27 de octubre de 2025
Sitio Andino
Legislatura: los que entran, los que se quedan y los que se van con los resultados de las elecciones

El oficialismo arrasó en los comicios legislativos y quedó muy cerca de los dos tercios en Diputados y el Senado. Los nombres que conformarán la nueva Legislatura.

Conocé la nueva conformación de las dos cámaras legislativas.

Conocé la nueva conformación de las dos cámaras legislativas.

Cámara de Senadores de Mendoza

De este modo, Alfredo Cornejo podrá finalizar los dos años de gestión con un parlamento afín, con el que podrá implementar las reformas prometidas. Incluso quedó muy cerca de los dos tercios para pensar en una siempre postergada actualización de la Constitución de Mendoza, que no se modifica desde 1916.

Este domingo se eligieron 5 diputados nacionales, 24 diputados y 19 senadores provinciales.
El radicalismo (y aliados) ponía en juego 24 escaños y obtuvo 31, por lo que la hegemonía de la fuerza que gobierna Mendoza desde 2015 se fortalecerá a partir del 1º de mayo de 2026, cuando asuman los legisladores electos este domingo.

Con los resultados de las elecciones 2025, el oficialismo provincial mejoró su representación en la Legislatura de Mendoza.

En cuanto a la segunda fuerza parlamentaria, el Partido Justicialista, ganó doce bancas, pero ponía en juego trece, por lo tanto el resultado final es negativo: -1. Por las terceras fuerzas quedarán algunos representantes desperdigados de la exLa Unión Mendocina y un Partido Verde en el Senado. Si bien hoy es difícil de verlo, algunos de ellos —fundamentalmente los del PRO— podrían sumarse (tal vez no al bloque, pero sí en las votaciones) al oficialismo.

Respecto a La Libertad Avanza, formará un bloque propio en la Legislatura y —en principio— acompañará en las votaciones a su aliado electoral, el radicalismo (que mantendrá el bloque propio Cambia Mendoza, junto a los pocos legisladores provenientes de otras fuerzas no radicales).

Tendremos una representación parlamentaria muy nutrida, producto de un espaldarazo al gobierno para seguir trabajando por una mejor administración y por el crecimiento económico de Mendoza", celebró Cornejo al repasar este escenario legislativo.

Alfredo Cornejo se mostró conforme con la nueva conformación de la Legislatura.

Elecciones 2025: así quedó el reparto de fuerzas en la Cámara de Diputados de Mendoza

Ingresantes:

  • Cambia Mendoza + La Libertad Avanza: Julián Sadofschi, Inés Ramos, Juana Allende, Ismael Jadur, Estefanía Corvalán, Jorge Raúl Zingaretti, Griselda Petri, Pablo Castro, Daniel Llaver (renueva), Cecilia Soler, Melisa Malanca, Federico Palazzo, Leonardo Mastrángelo, María Fernanda Kaufman, Alejandra Torti, Nicolás De Pedro y Carlos Ponce.
  • Fuerza Justicialista: Lucas Ilardo, Lidia Quintana, Matías Montes, Aixa Moreno, Julio Villafañe (renueva), Alejandra Barro y Gustavo Perret (renueva).

Siguen en Diputados:

  • Cambia Mendoza (UCR): Andrés Lombardi, Beatriz Martínez, Alberto López, Miguel Ronco, Elizabeth Crescitelli, Raúl Villach, Érica Pulido, César Cattaneo y Eugenia De Marchi, Silvina Gómez y Franco Ambrosini.
  • Cambia Mendoza (Unión PRO): Sol Salinas.
  • La Libertad Avanza: Gustavo Cairo.
  • Mejor Mendoza: Mauro Giambastiani.
  • Partido Justicialista: Verónica Valverde y Germán Gómez.
  • Partido Justicialista (Frente Renovador): Gabriela Lizana.
  • PRO: Cintia Gómez, Stella Huczak y Jimena Cogo.
  • La Unión Mendocina (Encuentro por San Carlos): Jorge Difonso y Janina Ortiz.
  • Jubilados Auténticos: Edgardo Civit Evans.
  • Suspendida: Janina Ortiz (LAUM).

Dejan su banca:

  • Cambia Mendoza (UCR): Cecilia Rodríguez, Jorge López, Evelin Pérez (pasa al Senado), Mauricio Di Césare, Giuliana Díaz, Claudia Salas, Ricardo Tribiño, Flavia Dalmau, Gisela Valdez y José Manuel Vílchez.
  • Cambia Mendoza (Hacer por Mendoza): Mauricio Torres.
  • Cambia Mendoza (PRO Libertad): Guillermo Mosso y Enrique Thomas.
  • Cambia Mendoza (Unión PRO): Gabriel Vilche.
  • Partido Justicialista: Valentina Morán, Juan Pablo Gulino, Natalia Vicencio y Roxana Escudero.
  • Partido Verde: Emanuel Fugazzotto.
  • Consumidores y Ciudadanos: José Luis Ramón.
  • PRO: Laura Balsells Miró.
Elecciones 2025: así quedó el reparto de fuerzas en el Senado de Mendoza

Ingresantes:

  • Cambia Mendoza + La Libertad Avanza: Patricia Sánchez, Lucas Fosco, Eduardo Martín, Evelin Pérez (viene de diputados), María Pía Fanelli, Néstor Majul, Alejandra Gómez, Natalia Rabite, Martín Kerchner (renueva), Macarena D´Ambrogio, Silvia Cornejo, Leonardo Yapur, Carolina Loparco y Jésica Laferte (renueva).
  • Fuerza Justicialista: Adriana Cano (renueva), Luis Novillo, Luz Llorens, Omar Parisi y Pedro Serra (renueva).

Siguen en el Senado:

  • Cambia Mendoza (UCR): Marcelino Iglesias, Natacha Eisenchlas, Oscar Sevilla, David Sáez, María Galiñares, Sergio Márquez, Gustavo Soto, Yamel Ases, Walther Marcolini y María Laura Sainz.
  • Partido Justicialista: Félix González y Mauricio Sat.
  • Podemos Encuentro Peronista: Duilio Pezzutti.
  • Partido Verde: Dugar Chappel.
  • Partido Demócrata: Armando Magistretti.
  • La Unión Mendocina/Provincias Unidas: Marcos Quattrini, Ariel Pringles, Flavia Manoni y Martín Rostand.

Dejan su banca en el Senado:

  • Cambia Mendoza (UCR): Mario Ana, Alejandro Diumenjo, Ángela Floridia, Abel Freidemberg, Claudia Najul, Fernanda Sabadín y Mariana Zlobec.
  • Partido Justicialista: Alejandra Barro, Mercedes Derrache, Cristina Gómez, Helio Perviú y Gerardo Vaquer.
  • La Unión Mendocina (PRO): Germán Vicchi, Valentín Gonzálezy Gabriel Pradines.
