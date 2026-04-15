Renovación en la Legislatura de Mendoza: quiénes ingresarán en representación del Segundo Distrito.

La Legislatura de Mendoza se prepara para el recambio de legisladores que se concretará a partir del 1° de mayo, luego de que los senadores y diputadoselectos presten juramento a fines de abril. Quiénes ingresarán en representación de la SegundaSección Electoral.
El reparto de bancas en la Legislatura se realiza según "distritos electorales" en base a la distribución poblacional de la provincia. Los departamentos de San Martín, Maipú, Rivadavia, Junín, Santa Rosa y La Paz integran el Segundo Distrito.
Quiénes ingresarán por el Segundo Distrito a la Legislatura de Mendoza
Ingresantes al Senado
Cambia Mendoza (UCR): Néstor Majul y Natalia Rabite.
La Libertad Avanza: Alejandra Gómez.
Fuerza Justicialista: Luis Novillo y María Luz Llorens.
Ingresantes a Diputados
Cambia Mendoza (UCR): Griselda Petri y Daniel Llaver (renueva).
La Libertad Avanza: Pablo Castro y Cecilia Soler.
Fuerza Justicialista: Matías Montes y Aixa Moreno.
El nuevo mapa político en la Legislatura de Mendoza
Con la nueva conformación, el radicalismo (y sus aliados) será la primera fuerza parlamentaria. El justicialismo seguirá siendo la segunda, mientras que en tercer lugar quedarán algunos representantes repartidos de la exLa Unión Mendocina y el Partido Verde.
Pero la expectativa está en el rol de los legisladores de La Libertad Avanza(LLA), que conformó una alianza electoral con Cambia Mendoza y los buenos resultados electorales le permitieron al espacio comandado por Facundo Correa Llano tener su bloque propio en la Legislatura.