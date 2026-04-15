15 de abril de 2026
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Legislatura de Mendoza

Renovación en la Legislatura de Mendoza: quiénes ingresarán en representación del Segundo Distrito

Los nombres de los senadores y diputados de la Segunda Sección Electoral que ingresarán a la Legislatura de Mendoza a partir del 1° de mayo.

Renovación en la Legislatura de Mendoza: quiénes ingresarán en representación del Segundo Distrito.

Renovación en la Legislatura de Mendoza: quiénes ingresarán en representación del Segundo Distrito.

Foto: Yemel Fil
 Por Florencia Martinez del Rio

La Legislatura de Mendoza se prepara para el recambio de legisladores que se concretará a partir del 1° de mayo, luego de que los senadores y diputados electos presten juramento a fines de abril. Quiénes ingresarán en representación de la Segunda Sección Electoral.

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El reparto de bancas en la Legislatura se realiza según "distritos electorales" en base a la distribución poblacional de la provincia. Los departamentos de San Martín, Maipú, Rivadavia, Junín, Santa Rosa y La Paz integran el Segundo Distrito.

Quiénes ingresarán por el Segundo Distrito a la Legislatura de Mendoza

Ingresantes al Senado

  • Cambia Mendoza (UCR): Néstor Majul y Natalia Rabite.
  • La Libertad Avanza: Alejandra Gómez.
  • Fuerza Justicialista: Luis Novillo y María Luz Llorens.

Ingresantes a Diputados

  • Cambia Mendoza (UCR): Griselda Petri y Daniel Llaver (renueva).
  • La Libertad Avanza: Pablo Castro y Cecilia Soler.
  • Fuerza Justicialista: Matías Montes y Aixa Moreno.
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Legislatura de Mendoza.

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El nuevo mapa político en la Legislatura de Mendoza

Con la nueva conformación, el radicalismo (y sus aliados) será la primera fuerza parlamentaria. El justicialismo seguirá siendo la segunda, mientras que en tercer lugar quedarán algunos representantes repartidos de la exLa Unión Mendocina y el Partido Verde.

Pero la expectativa está en el rol de los legisladores de La Libertad Avanza (LLA), que conformó una alianza electoral con Cambia Mendoza y los buenos resultados electorales le permitieron al espacio comandado por Facundo Correa Llano tener su bloque propio en la Legislatura.

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