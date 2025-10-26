La Libertad Avanza se impuso a nivel nacional, superó el 40% y logró amplia diferencia

El jefe de Gabiente de la Nación, Guillermo Francos, comunicó que el partido con mayor cantidad de votos populares fueLa Libertad Avanza con el 40,84%, en segundo lugar quedó Fuerza Patria, con 24,50%. De esta manera, el oficialismo gana bancas en el Congreso.
Según comunicó Francos, "la participación electoral ha sido del 67,85% y escrutadas el 90,88% de las mesas totales". A su vez, destacó que la jornada fue "ejemplar en todo el territorio nacional".
Gracias a la Boleta Única Papel (BUP) celebramos unas elecciones con niveles de transparencia sin precedentes. Gracias a la Boleta Única Papel (BUP) celebramos unas elecciones con niveles de transparencia sin precedentes.
guillermo francos, elecciones
Los resultados electorales a nivel nacional
Según comunicó Francos, los resultados por partidos inicialmente quedaron de la siguiente forma:
La Libertad Avanza: 40,84%, 8.653.710 votos
Fuerza Patria: 24,50%, 5.191.662
Provincias Unidas: 3,71%, 1.085.823
Frente de Izquierda: 2,37%, 788.087
Tucumán Primero: 2,37%, 504.285
Fuerza Entre Ríos: 1,09%, 231.007
Para concluir, Francos expresó: "Tenemos alegría por la tarea cumplida, le brindamos el reconocimiento a los que trabajaron en este proyecto, la Boleta Única Papel tenía sentido desde todos los puntos de vista".