, a favor de la autonomía municipal: sus opiniones

En ese sentido, planteó que uno de los desafíos será mejorar la representación de los distritos. “Hay distritos que no están representados o no tienen voz en el Concejo Deliberante” , advirtió.

image Alejandro Morillas ya elevó algunas propuestas en el marco del debate por la autonomía municipal.

Como alternativa, deslizó la posibilidad de avanzar hacia esquemas más federales dentro del propio municipio, como la conformación de un Concejo con un edil por distrito o mecanismos de presupuesto participativo.

“Podríamos evaluar tener un concejal de cada distrito que los represente y un reparto del presupuesto, por ejemplo del 30%, manejado por los distritos”, explicó. No obstante, remarcó que la discusión recién comienza y que “hay mucha letra para escribir” en las futuras cartas orgánicas.

Tunuyán respalda la autonomía municipal, pero con reglas claras

Por su parte, Andraos (PJ) coincidió en la necesidad de consagrar la autonomía, una deuda institucional en Mendoza que se arrastra desde la reforma de 1994, pero advirtió que el eje central debe estar puesto en la relación entre las nuevas responsabilidades y el financiamiento.

“Es una agenda importante, pero hay que dejar en claro qué va a hacer cada nivel del Estado y con qué recursos”, sostuvo.

Entrevista Emir Andraos, voces de gestion.jpg Emir Andraos también respalda la autonomía municipal, pero con traslado de recursos. Foto: Yemel Fil

En esa línea, remarcó que los municipios ya vienen absorbiendo mayores demandas en áreas sensibles como salud, seguridad, educación y desarrollo social, sin el correspondiente acompañamiento presupuestario. “Las competencias se han incrementado, pero no han venido con recursos. Esa es la discusión de fondo”, afirmó.

Además, planteó que el proceso debería ser amplio e incluir a distintos actores políticos y especialistas, con el objetivo de lograr un diseño institucional sostenible en el tiempo y que impacte en la calidad de vida de la población.

Autonomía en Tupungato para ganar agilidad en la gestión

Desde Tupungato, Aguilera (UCR) se mostró alineado con la iniciativa del Gobierno provincial y consideró que el debate llega en un momento oportuno. “Para nosotros es muy importante tener las autonomías y el debate que se ha dado es sumamente oportuno”, aseguró.

En su análisis, la autonomía permitiría a los municipios ganar capacidad de respuesta y adaptarse mejor a las realidades locales, especialmente en territorios con dinámicas propias.

Intendente de Tupungato, Gustavo Aguilera.jpeg Gustavo Aguilera, a favor de la autonomía municipal. Foto: Cristian Lozano

“Nos permitiría tener más cercanía con el vecino, dar respuestas más rápidas y ordenar mejor el territorio según las necesidades actuales”, explicó.