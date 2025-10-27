Legislatura: los que entran, los que se quedan y los que se van con los resultados de las elecciones

Conocé la nueva conformación de las dos cámaras legislativas. Cámara de Senadores de Mendoza

De este modo, Alfredo Cornejo podrá finalizar los dos años de gestión con un parlamento afín, con el que podrá implementar las reformas prometidas. Incluso quedó muy cerca de los dos tercios para pensar en una siempre postergada actualización de la Constitución de Mendoza, que no se modifica desde 1916.

El radicalismo (y aliados) ponía en juego 24 escaños y obtuvo 31, por lo que la hegemonía de la fuerza que gobierna Mendoza desde 2015 se fortalecerá a partir del 1º de mayo de 2026, cuando asuman los legisladores electos este domingo.

festejos Cambia Mendoza La Libertad Avanza, Alfredo Cornejo, Luis Petri, Hebe Casado, Pamela Verasay 26-10-25 (01) Con los resultados de las elecciones 2025, el oficialismo provincial mejoró su representación en la Legislatura de Mendoza. Foto: Yemel Fil En cuanto a la segunda fuerza parlamentaria, el Partido Justicialista, ganó doce bancas, pero ponía en juego trece, por lo tanto el resultado final es negativo: -1. Por las terceras fuerzas quedarán algunos representantes desperdigados de la exLa Unión Mendocina y un Partido Verde en el Senado. Si bien hoy es difícil de verlo, algunos de ellos —fundamentalmente los del PRO— podrían sumarse (tal vez no al bloque, pero sí en las votaciones) al oficialismo.

Respecto a La Libertad Avanza, formará un bloque propio en la Legislatura y —en principio— acompañará en las votaciones a su aliado electoral, el radicalismo (que mantendrá el bloque propio Cambia Mendoza, junto a los pocos legisladores provenientes de otras fuerzas no radicales). “Tendremos una representación parlamentaria muy nutrida, producto de un espaldarazo al gobierno para seguir trabajando por una mejor administración y por el crecimiento económico de Mendoza”, celebró Cornejo al repasar este escenario legislativo. Alfredo Cornejo Hebe Casado Luis Petri búnker La Libertad Avanza Cambia Mendoza Alfredo Cornejo se mostró conforme con la nueva conformación de la Legislatura. X @NatalioMema Elecciones 2025: así quedó el reparto de fuerzas en la Cámara de Diputados de Mendoza Ingresantes: Cambia Mendoza + La Libertad Avanza: Julián Sadofschi, Inés Ramos, Juana Allende, Ismael Jadur, Estefanía Corvalán, Jorge Raúl Zingaretti, Griselda Petri, Pablo Castro, Daniel Llaver (renueva), Cecilia Soler, Melisa Malanca, Federico Palazzo, Leonardo Mastrángelo, María Fernanda Kaufman, Alejandra Torti, Nicolás De Pedro y Carlos Ponce.

PRO: Laura Balsells Miró. Embed Elecciones 2025: así quedó el reparto de fuerzas en el Senado de Mendoza Ingresantes: Cambia Mendoza + La Libertad Avanza : Patricia Sánchez, Lucas Fosco, Eduardo Martín, Evelin Pérez (viene de diputados), María Pía Fanelli, Néstor Majul, Alejandra Gómez, Natalia Rabite, Martín Kerchner (renueva), Macarena D´Ambrogio, Silvia Cornejo, Leonardo Yapur, Carolina Loparco y Jésica Laferte (renueva).

