27 de octubre de 2025
Sitio Andino
despliegue policial

Importante operativo para rescatar a un hombre perdido en Uspallata

La Policía de Mendoza auxilió, tras un intenso operativo que duró varias horas, a un hombre que se extravió en Uspallata.

El rescate fue en horas de la madrugada, en Uspallata.

El rescate fue en horas de la madrugada, en Uspallata.

 Por Pablo Segura

Un intenso operativo de rescate en Uspallata fue desplegado durante la madrugada de este lunes por la Policía de Mendoza, luego de que un hombre de 47 años se extraviara en las inmediaciones del cerro El Burro , en la zona de la Estación Uspallata, en Las Heras.

El hecho se registró alrededor de la 1 de la madrugada, cuando efectivos de la Comisaría 23 de Uspallata recibieron un aviso del Centro Estratégico de Operaciones (CEO), que alertaba sobre la desaparición de un hombre de 47 años, quien había iniciado el ascenso al cerro junto a un compañero durante la mañana del domingo.

Importante operativo para rescatar a un hombre perdido en Uspallata

Según el testimonio del acompañante, ambos comenzaron la caminata cerca de las 11.30 y, en un tramo del recorrido, perdió el contacto visual con su compañero. Ante la falta de noticias, decidió dar aviso a las autoridades, lo que activó de inmediato un protocolo de búsqueda.

Con los datos aportados, la Policía de Mendoza organizó un operativo de rastrillaje que se extendió por los senderos principales y zonas de difícil acceso del cerro.

Participaron efectivos de la Comisaría 23, quienes trabajaron durante varias horas con linternas y equipos de comunicación para dar con el hombre extraviado.

El momento en el que el hombre fue encontrado

Finalmente, cerca de las 3.30 de la madrugada, los uniformados lograron localizar al montañista en una zona del pie del cerro. El hombre se encontraba desorientado y sin linterna, aunque sin lesiones visibles.

Tras ser asistido en el lugar y constatarse su buen estado de salud, fue acompañado hasta su vehículo, donde se reencontró con su compañero. Ambos se retiraron por sus propios medios.

La novedad fue comunicada al ayudante fiscal en turno, y desde la Policía de Mendoza destacaron la rápida coordinación del personal de la Comisaría 23 de Uspallata, cuya intervención permitió resolver exitosamente el rescate.

