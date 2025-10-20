20 de octubre de 2025
{}
Cornejo: "El gobierno nacional tendrá el mejor resultado en Mendoza"

A menos de una semana de las elecciones, y con las encuestas en la mano, el gobernador se mostró optimista con los números en Mendoza. ¿Y a nivel nacional?

El primer mandatario habló del escenario electoral a menos de una semana de los comicios.

Foto: Cristian Lozano
Sitio Andino Política

A pocos días de las elecciones legislativas del 26 de octubre, el gobernador Alfredo Cornejo aseguró que La Libertad Avanza obtendrá en Mendoza uno de sus mejores resultados del país. El mandatario destacó que laos comicios de medio término “son un plebiscito de gestión” y reiteró su respaldo al presidente Javier Milei, con quien selló una alianza electoral en la Provincia.

Alfredo Cornejo: “Las elecciones son un plebiscito de gestión”

Cornejo insistió en la necesidad de que el Gobierno nacional obtenga un triunfo en las urnas el domingo, a fin de consolidar las reglas de juego y evitar retrocesos en el rumbo económico.

Los que somos aliados electorales estamos llamando a votar al Gobierno. A la Argentina productiva le conviene que no volvamos para atrás en materia de reglas de juego. Necesitamos consolidarlas en el tiempo”, afirmó.

Alfredo Cornejo se refirió al proceso electoral que cerrará el próximo domingo.

El mandatario consideró que las legislativas serán una instancia clave para ratificar el rumbo del país. “Las elecciones de medio término son plebiscitos de gestión, uno lo quiera o no”, planteó.

Además, dijo que hace tiempo viene anticipando este escenario. “Hace dos años vengo diciendo que el Gobierno tiene que ganar estas elecciones, porque de lo contrario sería un retroceso enorme para la Argentina”, expresó.

Optimismo en Mendoza y cautela a nivel nacional

Consultado sobre los pronósticos electorales, Cornejo se mostró muy confiado respecto a los resultados en la provincia. “En Mendoza vamos a tener el mejor resultado del país. Si no es el mejor, será el segundo o el tercero, pero va a estar entre los mejores”, sostuvo.

De todos modos, pidió prudencia con las encuestas. “Son números tentativos, no tienen por qué ser certeros, marcan tendencias. El único veredicto concreto será el del 26 en la noche”, aclaró.

El gobernador insistió en que un triunfo del oficialismo es necesario para “fortalecer los cambios económicos”. “Algunos partidos quieren frenar los cambios; nosotros creemos que hay que consolidar lo hecho y mejorarlo”, explicó.

Qué dijo Alfredo Cornejo sobre la seguridad en Mendoza

En el marco del 215º aniversario de la Policía de Mendoza, Cornejo fue consultado sobre la seguridad en Mendoza y afirmó que “la provincia tiene una policía mejor que hace diez años”.

Aseguró que los delitos violentos disminuyeron “en forma sustantiva”, aunque reconoció que persisten los robos simples y hurtos vinculados al mercado negro.

El gobernador destacó los avances en equipamiento y tecnología policial: “Hoy la Policía tiene laboratorios de ADN, móviles equipados y comisarías a bordo que permiten identificar personas en la calle sin trasladarlas a una sede judicial”.

No obstante, admitió que “la seguridad no se logra solo equipando a la Policía”, sino también con un Poder Judicial más activo y una economía menos informal.

Sitio Andino Política
Sitio Andino Política
