Mendoza se diferencia de la Nación y supera la participación ciudadana con un 71,5%

La participación ciudadana en las elecciones 2025 en Mendoza superó a la registrada a nivel nacional . Según informó el presidente de la Junta Electoral, el juez de la Corte Dalmiro Garay, el porcentaje alcanzó el 71,5% del padrón electoral . El porcentaje se ubica tan solo medio punto por debajo de las elecciones legislativas de 2021, cuando alcanzó el 72%.

Garay destacó que la jornada se desarrolló con normalidad y que no hubo grandes problemas ni confusiones con el sistema de boleta única papel , que ya fue utilizado en los comicios de 2023 en la provincia.

VOTO EL 71.5% DEL PADRÓN ELECTORAL Las autoridades de la Junta Electoral Nacional Mendoza informaron que en la provincia la participación fue del 71,5% del electorado, con la posibilidad de que suba 2% más al finalizar el conteo definitivo de los votos. #Elecciones2025

Comicios legislativos Martha Reale afirmó que el rol de Cambia Mendoza fue clave para el triunfo de la alianza oficialista

El minuto a minuto En vivo: seguí los resultados de las elecciones legislativas 2025

“El hecho de que el ciudadano mendocino ya conociera la mecánica facilitó el proceso . Las autoridades de mesa nos dijeron que hubo pocas consultas y que todo se entendió bien”, explicó.

El magistrado señaló además que la elección fue fluida y con buena afluencia de votantes durante la mañana , especialmente entre las 11.30 y el mediodía, mientras que el flujo disminuyó en las horas de la siesta, como suele ocurrir.

4 de Setiembre de 2025, entrevista Dalmiro Garay, 4 de Setiembre de 2025, Presidente de la Suprema Corte de Justicia de Mendoza Elecciones 2025: Dalmiro Garay informó que la participación ciudadana en Mendoza fue del 71,5% Foto: Cristian Lozano

Expectativa por un escrutinio rápido

Según Garay, el escrutinio provisorio podría avanzar con agilidad gracias a la eliminación de sobres y la implementación de un contador de votos en pizarras dentro de las escuelas.

“Esperamos que el conteo sea más rápido. Las autoridades de mesa deben empezar por las boletas nacionales, que son más cortas, y luego seguir con las provinciales”, indicó.

El juez explicó que la transmisión de datos dependerá de los canales provinciales y nacionales, aunque estimó que los primeros resultados podrían conocerse alrededor de las 21. “No tenemos una hora confirmada, pero ese es el horario que se estima”, dijo.

“La experiencia previa ayudó mucho”

Garay subrayó que la experiencia acumulada por el uso de la boleta única en elecciones anteriores fue clave para el buen desarrollo de la jornada.

“Nos sirvió mucho haber tenido este recorrido. Las escuelas funcionaron bien, los electores entendieron el sistema y no hubo confusiones importantes”, remarcó.

También señaló que la organización contó con apoyo del Gobierno provincial, lo que permitió reforzar con una autoridad extra las mesas en caso de ausencias.

“De las más de 4.400 urnas de la provincia, fueron muy pocos los casos donde se necesitó un reemplazo. En general, funcionó todo muy bien”, aseguró.

Finalmente, Garay valoró que la participación del 71,5% es coherente con los promedios históricos de Mendoza y celebró que no se registraran incidentes relevantes.