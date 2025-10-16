Alfredo Cornejo dijo que las campañas electorales cada vez tienen "menos algarabía popular".

El gobernador Alfredo Cornejo , a pocos días de las elecciones 2025 , aseguró que durante esta campaña notó "menos algarabía popular" y mostró su "temor" por los comicios de medio término y las consecuencias desestabilizadoras que pueden tener para los gobiernos en caso de derrotas. A su vez, advirtió que el acuerdo de Javier Milei con Estados Unidos no será suficiente para lograr el crecimiento.

El mandatario participó este jueves del Segundo Congreso de Salud Mental Mendoza, junto con la vicegobernadora Hebe Casado y el ministro de Salud y Deportes, Rodolfo Montero . Allí habló sobre sus expectativas de cara al próximo 26 de octubre.

Obra El Gobierno de Mendoza asignó fondos para la segunda etapa de la Doble Vía del Este

"Creo que cada vez las campañas son con menos algarabía popular , es decir, creo que eso es un dato de la realidad, pero también creo que es saludable votar, elegir representantes".

"Yo le tengo un poquito siempre de temor a las elecciones de medio término, porque meten un ruido en el medio de la gestión ", sostuvo Cornejo.

En el caso nacional, dijo el gobernador, "meten un ruido en el medio de la gestión de la economía y generan incertidumbre económica", y ejemplificó: "Ya pasó en el gobierno de (Mauricio) Macri, que la economía se desestabilizó después de una elección, esperamos que esta vez no pase".

En esa línea, el mandatario, quien selló una alianza con La Libertad Avanza para los próximos comicios legislativos, agregó: "Por eso es importante que el Gobierno nacional, y nosotros lo estamos apoyando, gane las elecciones. Creo que eso le daría certidumbre y tranquilidad económica, así que esperamos que gane".

Alfredo Cornejo, sobre las negociaciones de Javier Milei con Estados Unidos

Cornejo también se refirió sobre la situación económica nacional y subrayó la necesidad de encarar reformas estructurales que permitan un "crecimiento sostenido", en medio de las negociaciones del presidente Javier Milei con el gobierno de Estados Unidos, con Donald Trump al frente.

“Los argentinos y el Gobierno argentino deben hacer las principales reformas para crecer en la economía”, sostuvo Cornejo, al tiempo que planteó que el verdadero desafío del país no depende de factores externos, sino de las decisiones internas que se tomen para estabilizar la economía.

En ese sentido, el mandatario nombró sus principales demandas: “Necesitamos crecer, que la economía crezca, que genere empleo, que aumenten los salarios, que no tengamos inflación, que tengamos estabilidad macroeconómica”. Según dijo, la estabilidad debe ser un objetivo común que trascienda gobiernos y coyunturas.

Recientemente, el titular del Tesoro precisó que, de concretarse este mecanismo, el apoyo total de Estados Unidos a la Argentina ascendería a 40.000 millones de dólares, según declaraciones recogidas en la capital estadounidense.

Cornejo advirtió, además, que la responsabilidad de alcanzar esa estabilidad no recae solo en la dirigencia política: “Tenemos que ser conscientes de que, si no hacemos el trabajo en Argentina, por más crédito, ayuda o swap que nos den, tenemos que hacer nuestro trabajo nosotros”.

Finalmente, vinculó el panorama económico con el proceso político y el voto popular. “Los argentinos también tienen la responsabilidad a la hora de tomar decisiones electorales. Si el Gobierno tiene un fracaso electoral, si pierde las elecciones, es difícil mantener la estabilidad, buscar la estabilidad económica y el crecimiento”, señaló.