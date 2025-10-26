La Libertad Avanza se impuso a nivel nacional, superó el 40% y logró amplia diferencia

La Libertad Avanza se impuso a nivel nacional y ganó bancas en el Congreso

Según comunicó Francos, "la participación electoral ha sido del 67,85% y escrutadas el 90,88% de las mesas totales". A su vez, destacó que la jornada fue "ejemplar en todo el territorio nacional".

Gracias a la Boleta Única Papel (BUP) celebramos unas elecciones con niveles de transparencia sin precedentes.

Los resultados electorales a nivel nacional Según comunicó Francos, los resultados por partidos inicialmente quedaron de la siguiente forma:

La Libertad Avanza : 40,84%, 8.653.710 votos

: 40,84%, 8.653.710 votos Fuerza Patria : 24,50%, 5.191.662

: 24,50%, 5.191.662 Provincias Unidas: 3,71%, 1.085.823

3,71%, 1.085.823 Frente de Izquierda: 2,37%, 788.087

2,37%, 788.087 Tucumán Primero: 2,37%, 504.285

2,37%, 504.285 Fuerza Entre Ríos: 1,09%, 231.007 Para concluir, Francos expresó: "Tenemos alegría por la tarea cumplida, le brindamos el reconocimiento a los que trabajaron en este proyecto, la Boleta Única Papel tenía sentido desde todos los puntos de vista".