La alianza oficialista en Mendoza le dio el triunfo más holgado a Milei en el país

A la espera de los resultados oficiales de los organismos electorales a cargo del escrutinio, los bocas de urna tras el cierre de los comicios son muy favorables para el frente en el que comulgan radicales y libertarios, con una diferencia superior a los 20 puntos sobre Fuerza Justicialista Mendoza, que recuperó el segundo lugar perdido en los comicios de 2023.
Los datos del búnker de Cambia Mendoza son tan positivos, que algunos optimistas arriesgan a que el reparto de bancas para la Cámara de Diputados de la Nación podría ser de cuatro para los ganadores y uno para los segundos. Ese panorama dejaría afuera del Congreso a la peronista Marisa Uceda y accedería la abogada María Julieta Metral Asensio, cuarta en la lista oficialista. Sin embargo, en esa disputa podría meterse el candidato del Frente Verde, Mario Vadillo, quien quedó tercero.
Luis Petri, Javier Milei, Alfredo Cornejo, Almuerzo de las Fuerzas Vivas, San Rafael 09-10-25
Luis Petri y Alfredo Cornejo le dieron el mejor resultado a Javier Milei en las elecciones 2025.
Foto: Prensa La Libertad Avanza
Elecciones 2025: contundente triunfo de La Libertad Avanza en Mendoza
Lo cierto es que el porcentaje que obtendrá La Libertad Avanza en Mendoza, con el ministro de Defensa Luis Petri a la cabeza, no tendrá equivalente en cualquier otra jurisdicción nacional. En el balotaje 2023, en ese ranking la provincia había quedado segunda, detrás de Córdoba.
Sin embargo, la provincia del centro del país en esta oportunidad dividió votos con la presencia del exgobernador Juan Schiaretti en la contienda, quien le sumó más votos al peronismo territorial y redujo los porcentajes que los libertarios obtuvieron dos años atrás. Más allá de esa situación, el triunfo violeta en Córdoba es claro.