El PJ Mendoza suspendió a dirigentes kirchneristas y arde la interna peronista local

El peronismo mendocino sumó un nuevo capítulo a su interna, que va escalando cada vez más. El Tribunal de Disciplina del Partido Justicialista (PJ) resolvió sancionar a diez afiliados —todos vinculados al kirchnerismo— por haber competido electoralmente por fuera de la estructura partidaria , en las elecciones municipales del 22 de febrero .

Entre los sancionados aparece un nombre de peso: la exconcejal de Luján de Cuyo, Paloma Scalco, actual vicepresidenta segunda del PJ mendocino , lo que expone la profundidad del conflicto interno.

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Según la resolución del órgano partidario, los dirigentes fueron castigados por haber sido candidatos del frente “Fuerza Patria”, una estructura electoral distinta y enfrentada al PJ en esos comicios (que participó como "Fuerza Justicialista"), sin contar con autorización del Congreso partidario.

El Tribunal consideró que esa conducta constituye una “falta grave” en términos de la Carta Orgánica, ya que implica actuar por fuera de la estructura política del partido.

En concreto, las sanciones aplicadas a los dirigentes kirchneristas son:

Inhabilitación para ocupar cargos partidarios durante tres años .

. Prohibición de ser candidatos por el PJ o sus alianzas por el mismo período .

. Pérdida automática de la antigüedad como afiliados.

Además de Scalco, la sanción alcanza a otros candidatos en esos comicios como Bruno Ceschín, Gisela Flores, Nadir Yassuf y Facundo Martín, entre otros referentes ligados al espacio kirchnerista/camporista.

congreso partidarios Partido Justicialista, PJ, 31-05-25 (04).jpeg El sector de los intendentes y el ciurquismo sancionó a dirigentes kirchneristas por la ruptura en las elecciones 2026. Foto: Prensa Partido Justicialista

El argumento del PJ para sancionar a afiliados del sector K

En su resolución, el Tribunal consideró probado que los sancionados participaron activamente en listas de otro frente político sin autorización partidaria, lo que —según sostuvo— afecta la cohesión interna.

El fallo remarca que la decisión de competir por fuera “contribuye a la dispersión del voto peronista y debilita la representación política del partido”, en un contexto donde la unidad aparece como un factor clave.

También subraya que no se trató de un mero disenso interno, sino de una acción concreta contra la estrategia electoral del PJ, al integrar una fuerza competidora.

El fallo incluso menciona que los sancionados no lograron justificar su accionar ni aportar pruebas que desvirtúen los hechos, limitándose a cuestionamientos políticos sobre el proceso interno. En ese sentido, se rechazaron los argumentos de los acusados sobre supuestas irregularidades en la selección de candidatos, persecución interna y el derecho a ser elegidos por fuera del partido.

En todos los casos, sostuvo que los afiliados tenían canales institucionales para plantear sus diferencias, pero optaron por competir electoralmente contra el propio partido.

Formalismos de lado, la decisión del Tribunal de Disciplina tiene una fuerte carga política, ya que impacta directamente sobre un sector interno del PJ en medio de una disputa por el liderazgo y en un año donde a nivel nacional hay fuertes discusiones sobre cuál es la estrategia ideal para afrontar las elecciones de 2027.

Centro de Estudios y Análisis inseguridad mendoza marisa garnica partido justicialista anabel fernández sagasti (2).jpg Desde el sector que lidera Anabel Fernández Sagasti minimizaron la sanción y apuestan a que todo "se ordene" en 2027.

El kirchnerismo minimiza el impacto de la sanción a sus dirigentes

Desde el sector kirchnerista salieron a bajarle el tono a la sanción. Dirigentes del espacio consideraron que las medidas no tendrán impacto real si el peronismo logra ordenarse a nivel nacional, algo que —aseguran— terminará sucediendo.

En esa línea, interpretan que las sanciones responden a la disputa interna con el sector de los intendentes y el “ciurquismo”, que en los últimos días avanzó con la conformación de un interbloque en el Senado junto a La Unión Mendocina, dejando afuera al kirchnerismo.

En relación a ello, aseguran que el proceso iniciado contra sus dirigentes configura "persecución selectiva", ya que no se actuó de igual forma con los afiliados que en 2023 optaron por participar en LUM, liderada por Omar De Marchi, y enfrentando al frente que integraba el PJ.

La interna en el PJ mendocino

La sanción se da en un contexto de creciente tensión interna. La fractura entre el kirchnerismo duro —liderado por La Cámpora— y el sector de los intendentes viene profundizándose desde hace meses, con diferencias en la estrategia electoral y el armado político.

En ese marco, la senadora nacional Anabel Fernández Sagasti —líder de ese grupo— comenzó a reactivar su presencia territorial con recorridas en la provincia, en lo que se interpreta como un posicionamiento de cara a 2027.