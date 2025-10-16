16 de octubre de 2025
{}
Congreso de Salud Mental Mendoza 2025: comenzó el evento con más de 150 investigaciones

El evento reunió a expertos nacionales e internacionales. Cornejo abrió el congreso y pidió priorizar la salud mental como política pública central.

Desde el Hotel Hilton de Guaymallén, este jueves se inauguró el Segundo Congreso de Salud Mental Mendoza 2025, un encuentro nacional e internacional que reúne a profesionales del ámbito sanitario para debatir los desafíos actuales en clínica, diagnóstico y abordajes terapéuticos. El evento incluye espacios de intercambio sobre políticas públicas y capacitaciones orientadas al fortalecimiento del conocimiento en salud mental.

El gobernador Alfredo Cornejo encabezó el acto de apertura, donde destacó la importancia de visibilizar y priorizar la salud mental como una política pública central para la provincia.

Nuevo Congreso de Salud Mental en Mendoza: ejes y participantes

Con más de 20 disertantes nacionales e internacionales y la presentación de 150 trabajos científicos, el encuentro -organizado por la Dirección de Salud Mental y Consumos Problemáticos del Ministerio de Salud y Deportes- también incluye las Terceras Jornadas sobre Suicidio, orientadas a profundizar en la prevención y asistencia de esta problemática.

En la inauguración participaron autoridades nacionales y provinciales, entre ellas Roberto Esteban Moro, secretario de Políticas Integrales sobre Drogas de la Nación; Néstor Majul, secretario de Articulación Federal; la vicegobernadora Hebe Casado; el ministro de Salud y Deportes, Rodolfo Montero, y el director de Salud Mental de la Provincia, Manuel Vilapriño.

Las actividades del congreso finalizarán este viernes 17 de octubre.

Durante su discurso, Cornejo subrayó el compromiso del Gobierno y la sociedad en el abordaje de los problemas de salud mental, los cuales consideró que se acentuaron tras la pandemia. Remarcó que la respuesta no puede recaer únicamente en el Estado, sino que requiere la participación activa de toda la comunidad para fortalecer la prevención y el tratamiento.

El mandatario también enumeró los avances provinciales en la materia, como la apertura de cuatro centros de día para adicciones, el refuerzo de las guardias de atención, la línea 148 disponible las 24 horas y el incremento del 50% del personal terapéutico, lo que permitió aumentar un 121% la atención durante el último año.

Finalmente, Cornejo destacó que la solidaridad y los valores sociales son esenciales para enfrentar los desafíos vinculados a la salud mental, e instó a todos los sectores a involucrarse de manera activa. Agradeció además a los especialistas y asistentes por su aporte al fortalecimiento de los servicios y las políticas públicas en la provincia.

