La alianza oficialista en Mendoza le dio el triunfo más holgado a Milei en el país

Petri y Cornejo le dieron el mejor triunfo a Milei de todo el país.

La polarización dominó el escenario político en las elecciones 2025 de este domingo, por lo tanto las terceras fuerzas se desvanecieron bajo ese escenario. En Mendoza, la estrategia del oficialismo local fue aunar fuerzas con La Libertad Avanza y la alianza LLA + Cambia Mendoza le otorgó a Javier Milei el triunfo violeta más amplio de todo el país .

A la espera de los resultados oficiales de los organismos electorales a cargo del escrutinio, los bocas de urna tras el cierre de los comicios son muy favorables para el frente en el que comulgan radicales y libertarios , con una diferencia superior a los 20 puntos sobre Fuerza Justicialista Mendoza, que recuperó el segundo lugar perdido en los comicios de 2023.

Los datos del búnker de Cambia Mendoza son tan positivos, que algunos optimistas arriesgan a que el reparto de bancas para la Cámara de Diputados de la Nación podría ser de cuatro para los ganadores y uno para los segundos . Ese panorama dejaría afuera del Congreso a la peronista Marisa Uceda y accedería la abogada María Julieta Metral Asensio , cuarta en la lista oficialista. Sin embargo, en esa disputa podría meterse el candidato del Frente Verde, Mario Vadillo , quien quedó tercero.

Lo cierto es que el porcentaje que obtendrá La Libertad Avanza en Mendoza, con el ministro de Defensa Luis Petri a la cabeza, no tendrá equivalente en cualquier otra jurisdicción nacional . En el balotaje 2023, en ese ranking la provincia había quedado segunda, detrás de Córdoba.

Sin embargo, la provincia del centro del país en esta oportunidad dividió votos con la presencia del exgobernador Juan Schiaretti en la contienda, quien le sumó más votos al peronismo territorial y redujo los porcentajes que los libertarios obtuvieron dos años atrás. Más allá de esa situación, el triunfo violeta en Córdoba es claro.

En base a las encuestas que manejaba en la previa, Alfredo Cornejo ya había anticipado este escenario. “En Mendoza vamos a tener el mejor resultado del país ”, dijo en una entrevista con Andino Streaming y las urnas ratificaron sus pronósticos.

El mandatario mendocino ratifica su rol como uno de los principales, sino el mayor, aliado de Milei en el Interior del país.