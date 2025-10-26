26 de octubre de 2025
{}
Sitio Andino
Mayor concurrencia

Mendoza se diferencia de la Nación y supera la participación ciudadana con un 71,5%

El presentismo de la población mendocina fue mayor al registrado a nivel nacional, que no alcanzó el 70 por ciento. En comparación a la última elección legislativa, fue medio punto más baja.

Positiva participación en Mendoza en las elecciones 2025.

Positiva participación en Mendoza en las elecciones 2025.

Foto: Yemel Fil
Por Sitio Andino Política

La participación ciudadana en las elecciones 2025 en Mendoza superó a la registrada a nivel nacional. Según informó el presidente de la Junta Electoral, el juez de la Corte Dalmiro Garay, el porcentaje alcanzó el 71,5% del padrón electoral. El porcentaje se ubica tan solo medio punto por debajo de las elecciones legislativas de 2021, cuando alcanzó el 72%.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/PrensaJudicial/status/1982575099850219756&partner=&hide_thread=false

Sin inconvenientes con la boleta única

Garay destacó que la jornada se desarrolló con normalidad y que no hubo grandes problemas ni confusiones con el sistema de boleta única papel, que ya fue utilizado en los comicios de 2023 en la provincia.

Lee además
 Seguí los resultados de las elecciones legislativas 2025
El minuto a minuto

En vivo: seguí los resultados de las elecciones legislativas 2025
Martha Reale afirmó que el rol de Cambia Mendoza fue clave para el triunfo de la alianza oficialista.
Comicios legislativos

Martha Reale afirmó que el rol de Cambia Mendoza fue clave para el triunfo de la alianza oficialista

“El hecho de que el ciudadano mendocino ya conociera la mecánica facilitó el proceso. Las autoridades de mesa nos dijeron que hubo pocas consultas y que todo se entendió bien”, explicó.

El magistrado señaló además que la elección fue fluida y con buena afluencia de votantes durante la mañana, especialmente entre las 11.30 y el mediodía, mientras que el flujo disminuyó en las horas de la siesta, como suele ocurrir.

4 de Setiembre de 2025, entrevista Dalmiro Garay, 4 de Setiembre de 2025, Presidente de la Suprema Corte de Justicia de Mendoza
Elecciones 2025: Dalmiro Garay inform&oacute; que la participaci&oacute;n ciudadana en Mendoza fue del 71,5%

Elecciones 2025: Dalmiro Garay informó que la participación ciudadana en Mendoza fue del 71,5%

Expectativa por un escrutinio rápido

Según Garay, el escrutinio provisorio podría avanzar con agilidad gracias a la eliminación de sobres y la implementación de un contador de votos en pizarras dentro de las escuelas.

“Esperamos que el conteo sea más rápido. Las autoridades de mesa deben empezar por las boletas nacionales, que son más cortas, y luego seguir con las provinciales”, indicó.

El juez explicó que la transmisión de datos dependerá de los canales provinciales y nacionales, aunque estimó que los primeros resultados podrían conocerse alrededor de las 21. “No tenemos una hora confirmada, pero ese es el horario que se estima”, dijo.

“La experiencia previa ayudó mucho”

Garay subrayó que la experiencia acumulada por el uso de la boleta única en elecciones anteriores fue clave para el buen desarrollo de la jornada.

“Nos sirvió mucho haber tenido este recorrido. Las escuelas funcionaron bien, los electores entendieron el sistema y no hubo confusiones importantes”, remarcó.

También señaló que la organización contó con apoyo del Gobierno provincial, lo que permitió reforzar con una autoridad extra las mesas en caso de ausencias.

“De las más de 4.400 urnas de la provincia, fueron muy pocos los casos donde se necesitó un reemplazo. En general, funcionó todo muy bien”, aseguró.

Finalmente, Garay valoró que la participación del 71,5% es coherente con los promedios históricos de Mendoza y celebró que no se registraran incidentes relevantes.

Temas
Seguí leyendo

La más baja desde 1983: más de 12 millones de argentinos decidió no emitir su voto en las elecciones 2025

La alianza oficialista en Mendoza le dio el triunfo más holgado a Milei en el país

Dónde consultar los resultados del escrutio provisorio en Mendoza y en todo el país

Con una participación del 66%, se registró el menor nivel de votantes desde el regreso de la democracia

Elecciones 2025: qué pasa, cuál es la multa y qué debo hacer si no voté

Luis Petri se impuso por amplia diferencia en Mendoza y el peronismo mejoró el resultado de 2023

A la espera de los resultados, así fue el minuto a minuto de la jornada electoral en Mendoza y el país

Elecciones 2025: Qué mirar esta noche y esperar para mañana en la economía y los mercados

LO QUE SE LEE AHORA
Seguí el minuto a minuto de todo lo que ocurre en una nueva jornada de elecciones.
Comicios legislativos

A la espera de los resultados, así fue el minuto a minuto de la jornada electoral en Mendoza y el país

Las Más Leídas

Araña de rincón: Mendoza registra entre 25 y 30 casos de picaduras anuales.
Alerta

Araña de rincón: Mendoza registra entre 25 y 30 casos de picaduras anuales

Este domingo 26 de octubre en Mendoza se votará con doble Boleta Única. video
ELECCIONES 2025

Paso a paso: así se vota con la Boleta Única en Mendoza

Resultados de Telekino: controlá el sorteo 2399 y números ganadores del domingo 26 de octubre.
Juegos de azar

Resultados de Telekino: controlá el sorteo 2399 y números ganadores del domingo 26 de octubre

Seguí el minuto a minuto de todo lo que ocurre en una nueva jornada de elecciones. EN VIVO
Comicios legislativos

A la espera de los resultados, así fue el minuto a minuto de la jornada electoral en Mendoza y el país

Cómo votar en las elecciones del 26 de octubre en Mendoza. video
Cómo votar

Boleta única en las elecciones del 26 de octubre en Mendoza

Te Puede Interesar

Tanto el oficialismo como el peronismo tienen motivos para festejar.
Elecciones 2025

Luis Petri se impuso por amplia diferencia en Mendoza y el peronismo mejoró el resultado de 2023

Por Facundo La Rosa
Candidatos a diputados nacionales: Luis Petri, Emir Félix, Mario Vadillo, Jorge Difonso, Gabriel Sottile, Carolina Jacky, Micaela Blanco Minoli y Susana Barros. 
una guía imperdible

Elecciones 2025: qué se juega cada fuerza política en la Legislatura mendocina y el Congreso de la Nación

Por Cecilia Zabala
Elecciones 2025: al cierre de los comicios, votó el 66% del padrón
elecciones 2025

Con una participación del 66%, se registró el menor nivel de votantes desde el regreso de la democracia

Por Sofía Pons