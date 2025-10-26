26 de octubre de 2025
{}
La Libertad Avanza se impuso a nivel nacional, superó el 40% y logró amplia diferencia

En algunas jurisdicciones la batalla fue ardua y definida voto a voto, en otras el oficialismo se impuso con amplia diferencia. Cuáles fueron los resultados.

La Libertad Avanza se impuso a nivel nacional y ganó bancas en el Congreso

Según comunicó Francos, "la participación electoral ha sido del 67,85% y escrutadas el 90,88% de las mesas totales". A su vez, destacó que la jornada fue "ejemplar en todo el territorio nacional".

Gracias a la Boleta Única Papel (BUP) celebramos unas elecciones con niveles de transparencia sin precedentes. Gracias a la Boleta Única Papel (BUP) celebramos unas elecciones con niveles de transparencia sin precedentes.

Los resultados electorales a nivel nacional

Según comunicó Francos, los resultados por partidos inicialmente quedaron de la siguiente forma:

  • La Libertad Avanza: 40,84%, 8.653.710 votos
  • Fuerza Patria: 24,50%, 5.191.662
  • Provincias Unidas: 3,71%, 1.085.823
  • Frente de Izquierda: 2,37%, 788.087
  • Tucumán Primero: 2,37%, 504.285
  • Fuerza Entre Ríos: 1,09%, 231.007

Para concluir, Francos expresó: "Tenemos alegría por la tarea cumplida, le brindamos el reconocimiento a los que trabajaron en este proyecto, la Boleta Única Papel tenía sentido desde todos los puntos de vista".

